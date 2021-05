Ecologistas denuncian actuaciones industriales irregulares en Marismas del Odiel

Ecologistas en Acción de Huelva ha presentado sendos escritos de denuncia ante el Ayuntamiento de Huelva, la Jefatura Provincial de Costas y la Delegación de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. Las tres administraciones son las que tienen competencias sobre las actuaciones industriales que la empresa “Salinas del Odiel” ha venido desarrollando y ampliando dentro del Paraje Natural Marismas del Odiel, Reserva de la Biosfera y Espacio Protegido de la Red Natura 2000.

La denuncia se basa en la información que la propia Delegación Territorial en Huelva de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible proporcionó en respuesta a una solicitud realizada por Ecologistas en Acción. En dicho documento se dice, entre otras cosas: “Las construcciones, obras, instalaciones y/o actividades de procesado, refinado, envasados, aparcamientos, etc, así como la manipulación o procesado de materias primas no procedentes de la explotación de los recursos mineros de la Sección B), denominada “Bacuta y Cajavias”, no están amparadas por autorización ambiental, concesión o licencia urbanística”.

Ecologistas en Acción muestra su sorpresa por que una empresa sin las debidas autorizaciones ni licencias se beneficie de subvenciones y sea continuamente objeto de visitas y alabanzas por las autoridades que deben vigilar por el cumplimiento de las normas ambientales, la conservación de los valores naturales del Paraje Natural y especialmente la preservación del dominio público frente a usos urbanísticos e industriales que no son los que tradicionalmente se realizan en zonas marismeñas y para los que Huelva cuenta con un polígono agroalimentario especialmente diseñado para estos fines.

La asociación ecologista denuncia que se haya permitido a esta empresa realizar nuevas construcciones y una alteración sustancial del terreno sobre el que se asienta entre abril de 2013 y mayo de 2019 sin ninguna autorización y pide que se tomen medidas para restaurar la legalidad y la integridad del Espacio Protegido.

Ecologistas en Acción de Huelva plantea la necesaria reubicación del proceso industrial de lavado, secado, cribado, refinado y empaquetado de la sal en otros terrenos fuera del Paraje Natural Marismas del Odiel, manteniendo dentro del espacio protegido sólo la actividad primaria de extracción y primer lavado de sal, que desde los años ochenta venían realizando las empresas de Aragonesas y posteriormente Ercross.