Antonio C. Ponce: “Solo miro atrás para aprender de los errores cometidos”

Visita hoy nuestra sección de entrevistas en tiempo de pandemia Antonio Carlos Ponce, al que conocí hace ya bastantes años, debido a la buena relación que siempre he mantenido con su padre, y él siempre estaba con su progenitor.

Antonio es una persona muy luchadora y trabajadora que se ha tenido que reinventar y está dejando claro que a base de constancia, ganas, esfuerzo y dedicación, todo sale adelante.

La situación actual es bastante complicada. Hay sectores que lo están pasando muy mal y las ayudas son escasas y no llegan.

El mundo de la hostelería ya no puede más. Y no es el sector más afectado.

La verdad es que hay muchos, y uno de los que más desde luego es el gremio de la hostelería. Pero no podemos olvidarnos de los hoteles, feriantes, agencias de viaje, etc.

¿Cuáles son tus mejores y peores recuerdos profesionales?

¿Recuerdos profesionales? Intento no mirar atrás. Solo miro para aprender de los errores cometidos.

El año 2013 para mí fue muy duro. Pero siempre he mirado hacia adelante y me he intentado reciclar. He hecho desde entonces un poco de todo.

Desde repartir con una carretilla, a recolectar arándanos, camarero etc. De todo se aprende.