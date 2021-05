IU y Podemos arremeten contra los presupuestos por “la pérdida del pulso de la ciudad”

La portavoz de la confluencia de Izquierda Unida y Podemos en el Consistorio, Mónica Rossi, propone que los 3,5 millones de euros destinados al Recre se incorporen al Plan de Empleo municipal que se ha quedado congelado respecto al año pasado, a la par que reivindicó que la creación de empleo se destine hasta un 6% de los presupuestos, lo que arrojaría una cifra superior a los diez millones de euros.

Rossi aseguró que “el alcalde de Huelva va de fracaso en fracaso y sin rumbo, como ha hecho con el Recre y no carece de modelo de ciudad”. En consecuencia con ello, la líder de izquierdas anunció que “votaremos en contra” de los Presupuestos en el Pleno municipal del próximo lunes. Rossi califica las cuentas elaboradas en solitario por el gobierno local del PSOE de “continuistas, cortoplacistas y totalmente insuficientes para cubrir las numerosas necesidades de la ciudad de Huelva y de su población ante la situación actual de crisis, ya que no suponen un cambio respecto a los presupuestos anteriores”.

Rossi añade que estas cuentas demuestran que el alcalde de Huelva “ha perdido el pulso de lo que Huelva necesita y va sin rumbo, de fracaso en fracaso, como ha hecho con su penosa gestión del Recreativo, sin tener un modelo de ciudad”, con capacidad de afrontar los grandes retos que tenemos pendientes para impulsar un crecimiento económico justo y social por medio del necesario cambio del modelo productivo. En este sentido, Rossi destaca la ausencia de inversiones para impulsar nuevas industrias limpias y sostenibles, por medio de la innovación tecnológica y las energías renovables. Por ello, Rossi pide que se retiren estos presupuestos para “poder elaborar otros en los que se cuente, al menos, con las aportaciones de los grupos de la oposición”.

La portavoz municipal de IU y Podemos critica, al respecto, que “de nuevo nos encontramos con unos presupuestos de yo me lo guiso y yo me lo como por parte del alcalde, en los que no se ha contado para nada con las opiniones y necesidades de la ciudadanía onubense”.

Además, Rossi lamenta que estos presupuestos se han vuelto a elaborar sin perspectiva de género, lo que sigue siendo un “desprecio” a las reivindicaciones de las mujeres para mejorar sus condiciones de vida.

En cuanto al grave problema del paro en la ciudad de Huelva, Rossi considera “insuficiente” que el Plan de Empleo se haya quedado congelado en 2,5 millones de euros, cuando en varias ocasiones “hemos visto como se nos ha rechazado nuestra propuesta para incrementarlo hasta alcanzar el 6% de los presupuestos municipales, con lo que podría contar con un montante de más de diez millones de euros”. En este apartado, Rossi apunta que respecto a la nueva partida de tres millones de euros para el Recreativo, “la habríamos destinado al Plan de Empleo”

Rossi también destaca que los presupuestos “carecen de una política medioambiental clara y ambiciosa frente a los grandes retos que siguen pendientes en Huelva, con partidas aisladas que no van a servir para solucionarlos”.

Sobre la situación de emergencia social de la ciudad por la crisis actual, Rossi precisa que el gasto municipal recogido en las cuentas municipales no va a cubrir las necesidades de las numerosas familias que se encuentran en situación de exclusión social, al faltar un Plan de Inclusión “en el que se unan y coordinen todas las medidas sociales, con recursos para ello”.

Además, “a estos presupuestos le faltan inversiones en las barriadas y las únicas actuaciones que recoge son las correspondientes al Plan Edusi que ya estaban previstas, dejando de lado un plan de inversión municipal para remediar el estado de abandono de los barrios”, explica Rossi. Tampoco se ha incluido “nada” del Plan de Movilidad Sostenible, la puesta en valor de ni cuestiones tan básicas y sencillas como la instalación de wifi en los espacios públicos.