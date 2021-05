La Federación de Peñas del Recreativo se pone dura con el Ayuntamiento de Huelva

La Federación de Peñas del Recreativo de Huelva ha sido uno de los más firmes y leales aliados del Ayuntamiento a la hora de apoyar el proyecto de los políticos para el Decano. Pero todo tiene un límite y a juzgar por las más recientes declaraciones de José Antonio Cabrera, el fracaso deportivo y económico del club ha traspasado todas las líneas rojas de los peñistas.

“Las Peñas pedimos una profunda reestructuración y eso no es cambiar dos o tres caras. Hay que cambiar el modelo de gestión, porque si van a mantener el mismo modelo con dos caras nuevas y dos caras que siguen… Esto no se trata de un cambio de cromos. Eso no lo va a permitir ni la Federación de Peñas ni los recreativistas“, ha señalado en el programa Fórmula Gol de Hispanidad Radio.

Hay que saber de fútbol

En cuanto al Consejo de Administración que ahora lidera Carlos Hita, Cabrera pide “que nos presenten ya un proyecto deportivo, con un entrenador y un base de jugadores para un futuro a corto-medio plazo“. Y que haya “gente en los campos de Tercera División viendo a los futbolistas en el barro“. Porque “en el fútbol muchas cosas están inventadas, pero claro, hay que saber de fútbol“, sentencia.