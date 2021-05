Susana Díaz exige a Moreno Bonilla medidas ante el fin del estado de alarma

next

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha manifestado que a Moreno Bonilla aprovecha el ruido generado por las elecciones madrileñas para “tapar su incapacidad” y “cualquier excusa le viene bien para tapar su inacción”. “Cualquier cosa para no explicar por qué tiene los centros de salud cerrados” y por qué no llega dinero a los sectores afectados, ha lamentado. Así, Díaz ha resaltado que los y las socialistas somos el partido de la oposición y reclamamos al presidente de la Junta de Andalucía, que es el responsable de darle estabilidad a esta comunidad, que responda a los problemas de los andaluces, “que mantengan su trabajo, que no se contagien y que se vacunen lo antes posible”.

Respecto a la polémica por el fin del estado de alarma, para la secretaria general del PSOE de Andalucía, Moreno Bonilla “quiere que le hagan su trabajo”, y ha lamentado que cuando en otras CCAA sus dirigentes están cumpliendo con sus obligaciones y proponiendo medidas de cara al 9 de mayo, “Moreno Bonilla no ha dicho aún nada al respecto”.

Chiringuitos de Punta Umbría

Díaz, ha visitado el municipio de Punta Umbría junto a la alcaldesa, Aurora Águedo, y ha manifestado que el anterior gobierno socialista realizó un gran avance en la regularización de los chiringuitos y que Moreno Bonilla afirmó que “lo arreglaría en dos días pero lleva dos años gobernando y no ha hecho nada”. “Ya no puede hablar de la herencia recibida y tiene que ponerse las pilas” ha afirmado.

Además, Díaz ha destacado que existe un consenso generalizado en todos los ayuntamientos andaluces que ha visitado durante las últimas semanas para que parte de los fondos que llegarán de Europa vaya directamente a los municipios y ha anunciado que así se lo trasladará a la FAMP.

Reclama mejoras en las playas desde Isla Cristina

Susana Díaz, ha visitado también el municipio onubense de Isla Cristina, acompañada de su alcalde, Jenaro Orta, y de la presidenta de la gestora del PSOE de Huelva, María Luisa Faneca y allí ha aprovechado para manifestar que la recuperación de la campaña de verano tiene que ir acompañada de apoyo económico del gobierno andaluz y ha exigido Moreno Bonilla que lleguen las ayudas directas a los negocios “porque no están llegado” y ha anunciado que pedirá en el Parlamento andaluz el acondicionamiento de las playas de cara a la inminente campaña de verano. “Esta campaña de verano va a ser diferente y hay que hacer un esfuerzo por todas las administraciones” ha afirmado porque hay playas que todavía tienen secuelas de los temporales y el acondicionamiento es fundamental. “Si a Moreno Bonilla le sobró dinero para contratar a vigilantes de la playa que este año lo destine a los ayuntamientos y a los comercios de la zona” ha destacado.

Respecto a las elecciones madrileñas, Susana Díaz ha afirmado que “hoy nos jugamos mucho” y ha querido mandar su apoyo y cariño al candidato Gabilondo. “No me acostumbro a que algunos hagan cábalas y cuentas con los votos de la extrema derecha” porque “eso no ocurre en el resto de Europa y aquí sí y no podemos acostumbremos a ese clima de odio” ha concluido.