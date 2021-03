La planta de tecnosoles de Riotinto barrena la convivencia y fractura la Cuenca Minera

Este ‘declarado’ modelo de “economía circular” no convence a los vecinos y ha levantado una agria polémica en Minas de Riotinto, Nerva y El Campillo, además de las vecinas localidades, cuyos ayuntamientos están afrontando una creciente ola de indignación ciudadana. Porque los vecinos no se fías. Temen, que al igual que ha sucedido en Nerva con el vertedero, esta planta provoque emisiones al aire de partículas peligrosas para la salud , malos olores y convierta la zona en un ‘destino preferente’ para los residuos no solo procedentes de la industria de Huelva sino de toda Europa.

Críticas al presidente de la Junta desde el PP de la Cuenca Minera

Así, las Juntas Locales del Partido Popular de Nerva, Zalamea la Real, El Campillo, Berrocal y El Madroño han mostrado su rechazo a “una pestilente planta de Tecnosuelos que la empresa Green Soil Solutions, S.L, creada hace escasamente 9 meses, quiere montar en La Dehesa ( Minas de Riotinto) y que el pasado día 2 de marzo salió publicada en el BOJA el trámite de información pública”.

El Portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Nerva, José Antonio Lozano, ha mostrado su rechazo argumentando que “no queremos que la Cuenca Minera se convierta en el macrovertedero de Europa y ha manifestado que es muy triste que las juntas locales de la Cuenca Minera del Partido Popular de nuevo se tengan que enterar por la prensa de las pretensiones de empresas, intereses personales y partidos que se empeñan en convertir la Cuenca Minera en el vertedero de Europa”.

Los populares de la Cuenca Minera han exigido un posicionamiento tajante del Partido Popular de Juanma Moreno y Carmen Crespo y que “no se siga con las políticas medioambientales del PSOE, pues ya estamos cansados de reuniones, buenas palabras y pocos hechos. No queremos cambios de cromos, pues no se trata de que para intentar callar al PP de Nerva, único partido que está trabajando de verdad para el cierre del vertedero, nos llevemos la Planta de Tecnosuelos del Proyecto del vertedero de Nerva a La Dehesa, puesto que no la queremos en ningún sitio de la Comarca, ni en Nerva ni en La Dehesa”.

Para el Portavoz popular de Nerva “es muy triste que llevemos trabajando dos años para buscar una fecha para el cierre en 2026 y todo parezca ahora saltar por los aires por la falta de posicionamiento de nuestro Partido”.

Juan Antonio Márquez Lancha, portavoz del PP en Zalamea la Real ha hecho hincapié en la “necesidad de apostar por energías limpias para la comarca, y no por más residuos, reclamando también como sus compañeros una fecha para el cierre del vertedero de Nerva”.

Luis Eduardo Aguilar, Portavoz en El Campillo, ha manifestado, como todos los pueblos firmantes, su deseo de que “no se instale la planta de tecnosuelos en ninguna localidad de la cuenca por los fuertes olores que se desprenden, motivo que provoca un gran rechazo allí donde existen plantas de este tipo”.

En la misma línea se han manifestado los portavoces de Berrocal y El Madroño, Francisco Manuel Martín y José Ramón Pichardo, quienes reclaman una fecha para el cierre del vertedero de Nerva y que la Cuenca no sea el destino de más residuos, como la Planta de Tecnosuelos.