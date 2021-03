José Antonio Cera: “El lógico cambio generacional le ha sentado mal a los políticos”

Hoy es un lujazo tener como invitado a esta serie de entrevistas en tiempo de pandemia a José Antonio Cera Grande-Caballero, (por cierto, tío del lateral derecho del Recreativo, Cera), a quien conocí en el Restaurante Rocataliata en la primera entrevista que le hice para el periódico El Mundo, donde descubrí, además de a un gran artista, a una extraordinaria persona. De ello hace ya más de una década.

Ahora lo llamo para echar un ratito de charla y que los lectores de diariodehuelva.es conozcan sus opiniones y empiezo a preguntarle por sus orígenes. José Antonio con todo el arte del mundo comienza asi:

“Creo que GRACIAS A DIOS mi origen por nacimiento es de un mestizaje especial, y como cantaba Alberto Cortés que suerte he tenido de nacer.

Vine al mundo en Triana, de padre zalameño (un hombre bueno) y madre de Cumbres de San Bartolomé (un carácter).

En la tierra del Betis tuve una formación de veintitantos años, estudiante de Arquitectura Técnica y alguna cosilla más, hasta que en otra crisis de esas que se repiten llegamos a esta especial ciudad de Huelva, donde vivían mis padres desde hacía mucho tiempo.

Aquí me he desarrollado y encontré a mi CHISPA (mi mujer Mercedes), con arte bailando rumbas y de las Colonias, cuando la vi por primera vez me quedé ESCANDILAO como dicen aquí. En treinta y tres años de convivencia hemos aprendido a ser padres, en un Máster continuo e inacabable, de dos buenos hijos. Creo que algo hemos hecho bien.

Siempre de pequeño desee tener un hermano, no fue así, pero he sido premiado con amigos incondicionales, sobre todo un grupo de enamorados de una de mis pasiones, el Rugby. Deporte que es escuela para la vida y que practiqué durante 18 años con bastantes buenos resultados.

Una de mis aficiones desde la infancia es el baile del lápiz y el pincel, el dibujo y la pintura, reconociendo que tengo ciertas dotes, no dejo de ser un aficionado al lado de tanto artista bueno en esta tierra de Huelva.

Hemos trabajado con pasión en esta tierra tan especial, en la esquina de España y que es como la gallina de los huevos de oro. Digo esto porque los onubenses (y yo soy hace tiempo uno más), no la defendemos o la cuidamos como creo se merece. Son necesarias más acciones y menos palabras, para alimentar a la gallina y producir huevos. He trabajado e intento seguir haciéndolo en toda la provincia, dirigiendo la ejecución de obras de todo tipo, públicas o privadas, desde la reforma y ampliación de INSS, rehabilitar la plaza de toros de Campofrío o hasta el Teatro inacabado de Bollullos del Condado, etc. No ha ido mal.

Después de dejar de pertenecer a la Junta de Gobierno del Colegio de Aparejadores de Huelva durante años, muchos como Secretario, compaginamos el trabajo de la construcción con el dibujo y la pintura hasta hoy”.

¡Ea! Ya te conocemos una mijita más. Vamos a lío y hablar de la pandemia entre otras cosas

P.- ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R.- Preocupante al máximo, tan solo consigo evadirme pintando o con la familia. La información que tenemos no ayuda casi nunca. La crisis sanitaria ha agravado la económica, pero esta última venía de lejos. Y todos en general, hasta los políticos están más preocupados por el yo que por el grupo.

P.- ¿Cómo fue tu estado de alarma con el confinamiento, qué hiciste?

R.- Nos encerramos parcialmente en casa, trabajar de despacho y en la calle como se ha podido, a veces hasta con un EPI, además de dibujar y ser más familiar. Repasar trabajos, archivar, limpiar y ver más cerca los problemas de los míos.

P.- ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia?

R.- Creo que ya ha cambiado. Y me preocupa que nos estemos volviendo egocéntricos, importa más el yo que el equipo, el grupo. Observo lo que se expone en las Redes y se opina sobre la intimidad de los demás con facilidad, se critica y se opina de todo aunque no se tenga conocimiento ni formación. Me preocupa conocer a qué tipo de sociedad vamos.

P.- ¿Qué proyectos tienes para el futuro?

R.- Seguir. Seguir con el trabajo, mis aficiones y cuidar a mis tres tesoros. Hay que seguir y hacerse preguntas. Siempre me lleva a ello el sentarme en la arena de la playa en Punta Umbría, mirando el horizonte al atardecer. Cuentas preguntas me vienen.

P.- ¿Qué haces en la actualidad?

R.- Si nos deja el galimatías de restricciones y normativas que establecen los que dicen que saben, seguir disfrutando de la vida.

P.- ¿Qué eso que más te ha dolido de estos meses de pandemia?

R.- El no poder comunicarme con los demás después de una jornada de trabajo. Andar o pasear y observar tristeza en los paseantes. Ver a las personas ausentes. La falta de roce. La cerveza como antes. etc.

P.- ¿Qué te parece la actuación de los políticos en general ante esta crisis sanitaria y económica?

R.- He conocido políticos de muchos partidos. He compartido coloquios y ocio con ellos. Pero desde hace unos años el lógico cambio generacional les ha sentado mal. Quizás no les haya dado tiempo de formarse, quizás hayan entrado en esa dedicación demasiado pronto, quizás han visto que para ese Máster no hacía falta estudiar, algunos no tienen ni la selectividad. Los debates me aburren y me crispan. Ojalá me equivoque y siempre es malo generalizar, pero ante esta situación sanitaria y económica creo que son pocas las mentes claras. Me dan vergüenza.

P.- ¿Qué te parece el papel de medios de comunicación y redes sociales?

R.- Hay de todo en la viña. Muchos políticamente partidistas, pocos independientes. Respecto a las

redes sociales creo que no sabemos manejarlas, el beneficio de su uso puede ser grande, pero el mal uso ocasiona mucho daño. Quizás haga falta un grado de madurez mayor para ello. Un profesor que tuve me dijo en cierta ocasión (muy joven yo), algo que posteriormente me afirmó un entrenador: “camina siempre hacia adelante y no subas los escalones de tres en tres sino de uno en uno, y si puedes no vayas solo”

José Antonio que ha sido una gozada echar este ratito de charla contigo y decirte que me encanta tu filosofía de vida. Un abrazote

Un abrazo amigo José Luis.