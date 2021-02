Enrique Figueroa: “Realmente es una decepción total los políticos que nos están gobernando”

P.- ¿Qué hiciste en tu día a día durante el confinamiento, dónde y con quién lo pasaste?

R.- Lo pasé en casa, con mi señora, como casi todo el mundo, poniendo en orden muchas cosas que siempre se van quedando para mañana, leyendo mucho, creo que ha sido de las veces que más he leído, aunque desde que me jubile, si leo mucho.

Luego lo normal, ayudar a la señora, ver televisión y a diario la videoconferencia con mis hijos y su familia.

P.- ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y, sobre todo, el mundo de la política?

R.- Está claro que ya nada, por lo menos en mucho tiempo, volverá a ser igual. Las relaciones con amigos, los viajes y el día a día, los abrazos, las tertulias, ya nada será igual, pero poco a poco se irán normalizando, o por lo menos es que espero y deseo. El mundo de la política, con el nivel que estamos observando, será muy complicado, pues se falta al respeto sin ningún tipo de miramiento, las diferencias entre grupos son tales que como además no son capaces de dialogar seriamente, pensando en el ciudadano y la nación, lo que diga uno, el otro tiene que ir a la contra. Verdaderamente da vergüenza. Se echa de menos los políticos de la transición, que con sus discusiones, cuando había que arrimar el hombro, se hacía.

P.- ¿Has pasado miedo en algún momento?

R.- Miedo no, preocupación sí. Yo ya tengo 74 años, y leía a diario que los mayores eran los más vulnerables. Tomamos las precauciones necesarias y para adelante. Había que seguir viviendo.

P.- ¿Qué proyectos tienes para el futuro?

R.- Ya con mi edad, la verdad que disfrutar lo máximo de mi familia, de mis amigos, viajar, que siempre me ha gustado mucho y disfrutar esa maravilla de La Antilla, en la que resido varios meses en el año. Ya pocos planes más puedes hacer. Han sido muchos años trabajando muchas horas y ya tocaba dedicarle a mi mujer y mis nietos más tiempo. Eso procuro hacer.

P.- ¿Qué es lo que has echado de menos en estos 11 meses que llevamos de pandemia?

R.- Como ya he comentado el estar con la familia, muchos meses sin poder verlos pues al estar el mayor en Sevilla, no podíamos estar con ellos. Las reuniones de amigos, solíamos ir todos los meses un grupo de visita a los pueblos de la provincia a conocer toda su riqueza y luego su gastronomía. Tenemos una larga lista pendiente. Y como comenté, los viajes.

P.- ¿Cómo ves la situación del Centro de Huelva?

R.- Por desgracia para nuestra ciudad, mal, muy mal. Desde hace años, con la aparición de las grandes superficies, ha sido un desastre, además las grandes marcas se han ido marchando a los centros fuera de la periferia, lo que hace que no se consuma en los comercios de proximidad. Ya la puntilla ha sido la pandemia, con meses y meses cerrados, horarios restringidos y igualmente ocurre con la hostelería, eso más las ventas a través de internet, y sin llegarle esas ayudas que tanto pregonan los políticos. Por desgracia para ellos y la ciudad veremos que muchas persianas no se van a volver a levantar, si no se les apoya de verdad.

P.- ¿Qué es lo que más te ha dolido en estos últimos meses?

R.- Pues que han fallecido grandes amigos, a los que ni siquiera has podido acompañar. Es muy duro.

P.- ¿Qué te llevo a meterte en política?

R.- Siempre fui muy inquieto en el tema de defensa de mis ideales. En mi época laboral, que fueron cerca de 50 años, tuve representación en las organizaciones empresariales, siempre relacionado con el mundo de la construcción, y ese gusanillo, no se acaba tan fácil. Estuve en un mitin que ofreció Albert Rivera en Sevilla en el 2014, yo ya había dejado tanto mi vida laboral como la representativa, y me ilusiono sus planteamientos. A los pocos días me afilié al partido, fui, creo el primero en Huelva, tanto que me adscribieron a Sevilla. Luego surgió lo de ir en la lista a las municipales, y no me importo dar el paso. La verdad es que fue muy gratificante, sacar tres concejales y un parlamentario, no lo esperaba nadie. Posteriormente vinieron discrepancias con la regional y gente de la provincial y como estaba en política con el solo afán de dar a la sociedad parte de lo que había recibido de ella, nos salimos Ruperto Gallardo y yo y nos quedamos de concejales no adscritos. Creo que hicimos un buen trabajo.