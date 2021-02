Manuela Caro: “Habrá una cuarta ola y espero que nos haya dado tiempo a recuperarnos”

Los datos del Covid-19 en Huelva dan una tregua y, actualmente, la provincia se coloca a la cola de Andalucía en índice de incidencia (con una tasa de 141,9 por cada 100.000 habitantes).

¿Significa esto que estamos cerca del fin de la tercera ola? En diariodehuelva.es entrevistamos a Manuela Caro, delegada de Salud de la Junta de Andalucía en Huelva.

“No me gusta hablar de virus controlado. Cada vez que bajamos la guardia el virus nos da un susto. Aunque es inevitable ver que va a mejor. Los escasos positivos de esta semana comparados con los de enero (cuando registramos un máximo de 599 casos por día) demuestran que, indudablemente, la evolución es muy favorable”, explica Manuela Caro.

La delegado de Salud asegura que la razón por la que Huelva dejó de ser ‘un mirlo blanco’ todos estos meses, se debe al cambio de patrón sufrido en la tercera ola. “El patrón ha cambiado mucho entre las distintas olas. Al principio, los más mayores fueron los más damnificados. Pero casi todos los brotes en los últimos meses se han dado en reuniones familiares y en personas jóvenes, de ahí los datos”.

La titular de Salud en Huelva también se ha referido a la bajada de la presión hospitalaria. “Hemos tenido hasta 7 unidades Covid en los centros hospitalarios, algo que ya se ha reducido mucho. Esto es un reflejo del número de positivos que salen de los hospitales”, asegura.

En cuanto a la paralización de los procesos quirúrgicos a causa del virus, Manuela Caro ha explicado que todos han seguido su curso durante la tercera ola.

En relación a las vacunas, afirma que “el balance es bastante bueno, desde el punto de vista de las dosis que nos llegan. Hemos demostrado que en Huelva somos referente, con los tres puntos de vacunación, llegando a poner 5.000 dosis en un solo día”.

Así, ha confirmado que los próximos en vacunarse, tras las personas de 70 a 79 años y profesionales sanitarios, serán Policía Local, bomberos, agrupaciones de protección civil…“Aunque dependemos de las dosis que nos lleguen, hemos demostrado que somos capaces de poner 30.000 dosis en una sola semana”, afirma.

Por su parte, sobre la efectividad o no de la vacuna, aún no tiene una respuesta clara. Sin embargo, ha explicado que “en las residencias de mayores ya se está notando una gran mejoría en los casos, por lo que ahí podríamos tener un dato, pero todavía es pronto para hacer una afirmación tajante”.

Igualmente, Manuela Caro, ha confirmado a diariodehuelva.es que actualmente hay 4 casos de Covid-19 con características de la contagiosa cepa británica en Huelva.

Según explica, “está previsto que la nueva cepa británica llegue a Andalucía. En el caso de Huelva, hemos detectado, de manera aleatoria, cuatro posibles casos de Covid-19 que han virado (mutado) ya a la nueva cepa británica. Por tanto, la cepa en Huelva ya es una realidad”.

Tal y como expone la titular de Salud en Huelva, hasta el momento se han podido conocer cuatro casos, pero hay que tener en cuenta que podrían ser más, ya que solo se ha examinado, según confirma, “una muestra aleatoria”.

Unos datos que hacen sonar todas las alarmas, teniendo en cuenta que la incidencia del Covid-19 en la provincia parece haberse controlado en la última semana y que la Junta estudia ya comenzar un nuevo proceso de desescalada.

Con todo, la delegada de Salud está segura de que vendrá una cuarta ola: “espero que sea lo menos virulenta posible y dé tiempo a que los profesionales de los centros sanitarios se recuperen. Prácticamente no han podido salir del estrés laboral continuado y es fundamental que para la cuarta les coja mucho más descansados de este tema”, dice.

La responsable de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Huelva también ha hecho una reflexión sobre estos complicados meses de pandemia al frente de la institución.

Manuela Caro, antes que delegada de Salud, es enfermera (especializada en Pediatría) y, como sanitaria, ha confesado haberse sentido especialmente mal por sus compañeros en los momentos más duros de la pandemia.

“He tenido muchos momentos difíciles. He sufrido muchísimo por mis compañeros. En muchas ocasiones, me hubiera gustado haber estado en mi puesto de trabajo y no en la comodidad de este despacho. Pensaba en mis compañeros y en lo mal que lo estaban pasado y se me hacía muy duro. También lo he pasado fatal por cada fallecido”, se sincera.

“He tenido muchos momentos malos, pero el peor que he vivido fue cuando nos hicieron cargo de medicalizar los centros de mayores que, por suerte, fue un éxito. Eso es lo que más angustia me ha provocado. Nuestros mayores me preocupaban intensamente”, confiesa.

La delegada ha querido agradecer a los onubenses su compromiso y responsabilidad durante la crisis sanitaria y durante el fin de esta tercera ola. “El mirlo blanco que es Huelva se debe al sacrificio y responsabilidad de los miles de onubenses, por eso volvemos a ser la provincia con mejores datos”.

Por último, ha querido mandar un mensaje de esperanza a los lectores de diariodehuelva.es a través de una palabra: “vacuna”.