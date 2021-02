José Luis Macias: “Voy a hacer una ruta andando de 3.800 kilómetros por toda España en pro del mundo animal”

P.- ¿Qué hiciste en tu día a día, durante el confinamiento, dónde y con quién lo pasaste?

R.- Tuve la suerte de enclaustrarme en el increíble paraíso de El Portil, que tú conoces bien. Viví los meses de confinamiento en casa de mis amigos Mechu y Víctor, y la verdad que fue una situación diferente a la mayoría. En sitios pequeños y paradisíacos como El Portil todo se hizo más llevadero. Pero, evidentemente, lo pasé mal por todos los familiares y amigos que estuvieron encerrados en pisos pequeños, sobre todo cuando hay niños.

P.- ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo el mundo de la comunicación?

R.- Pienso que esto ha venido para quedarse, cuando menos a corto plazo. Por lo tanto el cambio ya está aquí. En la forma de comunicarnos, de establecer las relaciones sociales y que antes eran

normales (besarnos o abrazarnos al saludarnos) y que ya no son posible. En Huelva, que somos de vivir la calle, de terrazas, de tocarnos, de aprovechar la luz, etc… Creo que se nos hace especialmente cuesta arriba. Por otro lado, desde mi punto de vista, la comunicación también ha sufrido un cambio importante: demasiado tiempo con los móviles en la mano consumiendo información, muchas veces, sin un filtro claro de autenticidad y esto en una sociedad tan globalizada puede convertirse en algo perverso y polarizador.

P.- ¿Cómo venderías Huelva para atraer turismo más estacional e inversiones?

R.- Esta seguramente es la gran pregunta con un millón de respuestas para todos los que amamos Huelva y pensamos que se merece un presente y un futuro a la altura de nuestra trayectoria

histórica y de nuestro producto como provincia. Imagino que no hay una varita mágica, pero sí un conjunto de medidas y de estrategias que conduzcan a medio plazo a encontrar el espacio que nunca debimos perder y que nos pertenece objetivamente.

Las comunicaciones, eterna gestión pendiente por todos nuestro políticos y que acerquen Huelva con facilidad a todos los que quieran venir. Por otro lado una oferta cultural sólida (como por ejemplo el Museo Americanista por el que tanto lleva luchando la Asociación Huelva-Nueva York y que sin duda, sería un revulsivo absoluto en esta transformación). El cambio del modelo productivo (miremos a los que lo han hecho excepcionalmente bien como Bilbao). Una unión definitiva por parte de la ciudadanía para conseguir ser una sola voz que pida con contundencia lo que nos pertenece y que ganemos, de esta manera, el respeto de nuestros políticos.

Campañas de comunicación sin complejos y con la autoridad que nos da nuestra geografía única, nuestra gastronomía, nuestro clima y nuestra historia. Somos un pueblo que revolucionó el mundo moderno y parece que no acabamos de creérnoslo. Hay que estar orgulloso de ser de Huelva y eso, considero, que pasa por un primer estadio de autocrítica por lo que estamos haciendo.

P.- ¿Qué haces en la actualidad y qué proyectos tienes para el futuro?

R.- La situación, como sabemos todos, ha cambiado muchas profesiones y el maldito teletrabajo está marcando la vida de muchos profesionales. Sigo con mi empresa de comunicación y dedicado el resto de mi tiempo a ayudar a las protectoras de animales de toda España. Como sabes, tengo el honor de ser el Presidente de la Asociación Española de Protectoras y Santuarios de Animales y

esto supone una lucha terrible para conseguir el respeto a los seres vivos que comparten la vida con nosotros. En España tenemos el triste récord de ser el país que más animales abandona de

Europa, y eso tiene la terrible consecuencia de tener a las protectoras saturadas y sin recursos para seguir adelante con su labor increíble.

En esta línea, estamos haciendo muchas cosas que estamos seguros que marcarán un antes y un después en la situación de los animales. Te adelanto en primicia, dos de los proyectos en los que estamos trabajando muy duro y que verán la luz durante este año.

Por un lado, vamos a sacar al mercado un videojuego único que educará, sobre todo a los más jóvenes y hará que cualquier persona jugando, pueda ayudar de manera real a las protectoras de animales. Es un proyecto absolutamente revolucionario y en el que están involucrados los mejores profesionales técnicos de este país y algunos personajes muy muy conocidos por todos y que aún no puedo revelar. Y por otro, dentro de muy poco sacaremos una compañía de telefonía y fibra 100% solidaria, con unos precios súper competitivos, cuyos beneficios irán totalmente para las protectoras de animales.

Formo parte también de una iniciativa maravillosa mascoclub.org que va a hacer llegar a todas las familias que viven con animales ahorro en alimentación, veterinarios y servicios de todo tipo. Es un proyecto muy ilusionante que verá la luz en pocas semanas.

También estoy escribiendo junto a mi hermana, la actriz Luichi Macías, una serie para televisión que ojalá pueda ver la luz pronto y consigamos entretener y concienciar. En definitiva y, aunque sea desde casa, no paro. Son momentos de reinventarse y evolucionar. Es posible que no haya otra salida…

P.- ¿Qué te parece el papel que están jugando medios de comunicación y redes sociales en este tiempo de pandemia?

R.- Estamos viviendo una era en la que la comunicación es bidireccional. Consumimos más de lo que podemos asimilar, pero también somos capaces de general cualquier tipo de información u opinión en un click. Los móviles son herramientas con un poder casi ilimitado. Repito, que la cantidad de información que recibimos llega a saturarnos y que cada vez es más difícil separar el grano de la paja. Los medios de comunicación son auténticos lobbies en manos de los poderosos y son los que pretenden organizarnos a ritmo de sus intereses. Las redes sociales tienen muchísimo poder, pero considero que la sociedad está en una fase de maduración óptima y la relación con ellas tiende a buscar un equilibrio entre lo que sucede dentro y fuera de estas plataformas. Esto seguro que el éxito llegará cuando seamos capaces de controlarlas en su justa medida y no seamos sometidos por ellas, como es posible que esté ocurriendo ahora.

P.- ¿Cómo valoras a la clase política en general en esta crisis sanitaria y económica?

R.- Pues, con un gran suspenso. Vaya por delante que esta situación es única y está siendo muy difícil de gestionar pero, sin entrar en detalles, el suspenso es, sobre todo, por la falta de unión, de

transparencia y de honestidad política por parte de los que sí tienen esta obligación. En esta pandemia y en esta crisis global, los políticos deberían haber dejado las siglas de los partidos fuera, haberse “arremangado” todos juntos y luchar con honor y dedicación por todos los que les hemos votado. Esta sensación creo que nadie la tiene y a mí me produce un profunda tristeza.

P.- ¿Cuáles han sido tus mejores y peores momentos profesionales?

R.- Me gustaría fijarme en los detalles de mi profesión y, los mejores momentos profesionales son cuando consigo cambiarle la vida a una empresa. Conseguir que llegue a sus objetivos y producir un cambio en ella que active una mejora en su producción, en su marca, en sus ventas y en su convivencia interna. Los peores siempre van de la mano de las crisis: desgraciadamente la inversión en comunicación no se suele entender como una inversión si no como un gasto y, en épocas de desestabilización financiera suele ser la primera partida que se corta. Esto nos afecta de manera