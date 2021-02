Chema Riquelme: “Encantado de colaborar con mi tierra y me da igual quién esté al mando”

El protagonista que traigo esta semana a esta vuestra sección les diré que lo he conocido a través de un amigo quien me habló de él y hablamos para poder realizarle una pequeña entrevista. Por tanto, agradecer a José Manuel Rodríguez Riquelme, más conocido como Chema Riquelme en el mundo artístico, su gran predisposición a subirse a este espacio que www.diariodehuelva.com me ofrece y que con tanto cariño se lo dedicó a todos mis lectores.

Empresario, artista, creativo, artesano, pasionista, carnavalero e imaginativo. Quizás esta última cualidad fue la que me llamó más la atención cuando durante el confinamiento creó una iniciativa de forma altruista, junto a un grupo de artistas de distintas provincias, para que los más pequeños dibujasen y estuviesen entretenidos. Y últimamente ha vuelto a estar en la palestra por el cartel que con el nombre ‘Sentimiento carnavalero’, presentó al concurso del Carnaval Colombino 2021 y que, aunque no fue elegido por la FOPAC se hizo viral en todas las redes sociales y fuera de nuestras fronteras por su sensibilidad a la hora de plasmar la realidad de la situación que estamos padeciendo por el maldito coronavirus.

Todo esto me hizo, ponerme en contacto con él a través de Messenger, ya que me apetecía entrevistarlo y conocerlo un poco más y que ustedes mis queridos lectores lo descubran. Obviamente y con suma amabilidad aceptó a la primera. Así que vamos al lio.

–Hace unas semanas nos encontrábamos en tiempo de carnaval y tú eres un amante de esta fiesta tan popular. Además tu empresa realiza para la misma numerosos trabajos, siendo un sello como artesano de esta fiesta de la alegría en ese mundo. ¿Qué daños supone la Covid-19 para tu empresa? ¿Te has visto obligado a recurrir a los ERTE para poder seguir sobreviviendo como empresario?

– Pues afortunadamente para mí, ya antes de que llegará la pandemia nos habíamos centrado en dar un giro en la empresa, analizando muy bien lo que más rentaba y centrarnos más en lo que realmente era más beneficioso. Anteriormente realizábamos demasiados trabajos de diversas índoles en cuanto a la parte creativa del carnaval se refiere, tales como: atrezos, forillos, disfraces, complementos… para muchas agrupaciones de España.

Es muy poco tiempo de producción, mucho trabajo y muchos gastos. Realmente podía más el amor al arte, pero claro eso no es todo en esta vida. Pero nos pusimos las pilas, cambiamos de centro de trabajo que más se asemeja a nuestras nuevas necesidades, decidimos realizar menor número de agrupaciones y centrarnos mayoritariamente en atrezos y forillos. Y a continuar así, con nuestra tarea principal de agencia de publicidad, decoración de negocios, imprenta, rótulos, merchandising …, sin dejar nunca la parte creativa, por supuesto, y no dejar tampoco de estar involucrado en todas las fiestas y cultura de nuestra tierra que es lo que me encanta hacer. Y a Dios gracia que dimos el paso justo en el mejor momento. Y ya luego, ante tiempos de crisis, dicen, que resurgen las ideas más innovadoras y desde luego nos hemos reinventado mucho, aportando productos de protección muy necesarios para los negocios en esta pandemia, muy creativos también por supuesto. Y la verdad es que no nos podemos quejar en absoluto afortunadamente.

– Siguiendo con el Carnaval, es inevitable preguntarte por ese sensacional cartel que has creado y que se ha hecho viral en las redes sociales y en Huelva. Pienso que no ha sido acogido como lo han hecho otras provincias españolas y fuera de nuestras fronteras nacionales. Incluso he visto que se ha estampado tu creación en sudaderas ¿A qué achacas tú que haya ocurrido esto cuando abarca la identidad de esta fiesta y encima introducía con las mascarillas la pandemia que venimos padeciendo?

-Bueno, yo realmente si he visto ese acogimiento en Huelva, de echo a mí me han hecho llegar cientos de comentarios de carnavaleros, de personas afines y no a estas fiestas de nuestra tierra, verdaderamente ha sido así, y me han llegado al corazón. La verdad nunca imaginé generar tantos halagos, lo digo siempre, jajaja… pero es que es la verdad. Entiendo que hay un cartel que realmente es el ganador y el que merecía, por tanto, ser la identidad este año del Carnaval Colombino 2021, y por respeto a ello, entiendo que igual es por lo que puedes apreciar eso que me comentas, es que debe y tiene que ser así. Pero por la parte que me toca realmente he visto la admiración y el cariño de muchísimas personas. Creo que jamás me había ocurrido algo así, por eso aún no salgo del asombro.

-Hemos tenido este año un carnaval virtual a través de las redes sociales y los medios de comunicación. ¿Crees que la creatividad de las instituciones y los dirigentes carnavaleros ha sido acertada o han olvidado algo?

– Creo que ha sido muy acertada, que han aportado muchas iniciativas para que la gente se involucrara, aunque sea a través de las redes y eso está bien.

– Otra de tus pasiones y que lo transmite con tus obras es la Semana Santa. Creo que has anunciado la presentación de un libro que llevas preparando más de 15 años, así como una muestra con las obras que ilustran el mismo. ¿Cuándo verá la luz y qué otras sorpresas estáis preparando para celebrar la Semana de Pasión?

– Ya está en diferentes puntos de ventas, no me ha sido posible realizar la presentación como soñaba, ni rueda de prensa, ni la exposición debido a la Covid. Pero para todas aquellas personas que se encuentren interesados pueden encontrarlo en papelería Europa, en copistería papel Copy, copistería de los Reyes, en Tu Pasión, Ramblado, instrumentos musicales, Arte Garrido, Madelva y en librería la Dama Oculta.

Y luego también, la junta de la Hermandad de la Borriquita, a la que pertenezco, está trabajando mucho para aportar a la ciudad una balconada en la Gran Vía con obras de Semana Santa de artistas, a través de un concurso en los que podrán participar creadores de toda España. También se van a realizar exposiciones de pasos de miniatura. En definitiva, muchas cositas por las que la hermandad está dejándose literalmente la piel para que Huelva pueda disfrutar de la mejor manera posible y segura de una Semana Santa, muy adaptada. Y yo muy feliz por ser parte de esta iniciativa.

– Todos tenemos una canción preferida, un libro que leemos una y otra vez, película u obra favorita. ¿De tu trabajo artístico con cuál te quedarías?

– Es difícil. Hay obras a las que le tengo algo especial, pero creo que me quedo con un cuadro que pinté hace unos años dedicado a aquellas personas que me tendieron una mano cuando tuve el accidente de tráfico, a todas y cada una de ellas (de personal médico, bomberos, …). Esa obra plasma demasiado para mí y mi familia.

– Volviendo a una pregunta anterior, me señalaba que os habéis visto a reinventaros ante la crisis sanitaria con las mamparas de metacrilato y las mascarillas personalizadas. ¿Habéis introducido nuevas propuestas para vuestros clientes o para aumentar vuestra cartera?

– Sí, lo que te comentaba anteriormente, nos hemos reinventado, adaptado, estudiando las nuevas necesidades que surgen hoy día para nuestra cartera de clientes y por supuesto, esto ha hecho que también obtengamos nuevos y más clientes, hemos apostado por crear la mejor calidad en mascarillas con certificación española y europea con un 96% de filtrado, adaptación máxima de anatomía, 100 lavados y con un diseño totalmente personalizado. Empresas como clínicas dentales, farmacias, talleres, colegios, negocios de hostelería, etc., han contado con nosotros y están encantados, y repiten. Realmente son muy cómodas, no dañan las orejas ni se caen de la nariz, se adaptan totalmente. Y una grande de nuestra ciudad no duda en nuestra profesionalidad y la lleva a todos sus campeonatos a nivel mundial, y no es otras que nuestra Carolina Marín, y la nombro porque es un gran orgullo.

Hemos creado nuestra marca propia, que podréis encontrarlas en nuestra página web mascarillascollection.com . También en nuestra página de artesanosdelcarnaval.com para aquellas personas aficionadas al carnaval podréis encontrar una colección dedicada a la carnestolendas de toda Andalucía, que está teniendo un gran éxito, así como también encontrarán diversos productos de esta colección. Al igual que, por supuesto, personalizamos de la manera que quiera el cliente.

Y no solo las mascarillas, si no también todos los EPIS dedicados a la prevención de la Covid, como mamparas, vinilos, productos hidroalcohólicos, etc.

– Inevitable preguntarte ¿cómo llevaste el confinamiento y qué piensa sobre cómo están actuando las autoridades de las distintas administraciones (europea, estatal, autonómica y municipal)?

Realmente el confinamiento, aunque vivimos mucha incertidumbre y no te voy a negar que miedo ante lo desconocido. No fue tan malo como podría haber sido, me centré en mis hijas, en crear, en innovar, estudiar, … y de todo ello nació una propuesta muy bonita, a raíz de una tarde de dibujos con mis niñas. Les dije que dibujaran lo que quisieran y yo tenía que interpretar sus dibujos. Ellas dibujaron unos monstruos, y de ahí nació los MONSTRUOS DEL CORO. Se nos ocurrió que era una labor muy bonita para todos los pequeños que estaban encerrados en sus casas, que dibujaran lo que quisieran referente a la pandemia y yo los interpretaría de la misma forma que hice con mis hijas. Fue tal la repercusión en las redes que tuve que solicitar ayuda a más artistas que no dudaron en colaborar. De ahí pensamos en hacer esa labor aún más humanitaria y que cuando todo estuviera más tranquilo, todos esos dibujos plasmarlos en merchandising y que todos los beneficios fueran a parar a los niños más afectados por la pandemia. Como te digo fue un gran éxito, los padres no paraban de pedir sus dibujos y era muchas veces casi imposible el poder realizar todos los que llegaban de muchas partes de España. Hasta el espacio televisivo ‘El Hormiguero’ se hizo eco de la noticia. Pero tengo una gran espina, porque una vez pasado el confinamiento, parece que la gente se olvidó de la otra parte, o el gran objetivo de este proyecto, el de comprar los artículos con los dibujos de sus hijos para ayudar a otros niños más desfavorecidos que era el gran sueño de mis hijas.

Con respecto a como lo hacen las autoridades, no entiendo mucho de política ni me gusta mucho hablar sobre ello, ni pertenezco a ningún partido en concreto. Yo voy por el que según las muestras o bajo mi criterio haya hecho las cosas medianamente más en condiciones. Desde luego pienso que esto, al principio, cogió de sorpresa al mundo entero y que había mucho desconocimiento, incertidumbre y miedo. Es lógico que se cometieran muchos errores, pero ya, a la altura que estamos, hay errores y actos que no entiendo que sucedan o se permitan. Pero según qué escalafón, entiendo, que donde manda patrón, no manda marinero. Por lo cual, sobre todo a nivel local, harán lo que realmente puedan dentro de sus mínimas posibilidades ante esto que vivimos.

– ¿Qué les transmitiría a los lectores de esta sección para que cumplan las normas que actualmente están en vigor?

– Que sean muy prudentes, que obedezcan todos los consejos de prevención. Que se puede vivir dentro de esta pandemia. No igual a la forma que estábamos acostumbrados, pero preferible es vivir de la mejor forma posible. Que miremos por el prójimo, por nuestros mayores, enfermos y que seamos conscientes de que nadie sabe cómo puede reaccionar nuestro cuerpo ante este virus. Y si aun teniendo toda la precaución no conseguimos evitarlo, tendremos al menos la conciencia tranquila de que no fue porque no actuáramos bien.

– Para que Huelva se proyecte fuera de nuestras fronteras y que recibamos, cuándo todo esto termine, más turistas. Un hombre de ideas y de futuro, ¿qué propondría?

– Propondría una gran holeada publicitaria con imágenes de nuestra tierra porque Huelva no necesita mucho para venderse, una imagen vale más que mil palabras. Creo que la mayor necesidad que tiene hoy día el ser humano es salir, viajar… ¿Y qué mejor sitio que Huelva?

Propondría muchas ideas, para atraer personas de diversas índoles, tenemos una gran cultura en nuestra tierra, que pide a gritos salir con esta pandemia, y no olvidemos nuestra gastronomía, yo aún no conozco lugar donde se coma mejor que en nuestra tierra, y lo digo porque hasta ahora sinceramente no he conocido mejor lugar para ello, se podría hacer mucho. Y estoy convencido de ello, pero todo el trabajo no lo voy hacer yo, jajaja, es broma. Yo estoy siempre encantado de colaborar con mi tierra y me da igual quién esté al mando, ¡yo amo a mi tierra!

– Hemos abordado la situación actual de las empresas frente a la Covid 19, el carnaval, la Semana Santa, la pandemia que estamos viviendo y que tanto daño está haciendo y el comportamiento de nuestros políticos y de nosotros mismos, turismo. ¿Te gustaría añadir algún asunto más que no te haya preguntado?

– Pues como te acabo de mencionar, no olvidemos nunca la cultura en todo su amplio terreno, que nos enriquece como personas, que nos evade de los problemas y que nos hace sentir de muchas maneras diferentes con la lectura de un libro, con la admiración de una obra de arte, con el ‘quejío’ de un cante, con el sentir de un baile, de una obra de teatro, …, y por supuesto, no nos olvidemos de los grandes artistas de nuestra tierra que nos llevan por bandera, que aprovecho para enviar todo mi apoyo y todos los ánimos para que no abandonen aquello para lo que han nacido, todo acabará y la cultura como el turismo estoy convencido renacerá con más fuerza que nunca. ¡Ánimo!

Muchas gracias Chema por darme la oportunidad de conversar un poco y poder hacer llegar a mis lectores de esta su sección a unos de los grandes artistas que tenemos en Huelva.