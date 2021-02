Del boom al cierre. Las ventas de los negocios de estética caen una media del 40% en Huelva

Es uno de los sectores más afectados durante esta pandemia. Meses antes de que el coronavirus Covid-19 hiciera acto de presencia en nuestras vidas, el boom de centros y clínicas de estética en las calles de nuestra provincia se hizo notar al igual que en el resto de ciudades españolas.

Es un sector que abarca desde la depilación láser al cuidado de manos y uñas, o a aspectos tan diferentes como la piel o la imagen personal en todas sus vertientes. Su inevitable cercanía para realizar los tratamientos a sus pacientes es una de las mayores dificultades en pandemia por ello han sido de los “más perjudicados”.

Solo en Huelva se estima que se ha llegado a cerrar el 40% de los establecimientos existentes, y al 60% restante, que aún sigue luchando por continuar con sus servicios, “se ha reducido significativamente los ingresos”. Y es que en solo en la capital, el sector cuenta con más de 600 negocios dando trabajo a más de 1.800 personas. Diariodehuelva.es ha querido conocer a fondo la situación de varios de estos negocios para exponer su situación.

Centro de Belleza Chic Huelva, Alejandría Nails, Patricia Martín Estética… Decenas de negocios de cuidado personal que luchan cada día por continuar con sus puertas abiertas, y que coinciden en poner en marcha varias medidas para poder soportar “la crisis brutal que nos ha caído encima con el Covid, porque nosotros seguimos realizando nuestros servicios con todas las garantías de seguridad e higiene, invirtiendo en materiales y demás, y seguimos sin ayudas reales”, ha expuesto la gerente de Patricia Martín Estética que en el inicio de pandemia tuvo que cerrar uno de sus centros en Moguer.

Entre las medidas más demandadas por los empresarios del sector se encuentra, principalmente, “ser considerados servicio esencial ya que así lo somos. Hay muchas personas que no pueden atender de su cuidado de piel, manos, pies, etc. y somos nosotras las que les ofrecemos ese servicio aún en medio de la pandemia”. Esta consideración de ‘servicio esencial‘, les supondría una rebaja fiscal del precio del IVA, pasarían de pagar un 21% al 10%.

Ya en enero solicitaban frente al Ayuntamiento de la capital la bajada del IVA.

Asimismo, otra de las medidas que reclaman es “la bajada de los precios de las facturas de servicios como agua, luz y gas, para poder hacer frente mejor a la brutal caída de ingresos pero seguir ofreciendo nuestros servicios a quiénes lo necesitan sin pagar precios desorbitados”. La bajada de precios de los pagos de servicios es una reclamación histórica, no solo de este sector, sino también de las peluquerías que hacen un gran uso de los mismos.

En cuanto a las ayudas de las instituciones, el sector ha puesto de manifiesto que “nosotros solo hemos recibido una ayuda directa del Ayuntamiento de Huelva de 500€ para la adecuación del local a las medidas de higiene y seguridad. Unas obras que nos han costado el triple, pero al menos algo es algo. Ya que hemos solicitado más ayudas como las del Gobierno Central o la Junta y aún no sabemos nada”, han expuesto desde el centro de Belleza Chic Huelva.

En esta situación con las ayudas anunciadas durante los primeros meses de la pandemia, el resto de profesionales de estética se encuentran en la misma situación “e incluso peor, porque algunos no han podido acceder a ninguna ayuda y siguen afrontando los mismos precios de alquiler, facturas, precios de productos… La situación ahora mismo es una ruina”.

Las profesionales que componen Belleza Chic Huelva llevan trabajando desde 2011 y “aún habiendo nacido en plena crisis económica, esta situación actual es mucho peor. En nuestros inicios nacimos con mucha ilusión, confianza y seguridad en nuestros servicios”.

“Estamos como al inicio de la pandemia, a la espera de ver qué puede suceder y con mucha impotencia“, han afirmado. A lo que han expuesto cómo afrontaron los primeros envites de esta crisis sanitaria. “Los primeros meses cuando estuvimos con el cierre general a causa de la situación sanitaria lo vivimos mal y con mucha incertidumbre como todos los españoles. Laboralmente lo vivimos con muchas dudas y preocupación debido a las restricciones que nos someten a nuestro sector como a muchos otros”.

Esta misma sensación es la que desde Alejandría Nails han considerado porque “en el inicio tuvimos mucho agobio por la situación y la incertidumbre… Hicimos ERTE, en ese momento éramos 4. En cuanto a ayuda, sí la he tenido por parte del propietario del local, me dio tranquilidad al permitirme poder pagarle poco a poco y cuando volvimos a la “normalidad” me dijo que el mes de abril no se lo pagara al no haber tenido actividad”.

Y es que el trato humano ha sido “lo que nos ha salvado un poco a todos. Nuestra clientela es muy fiel y en el momento que hemos podido reabrir, han vuelto; pero muchos compañeros han tenido que cerrar”. Para este negocio nacido en 2013 en El Molino, y que actualmente reside en la calle Galaroza, el tema de las ayudas ha sido complicado, según han explicado “en cuanto a ayudas de Ayuntamiento, o la Junta de Andalucía o el Gobierno no hemos obtenido ninguna. He solicitado todo lo que ha salido, pero no he tenido suerte”.

Uno de los mayores problemas a los que se han enfrentado también ha sido la incertidumbre y los cierres perimetrales. Tal y como ha recordado Mari Carmen de Alejandría Nails, “la situación actual la llevamos regular. El cierre perimetral nos afecta ya que tenemos también clientela de pueblos de alrededores, pero intentamos tener una actitud positiva, y la clientela que sí puede venir, ha sido muy fiel y si estamos a día de hoy al pie del cañón, sin duda es por ellas/ellos”.

En tiempos de crisis la imaginación y las ganas están siendo las que están sacando a flote a muchos de estos negocios de estética. Por ejemplo, en Belleza Chic Huelva han ampliado nuevos servicios, “constantemente subimos promociones y ofertas. Es un tremendo esfuerzo por ofrecer el mejor servicio a pesar de la situación”. Algo que se repite en Patricia Martín Estética que ha apuntado que “hemos puesto promociones para también ayudar a los clientes. E intentando hacer algunos servicios a domicilio, pero no todos se pueden realizar a domicilio”.

Alejandría Nails ha puesto en marcha servicios como maderoterapia, presoterapia y wonder, “y poco a poco queremos añadir facial entre otras”. Servicios y agradecimientos a su clientela. “Hemos hecho sorteos para gratificar esa fidelidad“, han manifestado, y han añadido que “le hemos dado constancia a los tratamientos que hemos incorporado desde que los tenemos no hemos parado de poner bonos para que pueda llegar a todo el mundo, ya que la situación no es favorable para nadie. En navidades hicimos una cesta de productos que pedí colaboración a diferentes clientas emprendededoras y enpresarias del sector”.

Martín ha considerado que “la incertidumbre nos tiene en un vilo, pero hemos intentado mantener a flote el negocio; aunque solo saquemos para pagar. Quizás la solución pase por la reducción del IVA y dejarnos ser un servicio esencial, como hemos reivindicado”.

Las cifras de las empresas supervivientes son claras. Pérdidas. Desde Alejandría Nails han asegurado que “sin hacer cuentas… Que aún no he querido hacer balance del miedo que me da… Me atrevería a decir que hemos tenido un 30% mínimo de pérdidas... Y seguro que más, pero esperemos que la cosa mejore y volvamos a poder tener una normalidad real y llena de salud”.

Asimismo, las profesionales de Belleza Chic Huelva han estimado que “hemos notado una bajada aproximadamente del 40 %. Se ha notado tanto las horas de apertura, por el volumen de ventas, como la incertidumbre y situación económica de la población”. Una cifra en la que coincide Patricia Martín Estética por ejemplo.

Toda esta situación de crisis ha creado un movimiento de unión entre el sector de peluquerías y el de estética, naciendo así la Asociación de Imagen Personal de Huelva que está movilizando a los negocios de ambos sectores para “una lucha común, ser considerados servicio esencial es imprescindible para la subsistencia”. La reducción de IVA junto con la ampliación horaria “sería genial y nos ayudaría bastante, pero la situación que tenemos ahora lo importante es estar sanos”, han expuesto desde Alejandría Nails.