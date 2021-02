El PSOE exige a la Junta que devuelva todos los servicios de atención primaria a los centros de salud

La responsable de Sanidad del PSOE de Huelva, Susana Rivas, ha exigido hoy al Gobierno de la Junta de Andalucía que devuelva todos los servicios a los centros de salud de la provincia, a los que están abiertos; y que reabran de una vez por todas los que permanecen cerrados. A juicio de los socialistas, la situación “es insostenible y los onubenses no pueden soportar por más tiempo que su salud esté al albur de los antojos de un Gobierno insensible”.

Susana Rivas ha denunciado que el presidente de la Junta, el popular Juan Manuel Moreno Bonilla, “se está escudando ahora en el plan de vacunación para eliminar los pocos servicios que vienen prestando” los centros de salud y los consultorios. “Es una situación kafkiana”, ha dicho la socialista, quien ha agregado que “no es normal que los que abren sus puertas estén vacíos porque no se permiten las consultas, la gente no puede ir a ver a su médico cuando tiene un mal o una dolencia, las citas se hacen por teléfono, cuando se logra que te cojan el teléfono en Salud Responde, porque lo normal es que no responda, ni al teléfono ni mediante la aplicación”.

Los socialistas “no nos vamos a cansar de denunciar el cierre sistemático de los servicios que venían prestando los centros de salud” y ahora con el plan de vacunación “todavía estamos peor y no se entiende esta política de no prestación de un servicio esencial y básico como es la atención primaria”. La única explicación que podríamos encontrar a este sinsentido es que la intención de la derecha andaluza es favorecer a la sanidad privada, empujando a las personas a buscar un seguro privado ante la falta de atención sanitaria pública, a la que tenemos derecho gracias a nuestros impuestos”.

Desde el PSOE de Huelva “comprendemos que la situación no es sencilla, ni mucho menos. Pero es totalmente cierto que nunca jamás ha habido un refuerzo económico tan grande como el que ahora tiene la Junta de Andalucía gracias a los fondos Covid del Gobierno de España, que ha librado la friolera de 7.465 millones de euros para que Andalucía haga frente a la pandemia”. Por tanto, Susana Rivas ha dicho que solo espera que Huelva y su provincia “noten ya, sin más esperas ni más excusas, que ese dinero también repercute en nuestra tierra y que no vamos a ser castigados ni maltratados ni ignorados por un Gobierno que parece gobernar de espaldas a este lado de Andalucía”.

Por todo ello, Susana Rivas ha exigido al Gobierno andaluz que refuerce la atención sanitaria en la provincia de Huelva, que abra los centros de salud cerrados, las urgencias que no funcionan desde que se iniciara la situación de pandemia. De igual modo, ha asegurado que “asistimos esperanzados al proceso de inmunidad, pero tiene que haber más puntos de vacunación en todos los pueblos de la provincia, así como el equipo médico necesario con ambulancia para garantizar que todo se hace correctamente. Del mismo modo, la socialista ha apuntado la necesidad de poner en marcha otro mecanismo para citar a las personas que no sea solo una llamada, porque, según ha explicado, “hay personas que viven solas y si no pueden atender la llamada en el momento en que se produce, se quedan sin saber si la han llamado o no”. Para ello, “nuestros alcaldes y alcaldesas se han puesto al servicio de las autoridades sanitarias para montar una red informativa por los municipios”.

Susana Rivas ha dicho que esta “lamentable situación en la provincia y en todas las comarcas en materia sanitaria tiene que terminar”. No se puede consentir que haya centros cerrados, como en Paterna del Campo, Escacena del Campo, El Rocío, San Bartolomé de la Torre o Matalascañas, en muchos puntos de la provincia y que otros como el de El Almendro esté cerrado desde marzo”. Así pues, en el año que llevamos sufriendo la pandemia, los problemas se han ido sucediendo en otros puntos, como La Nava, Santa Ana La Real, La Granada de Riotinto, Minas de Herrería, Villanueva de las Cruces, Los Marines o Galaroza o las aldeas de Zalamea.

“Pedimos a la Junta que trabaje, que contraten más personal y agarre este toro por los cuernos, porque cuando tenemos que afrontar mayor presión, el Gobierno andaluz ha destinado el mismo porcentaje, el 28 por ciento, del presupuesto para Sanidad que destinamos los socialistas en el último Gobierno y sin que existiese esta situación especial y delicada”, ha finalizado Rivas.