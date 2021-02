Juan Carlos Antero: “Algunos amigos me han bloqueado de las Redes Sociales por no opinar como ellos” 

Juan Carlos Antero Martín, nuestro invitado de hoy a esta serie de entrevistas es tiempo de pandemia, a sus 49 años, es muy activo en las redes sociales, donde opina en todo lo que concierne a Huelva, a la que adora, quiere y le duele, es contable, aunque últimamente trabajó como dependiente de expendeduría de tabaco. Su situación laboral actual es de demanda de empleo.

A Juan Carlos le gusta la lectura, abonado desde pequeño del Club más antiguo de España, cintero, hermano de la Hermandad de las Tres Caídas, enamorado de El Rompido, crítico, solidario, defensor a ultranza de las cosas y tradiciones de Huelva, claro y directo en sus apreciaciones….

Cuando lo llamo para echar un ratito de charla y que los lectores de diariodehuelva.es conozcan su opinión en este tiempo de pandemia, no lo duda, acepta y este es el resultado.

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Es una guerra, solo que en vez de bombas, balas y destrucción de ciudades, lo que está en semejanza son el número de víctimas mortales. Lo peor es que las víctimas son las que sufrieron una anterior situación bélica con artillería mientras los jóvenes apenas sufren un leve dolor de cabeza o garganta. Y todo ello desemboca en el pasotismo de una juventud cuyos abuelos le dieron todo.

¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia?

En un principio habrá desconfianza pero con el paso del tiempo todo volverá, los abrazos, los besos, compartir en la terraza de los bares, los viajes, etc.

Políticamente será lo que los políticos mundiales quieran que sean, tiempos de paz, tiempo de enfrentamiento o de odio… El número total de fallecidos en todo el mundo dictará cuanto tiempo volverá a aparecer un nuevo virus mortal y sobre a que tipo de la población afectará.

¿Has pasado miedo en algún momento?

Miedo nunca, respeto mucho, por mis amigos, mis familiares, por mi y sobretodo por mis padres. No podemos vivir constantemente con miedo.

¿Qué proyecto tienes para el futuro?

Mi principal objetivo es recuperar el trabajo, volver a trabajar. Por culpa de este virus estoy desempleado. El resto ya vendrá por si solo. No me importaría crear mi propia empresa, aún siendo tan complicado en estos momentos. Me encantaría ser yo el que da la palmadita en la espalda y no recibirla aunque te aseguro que no soy como muchos de ellos y al final no lo haré.

¿Qué es lo que has echado de menos en estos 11 meses que llevamos pandémico

Principalmente los abrazos, los besos, la familia, los amigos y la playa. El mar me relaja mucho.

¿Cómo ves la situación en Huelva?

Huelva ya era una ciudad donde el desempleo era muy alto y su falta de infraestructuras le hace estar muy por detrás de las demás ciudades andaluzas. El cierre de negocios ha dejado el centro de la ciudad desértico, el polo químico ya apenas contrata trabajadores y crear nuevas empresas con las vistas de este gobierno va a ser muy difícil y complicadísimo.

¿Qué es lo que más te ha disgustado?

El egoísmo del ser humano, sobretodo la juventud me ha decepcionado muchísimo. Lo tienen todo, absolutamente todo para ser feliz. Imagínate esto en los años 70 u 80, sin móviles, rrss, portátiles, tablets, etc. Fuimos una juventud más sana, sin tanto egoísmo, respetuosa con los mayores.

Hoy en día pueden tener más adelantos científicos, ser excelentes estudiantes, pero sin embargo son jóvenes sin valores, esos que nuestros abuelos enseñaron a sus hijos y los hijos no supieron o no quisieron enseñar a los suyos.

¿Qué es lo que más te ha dolido en estos meses de pandemia?

Me ha sorprendido excesivamente muchísimo, aquellos que eran ami@s de instituto o de verano en los que solo por opinar de forma distinta me han bloqueado en rrss y/o WhatsApp sin haber discutido.

Eso demuestra el alto porcentaje de manipulación de políticos, prensa y rrss en las mentes de los ciudadanos, del pueblo, digamos más bien.

¿A qué crees que se debe la falta de responsabilidad y protección en una parte de la sociedad que no acata las recomendaciones sanitarias?

Hoy es muy fácil manipular las mentes y luego está la falta de compromiso de la juventud. Si un tonto dice no ponerse mascarilla, o el no voy a tributar en España, el virus es falso, o los hospitales están vacios en Youtube o rrss, se lo creen y les defienden. Un claro ejemplo son los nuevos ricos, sin estudios, sin trabajo pero ¡!Youtubers!!

¿Cómo puede ganar muchísimo más un youtubers que un médico o un contable o un ingeniero o un piloto de avión…? Pues así ocurre.

¿Qué te parece la actuación de los políticos en general ante esta pandemia?

Extremadamente pésima. El peor nivel cultural de la Historia Mundial donde todos mienten y destaca el egoísmo del poder y el dinero.

Que exista una fuerte dictadura en rrss es muy grave en un Estado de Derecho y Democrático en el que vivimos. Los adelantos científicos y tecnológicos pueden ser tan buenos como perjudiciales y las rrss lo son.

¿Cómo ves la situación del Real Club Recreativo de Huelva deportiva e institucionalmente?

El Recre sigue estando en la UCI, con una gran deuda, con un propietario pendiente de la sentencia final de una expropiación indebida, con una Ciudad Deportiva embargada, un estadio que se cae a trozos, descuidado, abandonado y con una situación deportiva muy delicada y complicadísima.

La no entrada en la Liga Pro, será el mayor fracaso jamás conocido en su Historia.

El Recre tiene 131 años de vida, de los cuales solo en 5 temporadas ha estado en la máxima categoría del fútbol. Eso lo define todo. El Recre es fiel reflejo de su ciudad, Huelva.

Juan Carlos, estamos llegando al final de esta entrevista. Si quieres añadir algo más, hazlo.

Que en Huelva, lo tenemos todo: Ciudad Tartésica, descubridora, británica, decana en varios deportes, culturalmente rica, Premio Nobel, etc.

Finalmente decir que ojalá todo esto termine, podamos disfrutar de la vida y aunque todo volverá a ser como antes, nuestros mayores habrán fallecidos, unos por el virus y otros sin poder disfrutar del poco tiempo de vida que les quedaba.