Pavón: “Intentaré volver a entrenar en España a partir del 30 de junio”

Mientras el Recreativo de Huelva se sumerge en una profunda crisis deportiva, el mejor entrenador onubense rumia su reciente destitución por el Cádiz B, precisamente el último verdugo del Decano. En una entrevista en La Voz, Juanma Pavón tilda su ceses como “una sorpresa, algo totalmente inesperado, porque el equipo funcionaba bastante bien. Es algo que acepto, pero que no comparto“, insiste.

Aún así, ha abandonado La Tacita de Plata como un señor, sin alzar la voz, sin protestar y dando gracias “al Cádiz CF por la oportunidad que me brindaron en todos estos años“. Ahora, de regreso a Huelva, Pavón tiene claro que “no voy a parar. Veré futbol, conoceré más jugadores, aprenderé y me formaré. Es mi vida. Salvo que se dé la situación de hacerlo en otro país, intentaré volver a entrenar en España partir del 30 junio“.

Su devoción por el Recreativo

Eterno candidato al banquillo del Recre, Pavón estaba invitado al último partido en el Nuevo Colombino, pero no acudió “porque no me pareció correcto hacerlo en ese momento“. Eso sí, que nadie dude de su recreativismo. “Yo quiero lo mejor para el Recre. Fui capitán del Decano en la salvación y el amor por el club es algo que me inculcaron mis padres. Yo siempre fui del Recreativo, ni del Madrid ni del Barça“.