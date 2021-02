Podemos Huelva aplaude la decisión de reactivar los trabajos en la fosa común de Nerva

El portavoz provincial de Podemos Huelva, Hermes Gómez, ha aplaudido este miércoles la reactivación de los trabajos de exhumación en la fosa común de Nerva, la más grande de Andalucía en zona rural y cuyos trabajos se iniciaron en 2017, para buscar a personas asesinadas durante la Guerra Civil española y la postguerra. “Son pasos necesarios para dignificar su memoria, así como para hacer justicia a los familiares que actualmente sobreviven”, ha puntualizado.

Gómez ha subrayado la necesidad, igualmente, de que “las distintas administraciones no pongan trabas a la hora de aplicar la ley”, así como “la importancia de dotarla económicamente” para poder llevar a cabo los trabajos de exhumación, “una de las principales trabas con las que se han encontrado asociaciones de familiares cuando han querido buscar a sus seres queridos”.

De hecho, “ha sido el Ministerio de Presidencia el que ha otorgado una subvención para que se reactiven los trabajos en Nerva, mientras que en Andalucía la ley de Memoria está paralizada, al menos en lo que a dotarla económicamente se refiere”. Se trata de “un claro ejemplo del papel que ha tomado el Gobierno andaluz para resolver estos crímenes de lesa humanidad que han ocurrido en nuestros cementerios y en nuestras calles”, ha remarcado.

Por otra parte, el portavoz onubense también ha señalado que tiene “mucha confianza en que la nueva ley sobre Memoria que se está tramitando a nivel estatal esté a la altura de las circunstancias” y responda “de una vez por todas a la normalidad democrática que debería imperar en un tema como es el de resolver crímenes de lesa humanidad”. En este sentido, se ha mostrado esperanzado porque la nueva ley de Memoria Histórica y Democrática “recoge la creación de una Fiscalía especializada en este tema, por lo que será el Estado quien se haga cargo de estas investigaciones”.

Esta Fiscalía investigará no solo las exhumaciones de los cuerpos, sino también las expropiaciones de bienes que tuvieron lugar durante “esta época oscura de nuestra Historia, a la que, sin duda, hay que poner toda la luz sin más demora”, apunta Gómez. Igualmente, ha incidido en que la nueva ley “recoja la normalización necesaria de que los familiares no sean revictimizados, ni tengan que andar demostrando por qué quieren encontrar a sus antepasados, algo completamente anormal, y que no ha ocurrido en ningún otro país donde se han investigado crímenes de este tipo”.

Así las cosas, el portavoz morado ha mostrado su confianza en que una vez aprobada la nueva ley haya menos trabas para seguir realizando exhumaciones en las 200 fosas que hay repartidas por toda la provincia de Huelva, ya que, a día de hoy, se han realizado exhumaciones solamente en cuatro de ellas, más la exhumación de un solo enterramiento de un guerrillero, tal y como explican desde la asociación Foro por la Memoria de Huelva.