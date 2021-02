Paco Ruiz-Constantino: “Nuestras autoridades tienen que ser martillos pilones reclamando infreestucturas para Huelva” 

¿Cuál es tu opinión sobre la situación que estamos viviendo?

La situación, la definiría como poco agradable, puesto que, en mi caso, echo de menos a mis hijos, a mis nietas, a esas comidas y reuniones que antes teníamos, veo a la gente que va por la calle, con miedo y que intenta buscar un espacio entre ti y ellas, procurando no haya ningún roce, como si estuviéramos enfermos. En fin, una situación poco agradable.

¿A qué crees se debe la falta de responsabilidad por parte de un sector de la ciudadanía, al no respetar las medidas establecidas por las autoridades sanitarias?

Creo, que en general, se respeta esa serie de medidas sanitarias que nos han impuesto, sin embargo, en todo grupo, siempre hay “ovejas negras”, son aquellas personas, sin meterme en edades que no alcanzan a comprender las consecuencias que pueden acarrear con sus incumplimientos, son personas, débiles mentalmente y por supuesto, poco maduras.

¿Cambiará la vida después de esta pandemia?

Cuando todo esto acabe, volveremos a ser y a hacer lo mismo que antes hemos hecho, será como una pesadilla que hemos tenido en una noche. Cometeremos los mismos errores, volveremos a hacer cosas buenas, en fin, todo volverá a la normalidad, eso sí, habremos dejado atrás un buen bagaje de fallecimientos y de personas enfermas.

¿Has pasado miedo en algún momento?

A veces sí, lo confieso, y sobre todo cuando analizas los números que día tras día nos presentan, contagios, personas en la UCI, fallecimientos, etc.

¿Cuáles son tus proyectos de cara al futuro?

Mis únicos proyectos se basan en: volver a estar como antes con mi familia, aprovechar al máximo los días, y, continuar con mi labor de voluntariado en Cáritas Parroquial, Economato “Resurgir”…

¿Qué es lo que has echado de menos en esta época de pandemia?

Sobre todo, a parte de la familia pues mis dos hijos casados no viven en la capital, lo hacen en la provincia de Huelva, con lo cual, el contacto, no ha sido como el de antes, también una reunión de amigos que teníamos todos los martes y por supuesto, la libertad de poder ir a aquellos viajes que hacía con mis amigos.

¿Qué supone el que hermandades de penitencia vayan a llevarse dos años sin poder procesionar con sus titulares en Semana Santa?

Sobre todo “ruina económica”, como no hubo el año pasado y ni habrá este. El Cabildo General de Hermanos, no ha podido conocer el resultado del balance económico del año 2020, pero, me lo imagino. Además, considero que Huelva, necesita ver sus pasos en la calle.

¿Los cultos se van a celebrar?

Como no puede ser de otra forma que respetando todas las medidas impuestas por las Autoridades Sanitarias, eso sí, se celebraran los triduos, los quinarios pero, como digo, respetando las medidas impuestas.

¿Crees que las creencias religiosas son importantes en este tiempo de pandemia?

Yo aquí distinguiría a dos grupos: el de los creyentes, que son eso, creyentes y a los cuales, las circunstancias actuales no les ha afectado en absoluto, – ellos siguen igual -, y un segundo grupo que les denominaría “de las hermandades”, los cuales, estas circunstancias actuales sí les ha afectado, les ha faltado y les falta todo aquello que lleva implícito el “sacar a la calle sus imágenes”.

¿Cómo valoras el papel de los medios de comunicación?

Son importantes, puesto que nos informan de lo que acontece en el día a día pero, a veces son “algo pesaditos”.

¿Qué necesita Huelva para despegar de una vez?

Por supuesto que nuestras autoridades sean un poco más “martillos pilones”, que nosotros los que nos llamamos onubenses nos impliquemos más, que no nos contentemos con poco, que busquemos siempre “algo más”, y, la manida frase de “tener mejores medios de comunicación”, Huelva, su situación geográfica, no es la mejor, por tanto, debemos conseguir unas mayores y mejores vías de comunicación.

¿Cómo ves la situación del Recreativo de Huelva?

La resumiría en una frase “una pena”. Y me remito a los números: deportivamente, llevamos ya muchos años en el “pozo” de la segunda B, las clasificaciones no han sido las mejores, el “baile” de jugadores, de entrenadores de estos últimos años, no nos ha hecho ningún bien. Institucionalmente, ya me dirás, un Consejo de Administración, con mucha voluntad pero desbordado, las denuncias les “llueven”, las deudas les acosan, los impagos se producen y como desgraciadamente lo deportivo no va bien, pues eso les afecta.

Paco, me ha encantado este ratito de charla contigo, pero si quieres añadir algo más, hazlo.

José Luis, yo añadiría que te vaya bonito con el trabajo que estás realizando, y que estás entrevistas cumplan con su objetivo .