El americano que soñaba con jugar en el Ciudad de Huelva

La llegada de los jugadores norteamericanos a nuestro baloncesto trajo una frase que no tardaría en hacerse famosa: ‘not pay, not play‘. Cuatro palabras que condensan el profesionalismo de los estadounidenses, que no entienden de escudos, aficiones o amistades. Sólo de jugar si se les paga. Pero siempre hay excepciones a la regla. Y el Ciudad de Huelva ha encontrado en Victor Nickerson a un americano muy peculiar.

Durante las negociaciones para fichar al primer extranjero de la historia del club, los dirigentes onubense se sorprendieron por la actitud del escolta-alero hacia el dinero. De hecho, el exterior rechazó una oferta del Girona de mil euros mensuales, comida y piso para actuar en el Andrés Estrada. Y también declinó el interés de otros clubes.

La carta de libertad

Y se ha pagado de su bolsillo la carta de libertad. Y también se costea el alquiler de su nuevo domicilio en la capital onubense. Dicho de otro modo, a Nickerson jugar en el Ciudad de Huelva le cuesta dinero. Entonces, ¿por qué lo hace?

Porque el estadounidense está enamorado de la filosofía y del estilo de juego del cinco de Pedro Vadillo y porque considera que el onubense es un proyecto que le asegura las victorias. Y eso es lo que pretende Nickerson. Divertirse y ganar por encima de todo. Justo lo que garantiza hoy por hoy el Ciudad de Huelva.