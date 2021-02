Manuel Capelo: “Huelva tiene todas las papeletas y ser lugar de moda para vivir en la era post-covid” 

A nuestro invitado de hoy, al que te tengo un gran afecto, lo conocí cuando llegó al diario Huelva Información como director de dicho periódico.

Desde el primer momento hubo muy buenas vibraciones y encajamos a la perfección, lo que nos hizo crear una buena amistad que seguimos manteniendo. Me estoy refiriendo al moguereño Manuel Capelo Hernández.

Doctor en Comunicación por la Universidad de Sevilla (2016). La tesis doctoral versó sobre la convergencia e integración de las redacciones digitales y de papel. Miembro del Grupo de Investigación sobre Narrativas Periodísticas y Tecnologías Emergentes del Departamento Periodismo II de la Universidad de Sevilla.

Licenciado en Ciencias de las Información, rama Periodismo, por la Universidad de Navarra (1977). MBA en Administración y Dirección de Empresas por el San Telmo Business School de Sevilla (1999) Profesor de Redacción Periodística II durante tres años en CEADE (Sevilla), centro universitario adscrito entonces a la Universidad de Gales, actualmente a la Universidad Pablo de Olavide.

Igualmente ha sido Director Adjunto de ABC de Sevilla desde 2013 a 2016 y responsable editorial del área digital de ABC en Andalucía. Antes, (2006-2013) fue subdirector del mismo diario, con responsabilidad como Jefe de Información de la redacción de ABC en Sevilla y coordinador de la misma.

En ABC de Sevilla también ha sido Redactor Jefe de Local, Jefe de la Sección de Andalucía y cronista parlamentario. Como Coordinador de Área participó en la creación de Punto Radio Sevilla, Sevilla TV y en la 10 Andalucía TV, asi como en la coordinación de contenidos editoriales de los diarios del grupo Vocento en Andalucía.

Director del diario Huelva Información. (2001-2002) Consejero de la empresa pública Radio y Televisión de Andalucía (Rtva) desde 1993 a 2000, siendo secretario del Consejo entre 1994 y 1996. Consultor de comunicación, especializado en marketing político, entre 1994 y 2000.

Redactor y jefe de Sección del Correo de Andalucía (1984-1985). Jefe de Informativos en Radio 80 Sevilla (1982-1984) Redactor de la Agencia EFE (1982) y corresponsal en Sevilla de la agencia Europa Press (1980-1982) Cofundador y director de la agencia Andalucía Deportiva (1980-1982). También ha sido comentarista en Antena 3 Andalucía, Punto Radio Sevilla, SevillaTV y la 10 Andalucía TV.

Como habrán comprobado toda una autoridad en el mundo de la comunicación de nuestra comunidad autónoma.

Persona cordial, risueño, observador, intuitivo, con la ideas claras, le encanta la gastronomía, solidario, alto sentido de la amistad, viajero, gran profesional, optimista…. Y por encima de todo muy “güenagente”.

En cuanto lo llamo para proponerle forme parte de esta serie de entrevistas no lo duda, acepta y este es resultado :

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación en la que vivimos?

R. – Pues asistimos a una etapa histórica. Y no lo digo solo por la pandemia que sufrimos –que será estudiada en los libros de Historia de nuestros nietos–, sino porque estamos en un cambio brusco de la sociedad en la que hemos nacido y crecido, y somos testigos de una transformación tecnológica de la sociedad donde lo digital está arrinconando a lo analógico, como analizo en mi libro “Del Plomo al Bit”.

P. – Pero, ¿para bien o para mal?

R. – Jaja, creo que es pronto para hacer una valoración de lo que está pasando. Yo intuyo que para bien (siempre me he definido como un optimista bien informado), aunque siempre en la historia de las civilizaciones cualquier cambio, sobre todo si es disruptivo como en este caso, nos saca de nuestra zona de confort y eso siempre causa temor y zozobra.

P. – ¿Qué hiciste, en el día a día, durante el confinamiento de la primera ola de la pandemia?

R. – Me pilló estando con la familia en México, y tuvimos que volver cuando nos dimos cuenta de que la solución a la pandemia no era ni local ni a corto plazo.

En la etapa que estuvimos confinados en casa aproveché para ponerme al dia en la series que nos ofrecen las actuales plataformas de contenidos televisivos, y para leer…

Especialmente lo relacionado con un hecho histórico ocurrido en Huelva y que quiero transformar en novela…

P. – ¿De qué se trata?

R. – Pues aún es algo pronto para avanzarlo, pero es un hecho que fascinaba a mi padre y que me contó cientos de veces, y ahora me gustaría plasmarlo en forma de ficción, aunque ya se haya escrito mucho sobre el tema. En su momento lo anunciaré….

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia, y sobre todo el mundo del periodismo?

R. – Ya decía antes que asistimos a un cambio disruptivo de nuestra forma de vida, y no solo por la pandemia, que también. El coronavirus será controlado más pronto que tarde, pero ya nos ha dejado unos avisos para otras situaciones similares que serán abordadas con soluciones digitales y no analógicas. ¿De qué hablo?

Pues, por ejemplo, el teletrabajo es ya una realidad, no algo relacionado solo con situaciones de confinamiento; nuestras relaciones sociales también han cambiado, y nuestra percepción del entorno y de nuestro estilo de vida, también.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Miedo, no. Obviamente si hemos practicado la precaución y responsabilidad social elemental en estas situaciones.

P. – ¿Qué es lo que más has echado de menos en estos meses de pandemia?

R. – Además de los abrazos y los gestos físicos de cariño hacia los seres queridos, la libertad para moverte cuando y donde quieras. Durante años he estado deseando poder romper los lazos profesionales que me impedían viajar todo lo que deseaba, y ahora que había conseguido la jubilación,…. pues tenemos que parar por motivos de salud global. Ya vendrán tiempos mejores!!!

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro?

R. – Pues mi principal proyecto es disfrutar de la familia. Y si me queda algo de tiempo, seguir con las investigaciones académicas en torno al cambio en el periodismo digital, y escribir alguna cosa, siempre y cuando –esa es la norma fundamental—me lo pase bien haciéndolo.

P. – ¿Cómo crees que se debería vender Huelva para atraer más turismo estacional?

R-. Antes que vender el producto, que es muy bueno, hay que afianzar las infraestructuras turísticas para conseguir que sea un producto imbatible.

P. – ¿A qué te refieres?

R. – Pues yo me avergüenzo de tener unos representantes en el Congreso y en el Senado, (especialmente de los que apoyan al actual Gobierno), además de en las instituciones autonómicas, que han permitido unos presupuesto generales donde se maltrata la inversiónn, y por tanto el turismo, en Huelva.

¿Dónde están esas partidas para que llegue ya el AVE hasta Huelva? ¿O para una conexión rápida a un aeropuerto internacional? ¿O para iniciar la autovía que cruce el Andévalo y conecte con la ruta de La Plata? ¿O la solución al enlace con Cádiz por via terrestre? ¿O un buen Palacio de Congreso y Exposiciones con cabida para miles de asistentes? ¿O los fondos para potenciar la marca de Huelva en el mercado gastronómico mundial?

Me parece que, por ceñirme al turismo gastronómico, personas como Xanty Elías o Antonio Macías están haciendo mucho más por fomentar el turismo y el nombre de Huelva, que quienes nos representan en el Congreso.

P. – ¿Qué otros recursos tiene Huelva para generar empleo?

R. – Pues además de los turísticos, que podrían crecer de forma exponencial, Huelva es una provincia afortunada por la Naturaleza en cuanto a recursos.

Es una de las pocas provincias de Andalucía y de España que puede decir que tiene un potente sector industrial, que hay que actualizar y hacerlo sostenible de acuerdo con los parámetros del siglo XXI, pero nunca perderlo.

Es una ventaja competitiva que no se puede olvidar, así como ese Puerto, que debería ser uno de los más importantes de Europa, y un sector servicios, que no es solo turismo, y que debería ir ligado a unos magníficos centros de formación de los jóvenes onubenses para formar élites preparadas.

Y, por supuesto, un sector primario, agrícola y ganadero que ya es envidia de muchas otras provincias, pero que también tiene que crecer y ser mucho más eficiente.

P.- Manolo te veo optimista a pesar de la que está cayendo…

R. – Ya decía antes, que soy un optimista bien informado, pero si, la pandemia cesará y Huelva podría tener todas las papeletas para ser uno de los lugares de moda para vivir en la era postcovid.

Y no es que me haya venido un poco arriba, es que si analizamos que estará de moda, que será lo que se busque para vivir cuando pase la pandemia, nos encontramos con ciudades no muy grandes, con espacios naturales cercanos, con calidad de vida, posibilidades de negocios o empleo, buena gastronomía, servicios… y ¿quién me dice que esa descripción no corresponde con Huelva? Pero antes, insisto, hay que arreglar algunas cosillas en infraestructuras…

P. – ¿Qué papel están jugando los medios de comunicación en esta pandemia?

R. – En líneas generales, muy bueno rozando lo excelente. Junto al sentido de la responsabilidad, la mayoría ha descubierto el papel de servicio público que tienen.

Han dejado de hacerse eco de la agenda de los políticos y de escribir solo para una élite, y se han volcado en informar sobre lo que le interesa al ciudadano normal…

Espero que en la época postcovid la información siga así y los gestores de los medios, y los propios periodistas, se den cuenta que tienen que escribir para sus “clientes” y no para quienes tratan diariamente de manipularlos (léase el stablishment).

P. – ¿Cuáles son los mejores y peores recuerdos de tu paso periodístico por Huelva?

R. – Pues lo mejor, sin lugar a dudas, fue el equipo profesional y humano que me encontré cuando fui director del “Huelva Información”, y que heredé de su antiguo director, Fernando Merchán.

Gente entregada, bien formada, y con gran amor a todo lo que significa mejorar Huelva. No olvidaré, por supuesto, el día que el Recre volvió a primera división, como se volcó toda Huelva y profesionalmente ha sido uno de mis hitos: creo que el dia siguiente se consiguió la mayor tirada y venta de ejemplares que ha tenido en toda su historia “Huelva Información”.

¿Lo peor? Las presiones políticas (de todos los colores) y de algunos sectores económicos que sufrí para que cambiara la línea editoral del periódico, buscando el interés de unos pocos, y no de toda Huelva.

Manolo que me ha encantado estar este ratito de charla contigo, que estoy deseando verte, dar un paseito, tomarmos un aperitivo, comentar cosas, que me cuentes los mejores sitios para comer que tiene nuestra privincia, comprobar ese optimismo que irradias, en definitiva disfrutar contigo de nuestra amistad.

Por cierto, buenísima la foto donde estás tú en brazos del Rey Baltasar y el ex alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez con un balón, en las puertas del antiguo diario Odiel en el año 1959, donde los hijos de los trabajadores del periódico recibieron la visita de sus majestades los reyes de Oriente