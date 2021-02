Socializar en la era digital, los nuevos juegos online en móviles

Nos encontramos en una era en la que lo digital prevalece sobre lo tradicional. Si nos paramos a pensarlo, es completamente normal que esto sea así, ya que la extensión del uso de dispositivos que nos permiten tener acceso a la red se ha extendido en los últimos años. ¿Quién no dispone de al menos un teléfono móvil o tablet en su hogar en la actualidad? Por ello, no es difícil de ver como otro tipo de sectores, entre los que se encuentra el del entretenimiento, así como la manera de socializar con otras personas, se haya adaptado a estos nuevos tiempos.

Y no solo eso, sino que también algunos torneos o partidas permiten acceder a salas con otros jugadores, contando incluso con un chat para intercambiar mensajes y de esta manera, crear relaciones con otros usuarios.

Esto también ha hecho que los diferentes desarrolladores de juegos hayan creado diferentes formas de juego, como las que implican la entrada de jugadores de todo el mundo en la misma plataforma, de modo que te permita conectar con amigos y personas de diferentes zonas, ofreciéndote la oportunidad de conocer a gente nueva mientras te diviertes.

Entre este tipo de juegos hemos podido ver algunos juegos que tradicionalmente se juegan in situ como el Uno: un juego de cartas en el que retar a familiares o amigos, el Apalabrados: un juego similar al Scrabble tradicional, en el que hay que formar palabras (teniendo cada palabra o letras un valor); aunque sin duda, algunos de los títulos más jugados en 2020 y lo que va de 2021 son el Among Us y el Mario Kart.

El primero que hemos nombrado, Among us, es un juego que salió a la luz en 2018 basado en un proyecto espacial en un viaje por el universo. En él pueden jugar hasta 10 personas en una partida colaborativa. ¿Lo llamativo del juego? Entre esos jugadores, la máquina elige al azar a uno de ellos para ser el infiltrado, que se encargará de intentar de boicotear la misión del resto del grupo. Por lo que el grupo tendrá que encontrarlo antes de que termine con su proyecto espacial. Durante el proceso de investigación, el infiltrado intentará eliminar a aquellos que descubran su secreto.

En cuanto al segundo, Mario Kart, siempre ha sido uno de los videojuegos con mejor acogida por los aficionados a estos. Primero en su versión para la Nintendo 64, y ahora para su versión móvil. En esta puedes participar en una carrera junto a 7 amigos, o con oponentes de todo el mundo. Además, podemos competir de manera online u offline, siempre de la mano de Mario, Luigui y el universo de los hermanos Bros.

Como vemos los videojuegos online han generado una nueva forma de reunir a nuestros conocidos, amigos o conocer a nuevas personas alrededor de todo el mundo en juegos digitales que nos hacen socializar a la vez que nos divertimos, todo sin salir de nuestro hogar.