Pepelu Bonaño: “A veces los propios onubenses nos convertimos en el principal freno de Huelva”

Me estoy refiriendo a José Luis Bonaño Serrano, aunque todos le llamamos Pepelu . Nació en Huelva el 12 de mayo de 1993. Estudió periodismo y comunicación en la universidad de Sevilla. Especializado en periodismo digital y redes sociales. Cómo no, socio del Recre desde pequeño y amante de las tradiciones de Huelva. La primera vez que salió en televisión fue con 16 años junto al incombustible Pepe Salas, en CNH, en el programa ‘El Dominguero’.

A partir de ese momento fue creciendo y aprendiendo bajo la sombra de Pepe hasta que finalizó sus estudios en Huelva, concretamente en el Colegio Colón HH Maristas y se marchó a Sevilla a la universidad. Posteriormente, salió a Madrid en busca de trabajo ya que aquí todo lo que había era a través de colaboraciones gratuitas.

R- Es un toque de atención a nuestra forma de vivir. Nos hemos acostumbrado a vivir sin parar, de un lado a otro. Sin prestar atención a lo importante. Y de repente, en este ritmo tan vertiginoso en el que nos movemos, todo se para de golpe. Pandemias siempre ha habido y siempre las habrá . El problema viene con nosotros, que nos creemos invencibles. Y mira, no somos nada.

En la actualidad trabaja como redactor en diariodehuelva.es , como asimismo reportero y presentador ocasional en Huelva TV. Pues bien, ya conocen un poquito más a Pepelu, el cual me recuerda y mucho a mi, con su edad, lo cual ya se lo contaré a él en otra ocasión.

P- ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia?

R- La vida volverá poco a poco a su ritmo habitual pero nos dejará secuelas. Son muchos abrazos y besos que se han quedado por el camino y eso también ha afectado a nuestra forma de relacionarnos. Quizás sea una paradoja lo que voy a decir pero todo volverá a ser como antes… Sin llegar a serlo del todo.

P- ¿Has pasado miedo en algún momento?

R- Por mí no. No sé si es por esa falsa seguridad que tenemos los jóvenes en afrontar las cosas que nos ocurren. Sin embargo si he pasado miedo por mis padres y por mis abuelos. Sobre todo por ellos. Nunca podría perdonarme perderlos por una inconsciencia mía o por un desliz. Eso jamás. Hay que mirar siempre por nuestros mayores que os lo han dado todo. Y se lo merecen todo.

P- ¿Qué proyectos tienes para el futuro?

R- No te podría decir. Si algo me ha enseñado esta experiencia es la de vivir el día a día. Claro que tengo expectativas e ideas en la cabeza pero ya se verán en su debido momento. Lo único que le pido a Dios es poder seguir disfrutando de mi profesión y de los míos.