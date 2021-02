Proponen crear una mesa de trabajo para el seguimiento del hospital público de la Costa Occidental

La presidenta de la Diputación, María Eugenia Limón, ha mantenido un encuentro con los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados por el Centro Hospitalario de Alta Resolución (CHARE) de la Costa Occidental, en el que se ha comprometido a crear una mesa de trabajo para el seguimiento de todos los compromisos y actuaciones de todas las administraciones, tanto locales, autonómicas como del Estado.

En la reunión, en la que han participado los alcaldes y alcaldesas de Sanlúcar de Guadiana, San Silvestre de Guzmán, Villablanca, Cartaya, Lepe, Isla Cristina, La Redondela y Ayamonte, Limón ha subrayado que el objetivo de esta mesa es “no mirar atrás, sino mirar hacia delante, y tiene una única voluntad política: que esta infraestructura del Hospital de la Costa Occidental sea una realidad pronto”. Está previsto que esa mesa de trabajo se constituya el próximo viernes 19 de febrero y a ella también estarán invitadas la delegada de la Junta de Andalucía en Huelva, Bella Verano, y la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo.

Entre las tareas que se han marcado en el encuentro están repasar todos los expedientes de las diferentes administraciones para esta infraestructura; crear una cronología de los siguientes pasos a seguir, y la evaluación y el seguimiento de su desarrollo. Además, la Diputación se ha comprometido a ayudar a los Ayuntamientos con dificultades económicas que no puedan asumir su aportación, a buscar la financiación de los servicios básicos, como la red alcantarillado y la luz.

La presidenta de la institución provincial ha defendido el papel de la sanidad pública y ha apuntado que “si bien del nuevo hospital se beneficiarán directamente los municipios de la Costa Occidental, debemos tener amplitud de miras: pensar que será una infraestructura hospitalaria para el conjunto de la provincia de Huelva”. En este sentido ha apuntado una razón clara: “su papel fundamental a la hora de descongestionar la situación sanitaria actual del resto de hospitales de la provincia”.

Esta reunión ha sido ampliada con la presencia de la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Bella Verano, que se ha reunido, vía telemática, con el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre; la delegada territorial del ramo, Manuela Caro, y con los alcaldes de la Costa Occidental y la presidenta de la Diputación Provincial, María Eugenia Limón, para trasladarles el firme compromiso del Gobierno andaluz con el Hospital de la Costa Occidental de Huelva, ubicado en Lepe, para que “abra lo antes posible”.

Verano les ha comunicado a los mandatarios municipales que “el objetivo del Gobierno andaluz es que el hospital sea una realidad lo antes posible”. Para ello, la delegada ha insistido en que “la Junta asumirá la ejecución de los accesos hasta el centro hospitalario si el Ministerio de Fomento finalmente no los hace”. En este punto, el consejero de Salud ha explicado a los alcaldes de la Costa Occidental, la conversación mantenida con la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, quien le aseguró que el Ejecutivo de España tiene prevista una partida económica para llevar a cabo esta obra. Si no fuera así, el titular de Salud en Andalucía le ha trasladado la disposición de la Junta de hacer las vías de acceso al hospital. Aguirre también ha destacado “la buena sintonía, el clima de entendimiento y la óptima relación con García en el transcurso de la conversación para abordar la situación del centro hospitalario onubense”.

Además, la responsable de la Junta en Huelva ha subrayado la importancia de que todas las administraciones “rememos en la misma dirección” y de que, si los ayuntamientos no pudieran sufragar los gastos derivados de las conducciones de luz, agua y alcantarillado como se habían comprometido, “el Ejecutivo de Juanma Moreno asumiría también esta obra”. Verano también ha pedido a la Diputación Provincial que mantenga el compromiso y la colaboración que se le solicitó desde el principio, así como al resto de instituciones implicadas.

Por último, la delegada ha expresado su confianza en que todas las administraciones -central, autonómica y local- se involucren para que “el Hospital sea una realidad cuanto antes” y ha recordado que, en el Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2021, se contempla una inversión de más de 8 millones de euros para realizar las obras por los daños causados por las incidencias meteorológicas y para el equipamiento de esta infraestructura sanitaria.

El Plan funcional del hospital contempla dos unidades de hospitalización; una de 20 habitaciones individuales y la otra de 20 individuales con posibilidad de uso doble, con un máximo de 60 camas; 3 quirófanos, 25 módulos de consultas de especialistas (con consultas, salas de exploraciones especiales y sala de endoscopias) y un módulo de Radiodiagnóstico, equipado con dos máquinas de Rayos X convencional, tacógrafo, TAC, mamógrafo y telemando.

Homenaje a los sanitarios y sectores esenciales

Asimismo, la presidenta de la Diputación ha agradecido hoy al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la aclaración, por parte del Consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, de que la nueva infraestructura es un hospital y no un Centro de salud cualificado, “y entre todos hemos acordado que a partir de ahora lo llamemos Hospital, para evitar confusiones a la ciudadanía”.

También, en un encuentro con los alcaldes y alcaldesas presentes en el acto, el Consejero ha trasladado el compromiso de la Junta de terminarlo y poner en marcha el equipamiento, incluso “asumiendo el coste de otras administraciones”, ha recalcado.

Reacciones

Por su parte, la vicepresidenta y coordinadora general del PSOE de Huelva, María Luisa Faneca, ha trasladado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, la preocupación, también, por el cambio de modelo sanitario en las comarcas de la Sierra y el Condado.

En el acto de inauguración del monumento homenaje a los sanitarios, los alcaldes y alcaldesas y portavoces socialistas de la Costa, junto a la vicepresidenta y coordinadora general del PSOE de Huelva, y diputada nacional, María Luisa Faneca, han trasladado al consejero de Salud y Familia, Jesús Aguirre, “la preocupación de la ciudadanía al conocer que la Junta degrada el Centro Hospitalario de Alta Resolución de la Costa en un mero ambulatorio”.

En este encuentro, ha quedado claro que “estamos en contra de esa degradación que la Junta hace del Centro Hospitalario de Alta Resolución de la Costa para convertirlo en un ambulatorio”.

Tras las palabras de hoy de Jesús Aguirre “solo nos queda esperar en que sean ciertas y que este proyecto se abra como estaba inicialmente, pero no solo el de la Costa sino también el de la Sierra y el Condado, así se lo hecho saber, también, a Moreno Bonilla”.

“En esta destrucción de la sanidad pública nos va a tener enfrente y no vamos a cejar en nuestro empeño de dar a la ciudadanía lo que merece, unos servicios dignos y de calidad. Por ello, como ya anuncié ayer vamos a emprender acciones para frenar ese linchamiento a esta provincia, mientras en otras como Málaga o Almería anuncia inversiones”, ha apostillado María Luisa Faneca.

El parlamentario andaluz de VOX por Huelva y presidente provincial del partido, Rafael Segovia, ha asistido hoy en la Plaza Doce de Octubre de la capital onubense a la inauguración del monumento de homenaje a los profesionales sanitarios y sectores esenciales por su labor durante la pandemia, donde ha mostrado su agradecimiento al sector sanitario y lo ha hecho extensivo a la Policía Nacional y Local, Guardia Civil, Ejército, agricultores, transportistas, camioneros y otros colectivos y sectores, destacando, en este sentido, que “los españoles, en momentos de crisis, damos la talla”.

Como sanitario que ha mantenido abierta su consulta durante esta crisis, el onubense ha asegurado sentirse “muy orgulloso de pertenecer a esta profesión” y del trabajo que han desarrollado todos sus compañeros, especialmente los que están en hospitales, corriendo un serio riesgo para su salud y para la de sus familiares.

Sin embargo, ha puesto en evidencia que los sanitarios, que están desarrollando un gran esfuerzo, “necesitan herramientas para poder luchar contra la enfermedad y en Huelva carecemos de ellas”. No en vano, en sus palabras, el hospital Infanta Elena “no estaría así si estuviera funcionando el Chare de Lepe”.

En este sentido, el parlamentario ha recordado que hace 17 meses el consejero Aguirre manifestó que esta infraestructura se abriría a la mayor brevedad, y en octubre el presidente de la Junta también señaló que se abriría como Chare lo más rápido posible.

Pero la realidad es que “Huelva sigue sin contar con este Centro Hospitalario de Alta Resolución porque, tal y como ha destacado Segovia, en la provincia siempre ocurre lo mismo: El Gobierno autonómico le echa la culpa al Gobierno central y viceversa. Y lo cierto es que, por unos y otros, los grandes proyectos de Huelva se encuentran parados”.

“Nosotros lo que queremos es que se haga. En las otras provincias no pasa esto. El Hospital Militar de Sevilla se ha rehabilitado en cinco meses y ahora se van a destinar 45 millones más para seguir ampliándolo, se ha ampliado el Costa del Sol de Marbella, se hace un hospital en Roquetas del Mar y se construirá otro en Málaga pero en Huelva no tenemos el Chare de Lepe por los dos millones que cuestan los accesos. No hay derecho. Los onubenses tenemos que exigir que se haga”, ha reivindicado.

Como presidente de VOX Huelva, Segovia ha expresado su orgullo por la asistencia respetuosa y pacífica de miembros del partido al acto celebrado hoy y en el que, mediante una pancarta y en total silencio, también han reivindicado el Chare de Lepe.