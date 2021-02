Carlos González López-Sanz: “Los políticos actuales no alzan la voz para no disgustar a sus jefes”

Nuestro entrevistado del día de hoy es de esas personas entrañables que te encuentras en la vida y al que conocí a través de su cuñado Ruperto Gallardo, que es de las personas que más aprecio en Huelva, me refiero a Carlos González López-Sanz, un huelvano que vino a este mundo en el verano de 1972, junto a la plaza de San Pedro, fue alumno de los Maristas desde siempre, con 16 años su familia se traslada a Sevilla por motivos laborales. A los 18 se va a Granada, ciudad que le marcó y terminó de forjar su carácter. Allí estudió Ciencias Políticas y Sociología.

Posteriormente se formó en Gestión de Recursos Humanos y en Dirección de Márketing e Investigación de Mercados, áreas en las que se ha desarrollado casi toda su carrera profesional desde diferentes empresas consultoras, y en las que ahora gira su vida laboral tras un breve paso por la política de “segunda fila”.

Felizmente casado con Rosario y padre de tres niñas fantásticas de 15 (Lola) y gemelas de 13 años (Marina y Carlota), le gusta pasar tiempo con su familia y amigos, una buena charla, unas cervezas al sol en una terraza… Es un enamorado de Punta Umbría, donde va cada vez que puede. Sigue con mucha preocupación la situación del Recre en lo institucional, aunque se declara seguidor del Sevilla en lo deportivo y desde luego encantado por la victoria del miércoles ante el Barcelona.

Carlos, es una persona muy entrañable con alto sentido de la amistad, simpático, solidario, servicial, conversador, risueño, muy de Huelva, contándome que el tiempo que ha vivido lejos de aquí, le ha enseñado a apreciar mejor la maravilla que tenemos, y las potencialidades de nuestra tierra, capital y provincia, por lo que confía en que algún día esta ciudad ocupe el lugar que se merece. En definitiva, Carlos es pero que muy buena gente, al que le tengo un gran aprecio.

Cuando le propongo charlar un rato y sacar esta entrevista, me dice que no, que él no es de interés público, pero no tarda ni medio minuto en decirme: “venga, cuando tu digas” Por lo que empezamos y este es el resultado.

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Creo que estamos viviendo una situación a todas luces inédita, una situación que hace sólo 11 meses no nos hubiéramos creído. La realidad nos ha estallado en los morros, y ha superado a cualquier ficción que hubiéramos imaginado antes. Fíjate José Luis que hay niños que sólo conocen esta realidad, que sólo conocen la calle llena de gente con mascarillas, y que lo tienen normalizado ya. Esto ha sido un cambio en el modelo de vida que conocíamos, y creo que va a provocar aún más cambios sociales de los que llevamos vividos en este último año.

¿Qué hiciste en tu día a día, durante el confinamiento, dónde y con quién lo pasaste?

Pues pasé el confinamiento en casa, con mi mujer y mis tres niñas. Hice un poco lo que yo creo que hicimos todos: alguna tareílla o arreglos en casa, leer, ver muchas series y películas (alternando mis gustos y los de mi mujer con los de tres adolescentes… jajaja). Normalmente era yo el que salía a hacer las compras una vez a la semana o cada diez días. He tenido la suerte de contar con unos vecinos muy “animados”, así que la hora del aplauso era un acontecimiento esperado, y hemos formado muy buenas tertulias de balcón, con celebraciones incluidas. Según fuimos pasando de fases, he aprovechado para salir a dar largos paseos, que es algo que me encanta, unas veces sólo y otras en compañía de mi mujer o de las niñas. Ten en cuenta que en casa estábamos en tres franjas de edad diferentes, por lo que había casi que hacer un cuadrante para organizar la hora del deporte, la del paseo… Eso era otro entretenimiento más.

¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia?

Como te he comentado antes, creo que la pandemia nos ha cambiado la forma de vivir. Hemos cogido no sé si miedo o respeto al contacto social, nos hemos acostumbrado a hacer burbujas cada vez más pequeñas, las grandes reuniones de amigos se han ido, quizás por mucho tiempo… Fíjate, en mi pandilla somos 8 o 9 matrimonios, con muchos hijos de todas las edades, que solemos reunirnos todos juntos varias veces al año. Pues llevamos un año sin poder juntarnos, y se hace cuesta arriba. Lo mismo pasa con las reuniones familiares, en Navidades por ejemplo mis hermanos y yo no hemos podido coincidir todos juntos con mi madre ninguno de los días señalados, como tampoco con mi familia política, ya que ambas son muy numerosas. Y me temo que esa dinámica va a seguir así un tiempo.

¿Has pasado miedo en algún momento?

Más que miedo, he pasado mucha incertidumbre. El tema de no recibir información clara nos hacía aún más difícil la toma de decisiones casi para el día a día. No saber lo que vas a poder hacer al día siguiente, si tu localidad va a cambiar de fase o no, si van a modificar el toque de queda… hace más complicado el poder vivir una vida medianamente “normal”. Pero sí, es cierto que pasé miedo los días que el padre de una gran amiga estuvo ingresado por covid al inicio de la pandemia (finalmente falleció), ya que ahí fuimos conscientes de la delicada situación de nuestros mayores.

¿Qué proyectos tienes para el futuro?

Pues aspiro a volver a una situación lo más parecida posible a la “vieja normalidad”, aunque sé que va a ser difícil no pierdo la esperanza. Confío en que alcancemos velocidad de crucero en las vacunaciones, aunque creo que está claro que se va a tardar bastante más de lo que nos quieren vender. A partir de ahí ya se podrá empezar a poner proyectos en marcha, una vez eliminada en parte la incertidumbre de la que te hablaba antes.

¿Qué es lo que has echado de menos en estos 11 meses que llevamos pandémico?

El contacto físico con muchos de mis seres queridos. A los que somos de abrazarnos y darnos muchos besos con la gente querida, como es mi caso, se nos hace cuesta arriba lo de saludarnos con el codo o chocando los puños… No te digo ya lo que se inventaron eso de ponerse la mano en el corazón e inclinar la cabeza, jajaja parecía una peli de las antiguas…

¿Cómo ves la situación del centro de Huelva?

Muy preocupante. Lo de que el Centro se muere no es una frase hecha, es una realidad dolorosa. Y no parece que haya una solución a corto plazo. Se han intentado muchas cosas, pero parece que no dan con la tecla. Que si la zona ORA, que si los precios de los alquileres, que si la competencia de los centros comerciales… ¡pero es que esas mismas situaciones se dan en muchos otros municipios, oiga! No dudo del esfuerzo que están haciendo las asociaciones empresariales y de comerciantes, pero la verdad es que cada vez se cierran más comercios, y la pandemia y la crisis que ya tenemos y la que nos viene no van a ayudar para nada.

¿Qué crees necesita Huelva para despegar de una vez?

Necesita unidad, fundamentalmente. No puede ser que aquí en vez de apoyar las propuestas primero se mire quién la firma y luego ya me pienso si le doy mi apoyo o no. No puede ser que se esté más a echarle la culpa al que no ha hecho tal o cual cosa por Huelva, que a hacerla yo cuando tengo la ocasión. Recuerda la Marcha por las infraestructuras del 15M: se gastó más tinta en ver quién llevaba la pancarta, que en animar al personal a acudir. Resultado: la gente vio aquello como otra guerra política, y no acudió en masa, como se debería. Entonces transmitimos al exterior una imagen que no es la idónea, de dejadez, de desinterés. Y no presionamos como se debería. Y luego está el papel de los políticos que cambian una vez pasan “de Huelva parriba”, como se dice….

¿Qué te parece el papel que están jugando medios de comunicación y redes sociales en esta pandemia?

El papel de los medios debe ser el de informar, y creo que en la pandemia no todos se han portado bien. Ha habido mucha información contradictoria, mucha crítica política con y sin fundamento, y eso no suma. Mira, sí debo decirte que creo que los medios locales, en su mayoría han dado lo que se esperaba de ellos, facilitando información de manera rápida a sus audiencias. Recuerdo que yo viví los últimos días de la edición impresa del diario Odiel desde dentro, recorría la provincia relacionándome con suscriptores, repartidores, lectores de todo tipo… y me dí cuenta de que el papel, el peso y la influencia de los medios locales en poblaciones pequeñas es tremendo, tanto prensa escrita como radios o televisión. Ahí los que trabajáis en medios tenéis una oportunidad a aprovechar.

¿Qué opinión te merecen los políticos en general ante esta crisis sanitaria y económica?

En general, mala, sinceramente. Vuelvo a diferenciar entre la política local, más cercana al ciudadano, y la política que se hace “en Madrid”. En lo local hemos visto políticos que parecían noqueados por la situación, cuando había mucho trabajo por hacer. Y el papel de los representantes políticos a nivel nacional ha sido directamente lamentable. Se ha hecho “hooliganismo”, perdiendo el respeto a la población. Ese es el problema de los políticos actuales, que o bien alzan la voz sólo para callar al de enfrente, o no la alzan para no disgustar a sus jefes. Pero hace mucho tiempo que no vemos políticos de altura, con discursos medianamente coherentes y pro-positivos más allá de los colores.

¿Qué es lo que más te ha dolido en estos últimos meses?

Precisamente esa falta de respeto de la que te hablaba hace un momento. Se nos ha mentido a sabiendas, se ha hablado de muertos como si fueran datos, cifras… se ha relativizado la vida humana… y aquí no pasa nada. Yo creo que se ha despreciado a la población, y eso es difícil de asumir.

¿Crees que después de esta ola de contagio, vendrán más?

Lamentablemente, parece que así es. Sólo espero que las próximas olas nos pillen con mayor porcentaje de población vacunada, y que tengamos más cerca un tratamiento eficaz para hacer frente a la enfermedad.

Carlos que ha sido una auténtica gozada echar un ratito de charla contigo, que te deseo todo lo mejor del mundo y decirte que simplemente eres un auténtico crack profesionalmente y como persona