Limón exige a Juanma Moreno que Lepe cuente con un hospital público de alto rendimiento

La presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, ha remitido una carta al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para trasladarle el “desacuerdo, tristeza y total decepción” de la mayoría de los alcaldes de la comarca de la Costa de Huelva y de la propia presidenta “por la decisión que ha tomado la Junta de Andalucía, de transformar el Centro Hospitalario Público de Alta Resolución (Chare) de Lepe en un Centro Público de Alta Resolución (CARE), un ambulatorio para pruebas sin especialistas, ni ingresos, ni camas hospitalarias”.

En la carta, Limón subraya que la provincia de Huelva necesita “ahora más que nunca” un nuevo hospital público “digno” y que “necesita camas“, al tiempo que ha remarcado que “no se puede tolerar” que se trate a Huelva como “una provincia de segunda mientras se inauguran hospitales en Estepona o en Sevilla”.

La presidenta de la Diputación ha remarcado que los alcaldes “se niegan a renunciar a un hospital de alto rendimiento después de tantos años de lucha”.

“Estamos en plena tercera ola, con cifras nunca antes conocidas de la incidencia del virus en nuestro territorio, por lo que el refuerzo en las instalaciones y el personal sanitario de nuestros centros de salud públicos se nos hace imprescindible”, ha apuntado la presidenta de la Diputación en el escrito.

Además, Limón recuerda a Juanma Moreno que en el desarrollo de esa infraestructura hospitalaria pública “se han invertido más de 21 millones de euros y la esperanza de muchas familias de la Costa, que ven en ese hospital la luz a la difícil situación que estamos atravesando en estos momentos”, por lo que le pregunta al presidente de la Junta de Andalucía que si “de verdad va a malgastar tremendo esfuerzo”.

Por este motivo, la presidenta de la Diputación solicita al presidente de la Junta de Andalucía que “recapacite” y brinde a la provincia de Huelva un nuevo Centro Hospitalario Público de Alto Rendimiento (Chare) en la comarca de la Costa onubense, “precisamente, donde se concentran los municipios con el mayor número de habitantes de la provincia, lo que supondría un alivio para el resto de hospitales de Huelva”.

“Pero también por justicia social y por no hacer un agravio comparativo con otras provincias como Málaga (Estepona) o Sevilla, en las que se acaban de inaugurar centros hospitalarios. Necesitamos un hospital público ya”, ha remarcado Limón.

Tras desear que sus familiares y allegados se encuentren bien de salud, Limón concluye la misiva pidiéndole a Moreno que “recapacite” su postura y le reitera “el compromiso de la Diputación y el de la propia presidenta de la institución provincial para poner a disposición de la Junta todos los medios al alcance” de institución provincial.

El PSOE considera “un escándalo” que la Junta elimine servicios del que ya no será hospital en la Costa de Huelva

La responsable de Sanidad de la Gestora del PSOE de Huelva, Susana Rivas, quiere trasladar el más absoluto de los rechazos a la decisión adoptada por el Gobierno de la Junta de Andalucía sobre el destino final del centro hospitalario ubicado en Lepe. Moreno Bonilla –que hace unos meses anunció una inversión de 50 millones de euros para los chares andaluces- y su titular de Sanidad, Jesús Aguirre, han dado una vuelta de tuerca al proyecto anulando la hache de su nomenclatura, Centro Hospitalario de Alta Resolución. “Lo que parecía un simple e inocente cambio de nombre, esconde una decisión política dramática para la Costa de Huelva: el centro ya no será hospital, sino una especie de ambulatorio para consultas externas y diagnósticos, lo que desde el PSOE rechazamos absoluta y completamente”.

Los alcaldes y portavoces de los municipios afectados, Lepe, Villablanca, Ayamonte, La Redondela, Isla Cristina y Cartaya, van a presentar una moción en los ayuntamientos en la que exigen a la Junta que cumpla con sus compromisos y ponga en funcionamiento ya el centro con sus características iniciales, “garantizando todos los servicios a la ciudadanía y una sanidad pública de calidad”. Los ediles consideran que este centro es “una verdadera demanda de la ciudadanía de la costa y que no puede convertirse ahora en un centro ambulatorio sin ingresos porque no se cumple así con su función inicial, que es descongestionar los hospitales provinciales, máxime en estos momentos de pandemia tan delicados”, según reza la moción.

“Es vergonzante volver la vista atrás y comprobar lo que el Partido Popular y sus dirigentes provinciales y regionales han venido haciendo con este proyecto, poner zancadillas una y otra vez, haciendo lo indecible para que el anterior Gobierno socialista no pudiera inaugurar ese hospital”, ha dicho Rivas, quien ha agregado que “ahora resulta, paradojas de la vida, que el problemón está en su tejado porque la Junta la gobiernan ellos, y nada menos que deciden quitarle la categoría de hospital escudados en la pandemia y en que no hay especialistas que cubran los puestos de trabajo, como apuntó ayer la delegada del Gobierno en Huelva, Bella Verano”, ha lamentado Susana Rivas.

El que hasta hace unos días era un CHARE -y no un CARE- fue terminado, con una inversión de 21 millones de euros, en 2016, pero el Gobierno socialista de la Junta no pudo abrirlo y ponerlo a disposición de los ciudadanos porque “el Partido Popular estaba enrabietado –ha afirmado- y no quería de ninguna manera que el PSOE se apuntara semejante tanto con las más de 90.000 personas a las que iba a dar servicio”. Por eso, con Rajoy en el Gobierno, los accesos al centro “no eran del Gobierno central, pero con el Gobierno socialista sí lo han sido”. La realidad es que esos accesos “claro que eran del Gobierno central, porque parten de la A-49, una autopista del Estado, de modo que cualquier persona decente admitiría ese hecho. En cuanto el PSOE accedió al Gobierno se licitó la obra y se destinaron 2,2 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado, una obra que está a punto de concluir”.

Susana Rivas ha dicho que, en el fondo, el Partido Popular, particularmente Manuel Andrés González, que como alcalde de Lepe en los inicios del proyecto se comprometió por convenio con los pueblos implicados a hacerse cargo de la urbanización, las acometidas de agua, luz y alcantarillado, “deben sentir vergüenza de la situación, a la que ahora se le agrega otro problema, porque un proyecto tan necesario estaría a pleno rendimiento desde 2016 si hubiera ido, quizá, en Isla Cristina, Ayamonte o Cartaya, cuyos alcaldes ofrecieron entonces suelo municipal”.

Moreno Bonilla inauguró ayer mismo el Chare de Estepona, con todos sus servicios, “pero Lepe, Huelva, esta provincia no merece eso”, ha asegurado la socialista, quien lamenta que una vez más los onubenses reciben otra bofetada del Gobierno andaluz en materia sanitaria”. “La escusa de la delegada del Gobierno de que no hay profesionales que cubran los servicios es de risa; y los onubenses estamos hartos de que se rían de nosotros”, ha espetado Rivas. La responsable de Sanidad de la Gestora de los socialistas onubenses conmina a Moreno Bonilla a destinar a Huelva parte de los 7.465 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez ha mandado para luchar contra la covid en Andalucía. “No hay excusas, ya no valen las excusas, hay dinero, lo que queremos es voluntad, porque eso no cuesta ni un céntimo de euro”, ha dicho.

Susana Rivas ha relatado que el Gobierno socialista no solo terminó el Chare de Lepe con todas sus características, sino que dejó incluso material médico comprado, por valor de 1,5 millones de euros que se comenzó a usar para que no se deteriorase en los hospitales ubicados de la capital. La socialista ha recordado que el proyecto socialista del Chare de Lepe recogía atención de 83.000 consultas, 70.000 urgencias, 3.000 intervenciones quirúrgicas; contaría con 17 especialidades, 25 consultas para 13.241 metros cuadrados, dos salas de radiología, estudios digestivos, ecógrafos, mamógrafos y TAC; cinco consultas de urgencias y una de pediatría; 40 habitaciones y tres quirófanos con salas de reanimación. “Pedimos a Moreno Bonilla, a Jesús Aguirre, a Manuel Andrés González y a Bella Verano que nos expliquen a todos en qué va a quedar el CARE que tienen ahora concebido y si lo que de verdad están pensando es no quitar negocio al hospital privado que ese mismo 2016 puso en servicio, también en Lepe, qué casualidad, una empresa”, ha finalizado.

Arrecia la polémica por la degradación hospitalaria del Chare

La degradación del Centro Hospitalario de Alta Resolución de la Costa conocida ayer lunes está provocando una cascada de reacciones políticas y sindicales. La polémica saltó cuando la delegada de la Junta en Huelva, Bella Verano, explicó que la costa onubense “tendrá antes de terminar la legislatura ese centro hospitalario tan necesario” para la zona, así como que en Lepe se contempla un Centro de Alta Resolución (CARE) ya que en el momento actual de pandemia no es factible que se ponga en marcha como centro hospitalario debido a la dificultad de contar con especialistas 24 horas para dar la atención correspondiente. No sólo perdía la h de hospitalario, sino también atribuciones médicas y equipacionales.

Verano avanzó que la Junta contempla abrirlo como ‘CARE’ para que sea un centro de alta resolución, donde se puedan realizar pruebas, diagnósticos de especialidades, entre otras tareas, lo que aliviaría al hospital Infanta Elena y Juan Ramón Jiménez.

Nada más trascender la explicación, el Coordinador Provincial de Izquierda Unida en Huelva, Rafael Sánchez Rufo, anuncia que “vamos a llevar al Parlamento Andaluz la penosa polémica generada por el gobierno de Moreno Bonilla en la Junta de Andalucía, por pretender degradar de categoría el Chare de la Costa, ubicado en el término municipal de Lepe, para convertirlo en un centro ambulatorio”.

Por ello, Izquierda Unida va a registrar una pregunta para que el Consejero de Salud de la Junta de Andalucía “dé explicaciones sobre esta absurda decisión que supone un nuevo ataque del ejecutivo de Moreno Bonilla a la población onubense”.

El Chare de Lepe lleva terminado desde finales de 2015 y permanece cerrado a “cal y canto” porque quedan por construirse los accesos al mismo, además de dotarlo de infraestructuras básicas de luz y agua, y su necesaria habilitación como centro hospitalario comarcal con los medios y el personal sanitario que se requieren para ello.

Según IU, “Moreno Bonilla lleva ya dos años al frente de la Junta de Andalucía y la Consejería de Salud ha tenido tiempo más que suficiente para hacer todo lo que no ha hecho hasta ahora para que se pueda poner en funcionamiento este centro hospitalario, coordinándose con las administraciones central y local para que se realicen de una vez por todas las infraestructuras básicas que quedan pendientes”, apunta Sánchez Rufo.

Por el contrario, “ahora resulta que la delegada de la Junta de Andalucía en Huelva, Bella Verano, asegura que el Chare dejará de ser considerado y dotado como un centro hospitalario, sino como un ambulatorio, llegando a eliminar la ‘h’ de hospitalario de las siglas que sirven para referirse al mismo, lo que supone un perjuicio gravísimo en los servicios sanitarios públicos que necesitamos en Huelva y, en este caso, para la población de la costa occidental onubense”, explica Sánchez Rufo.

Esta decisión contrasta con el anuncio de la Junta de Andalucía de construir un nuevo hospital en Málaga, con un presupuesto de 75 millones de euros, mientras “Moreno Bonilla, el PP y Ciudadanos desprecian y marginan a la población onubense”.

Sánchez Rufo añade que “exigimos rotundamente que el Chare de la Costa se abra de una vez por todas, ya que se trata de una infraestructura sanitaria extremadamente necesaria para aliviar la presión que sufren los hospitales onubenses por la pandemia del Covid19, y que lo haga como el centro hospitalario comarcal que estaba previsto originalmente”.

Para ello, debe contar con camas de hospitalización, urgencias hospitalarias y no sólo los servicios de atención sanitaria correspondientes a un centro de salud.

La provincia de Huelva lleva sufriendo muchos años, “el cuento de nunca acabar de los Chares”.

Aparte de los hospitales públicos que funcionan en la capital, la provincia onubense sólo cuenta con otro centro hospitalario comarcal en Minas de Riotinto, “mientras esperamos que se resuelvan las promesas incumplidas de los Chares de la Sierra, del Condado y de la Costa, al que sólo le falta el último empuje para ponerlo en funcionamiento, que la Junta de Andalucía sigue sin dar, después de dos años de gobierno del PP y Ciudadanos”, expone Sánchez Rufo.

Al mismo tiempo que Moreno Bonilla ha decidido degradar al centro hospitalario de Lepe a ambulatorio, el Chare de Aracena sigue siendo un “edificio fantasma” y el del Condado “una promesa que no llega a materializarse nunca”.

Hoy martes ha sido CC OO quien ha criticado la decisión de la Junta.

Para CCOO, resulta un esperpento que, después de tantos años, el Gobierno Andaluz aplique un recorte injustificado a las infraestructuras sanitarias de la provincia incluso antes de ponerlas en marcha.

Las declaraciones de la Delegada de la Junta de Andalucía en Huelva, en las que informaba de que, antes de su esperada apertura, el futuro centro hospitalario de alta resolución de la Costa de Huelva, ubicado en Lepe, ha sido devaluado a centro de especialidades, basándose además para ello en la pandemia, “demuestra cuanto menos, cinismo”, dice CC OO.

“Ampararse en la COVID-19 para eliminar el carácter hospitalario de ese futuro centro sanitario, es un sinsentido. Primero porque la apertura del CHARE ni siquiera está prevista en fecha alguna, y segundo, porque precisamente de abrirse ahora, en plena pandemia, conllevaría una importante descongestión para los hospitales de la capital. Hay que señalar que la práctica saturación del Hospital Infanta Elena, se ha producido al acoger al elevado número de casos COVID-19 procedentes de la Costa de Huelva, de la que es hospital de referencia, saturación que no hubiera tenido lugar si ya contáramos con el CHARE de Lepe”, señala CC OO en una nota.

Dicho de otro modo, si la razón de que ya no vaya a ser un centro hospitalario es la pandemia, ¿cuándo cree el Gobierno Andaluz que va a ser más necesario que ahora?.

CCOO no olvida que hay otra administración responsable de la no apertura del CHARE, el Gobierno de la Nación, del que llevamos años esperando que implemente los accesos necesarios.

Mientras, la empresa Pascual y Pascual se debe estar frotando las manos, puesto que lleva años esperando que el SAS concierte el hospital que construyó en Lepe, algunos de cuyos servicios viene ofertando a la población de la zona, con lo que presiona a la Junta de Andalucía para que el concierto se haga realidad, señala CC OO.

Otra infraestructura necesaria para desarrollar el sistema sanitario público en Huelva, el hospital materno-infantil, tampoco tiene visos de avanzar en su construcción. De momento todo ha quedado en la elaboración de un proyecto técnico que duerme en algún cajón de la Consejería de Salud.

CCOO exige a la Junta de Andalucía que dé marcha atrás en esa decisión, y planifique la apertura del CHARE como centro hospitalario, y al Gobierno de España que culmine los accesos sin más demora.

El Sindicato, apela a ambas administraciones, para que dejen de jugar con el derecho a la salud de ciudadanos y ciudadanas en su pugna política y hagan su trabajo sin más dilaciones ni recortes.

Onubenses Unidos pide la dimisión de Manuela Caro

Desde Onubenses Unidos Por una Sanidad Publica de Calidad creen que “ha llegado la hora de que los máximos dirigentes de nuestra Sanidad, con la Delegada Provincial Dña. Manuela Caro a la cabeza, presenten su dimisión“.

“Ayer nos despertamos con la noticia de un nuevo recorte, uno más, en la Sanidad de nuestra provincia: lo que se había proyectado como un centro hospitalario de proximidad a la comarca de la Costa Occidental, queda degradado a un simple ambulatorio en mitad de un descampado. En cruel ironía, el anuncio se hace simultáneamente al anuncio, a bombo y platillo de grandes inversiones y la apertura de un CHARE (con H) en una provincia hermana. Esto hace que el agravio se haga aún más doloroso”, aseguran.

Por ello, entre otras razones, piden la dimisión de Manuela Caro “por no haber sabido estar a la altura de lo que la gente espera de un servidor público: velar por la mejor sanidad de Huelva”.