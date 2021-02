Juan Antonio Quintero: “Seamos capaces de vender la marca Carnaval Colombino para Huelva capital y provincia”

Sin lugar a dudas, nuestro invitado de hoy, Juan Antonio Quintero Pérez, es una de esas personas importantes dentro del Carnaval de Huelva. Es de los que la vida te ha puesto en el camino y te deja marcado para siempre por su talante y generosidad.

Juan Antonio es un onubense afable, cariñoso, cordial, alto sentido de la amistad, observador, conversador, solidario, dispuesto a ayudar siempre a los demás. En definitiva una bellísima persona.

Lo conocí alrededor del mundo del Carnaval Colombino, un loco dispuesto a trabajar por Huelva, y que en los primeros años de la fiesta del disfraz en la capital era un simple aficionado, pero su implicación le llevó a ser presidente de la Federación Onubense de Peñas y Asociaciones de Carnaval (FOPAC). Pero no ha sido sólo en esta actividad donde he coincidido con nuestro invitado de hoy, puesto que ha estado involucrado en más proyectos en pro del engrandecimiento de Huelva y siempre con la buena predisposición para facilitar el trabajo a los demás .

Me pongo en contacto con él para proponerle esta entrevista, acepta y empezamos así:

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Estamos en una situación crítica que nunca antes habíamos vivido y por lo tanto novedosa y frustrante. Por mucho que nos pongamos a pensar es difícil asimilar todo lo que nos está pasando en esta situación. No hay ninguna forma de hacer comparativos en el tiempo que nos ha tocado vivir para poder hacer una valoración.

¿Qué hiciste en tu día a día, durante el confinamiento?

Pues como trabajo en un centro esencial, trabajo y casa, casa y trabajo.

¿Cómo crees que cambiara la vida después de la pandemia y sobre todo en el mundo del carnaval?

Tengo esperanzas de que no cambie mucho en el sentido de que es una fiesta de reuniones, de público, tanto en la calle como en el teatro. Creo que volverá con más ganas y más fuerza por la necesidad que tenemos de compartir y relacionarnos.

¿Qué proyectos tienes para el futuro?

Pues ahora mismo no me planteo el futuro, intento vivir el presente, que con la situación actual no es poco. Pero el futuro irá llegando, sin saber cómo, pero lo iremos recibiendo y reciclándonos con él.

¿Qué es lo que echaste de menos mientras estuviste confinado?

Los amigos, los abrazos, esas reuniones a las que los andaluces estamos tan acostumbrados, las cervezas en la terraza, la vida familiar. Nosotros estamos acostumbrados a relacionarnos y hacer la vida en la calle y eso ahora

mismo nos falta.

¿Cómo ves el futuro de Huelva capital?

Bueno, el futuro de Huelva es el que sus gentes quieran, aquí siempre parece que estamos adormecidos y nos conformamos con los caramelos que nos tiran y no todos son dulces, nos tragamos todo y protestamos muy poco, pienso que deberíamos de mimarnos y querernos mucho mas.

¿Qué es lo mas te ha dolido de estos meses de pandemia?

El increíble comportamiento del ser humano. No sirve de nada que algunos nos sacrifiquemos si otros hacen lo que les viene en gana, tanto aplaudir a las 8 de la tarde a favor de los enfermeros y enfermeras y en cuanto nos dieron un poco de cuerda se acabaron los aplausos y a salir e infectarnos.

¿Qué te parece el papel que están jugando medios de comunicación y redes sociales?