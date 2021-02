Guadalupe Ruiz: “Huelva tiene que apostar por empresas tecnologías asociadas al sector primario y por el turismo de cruceros”

Es para mi, motivo de satisfacción tener hoy en esta serie de entrevistas en tiempo de pandemia, a una de las personas entrañables y que me he encontrado en Huelva. Me estoy refiriendo a la encantadora Guadalupe Ruiz Herrador, una cordobesa de Hinojosa del Duque, licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, que gue Jefa del Gabinete de Información en el Ayuntamiento de Cádiz, desde 1981 a 1984 y que bajo su dirección se publicó el boletín informativo “Puertas de Tierra”…

Igualmente estuvo de Jefa del Gabinete de prensa de la Asamblea Regional de Cruz Roja en Sevilla durante 1986 y Jefa de Prensa de la Agrupación provincial de Comerciantes de Sevilla (APROCOM) en 1988.

Dirigió radio Lebrija mientras era Jefa del Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de dicha localidad desde 1988 a 1990. Jefa de Prensa del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María desde 1990 a 1992. Jefa de Prensa de la Universidad Hispanoamericana Santa María de la Rábida durante los cursos de verano de 1992. Jefa de Prensa y Protocolo de la Universidad Internacional de Andalucía en su Sede Iberoamericana de La Rábida desde 1993 hasta 1999, donde además de mantener las relaciones con los medios de comunicación regionales y nacionales también lo hace con América Latina y organiza los actos de protocolo académicos que se celebran en esta Universidad. El 14 de mayo del 1999 fue nombrada delegada de Cultura en Huelva de la Junta de Andalucía por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, hasta septiembre de 2004.

Del 22 de Septiembre de 2004 hasta 20 de Abril de 2010 fue nombrada directora General de Fomento y Promoción Cultural y directora General de Bienes Culturales. Hasta su jubilación ha ejercido de Jefa de prensa de la sede de La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía. Es vicepresidenta de la Asociación de la Prensa de Huelva y tesorera del Ateneo de Huelva. Sin lugar a dudas, experiencia tiene toda la del mundo.

Guadalupe, es persona muy risueña, con alto sentido de la amistad, cordial, conversadora, solidaria, comprometida, buena compañera, fiable, optimista por naturaleza, y desde luego, muy buena gente. Me pongo en contacto con ella para charlar un ratito sobre la actualidad y este es el resultado.

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo en la actualidad?

R. – No seremos capaces de saber el alcance de esta pandemia hasta pasado el tiempo. Estamos tan inmersos en poder salir de esta situación, evitando contagiarnos, sacando como podemos nuestros negocios, conservando nuestro empleo, que tenemos poco tiempo para dimensionar lo que está pasando.

Cuando pase el tiempo seremos capaces de dimensionar esto.

P. – ¿Cómo fue tu confinamiento?

R. – El confinamiento fue un periodo difícil para mí. Estuve en mi casa en Huelva, sola, como vivo, pero no me falto el calor y el afecto de mis amigos y de mis vecinos. Algunos de los cuales apenas conocía y venían todos los días a preguntarme si necesitaba algo. Me traían el pan, el periódico y me compraban el pescado. No tengo palabras para agradecerle su afecto y su cariño.

En ningún momento me sentí sola. Además, en el balcón hacíamos las vecinas una tabla de gimnasia y una tertulia por la mañana por el patio de luz. Nos la apañamos como pudimos.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida tras la pandemia y sobre todo la política?

R.- La vida ya ha cambiado después del día 13 de marzo de 2020. Han cambiado nuestra manera de relacionarnos, de saludarnos y evidentemente esto afecta a todos los aspectos de la vida y de ahí no se escapa la política. Espero que la crispación de estos últimos meses de pandemia termine y se ponga sentido común también en la política. Hace falta que nuestros representantes hagan un esfuerzo por dejar las diferencias.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R.- Miedo no pasé en ningún momento, porque teníamos información suficiente. No creo que haya habido más información de lo que estaba pasando en ningún otro país. Los ministros y los tres ejércitos estaban todos los días con, Fernando Simón a la cabeza, dando información puntual. Por tanto, en todo momento estábamos al tanto y eso a mí me daba seguridad.

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro?

R.- Mis proyectos de futuro es planificar mi nueva vida de jubilada. Acabo de jubilarme el día 30 de diciembre de 2020 y tengo que adecuar mi vida a esa situación. Se trata, en definitiva, de disfrutar de un descanso merecido y dedicarme a lo que me gusta y no he podido hacer porque estaba trabajando. Ahora a leer, pasear y a trabajar en algunos proyectos en los que estoy inmersa como son la Asociación de la prensa, donde soy Vicepresidenta y el Ateneo de Huelva ahí tengo el cargo de tesorera. Este último proyecto me tiene muy ilusionada.

P. – ¿Qué has echado menos fundamentalmente en estos meses de pandemia?

R.- Lo que he echado de menos durante estos meses han sido los besos y los abrazos. Se me va el cuerpo cuando encuentro a alguien que conozco y no puedo darle dos besos. Además, me da mucha pena que cuando estamos en algún sitio nos miramos con recelo y nos vigilamos unos a otros.

P. – ¿Cómo venderías Huelva para atraer inversores y turismo más estacional?

R.- Seria una obviedad decir que Huelva se vende sola. Aunque es verdad hace falta una planificación y campañas de difusión de los atractivos que tiene esta provincia. La gente se queda sorprendida del potencial de Huelva, pero hay que decírselo a la gente, que lo sepa y que venga a disfrutar de estas cosas maravillosas que tiene nuestra provincia.

P. – Aparte del turismo, ¿cómo se puede general puestos de trabajo en Huelva?

R.- Además de sus playas y su gastronomía tiene su agricultura, sus frutos rojos, sus naranjas y todos los derivados de ellos. Hay que investigar otros cultivos. Huelva tiene agua y eso es importante como para explotar otras variedades de frutas. También, hay que apostar por empresas tecnologías asociados al sector primario y hay que seguir por la senda del turismo de cruceros, entre otros.

P. – ¿Qué te parece la situación del centro de Huelva?

R.- El centro de Huelva está quedando muy bien con la peatonización que está haciendo el ayuntamiento. Es una buena manera de estimular que se pueda comprar en el centro y se pueda pasear sin tener que soportar los coches. Eso sí, hay que hacer más aparcamientos públicos para evitar que la gente se vaya al extraradio de las ciudades a comprar en los centros comerciales. Hay que procurar que no muera el comercio tradicional. Esa sería una buena apuesta.

P. – ¿Qué opinión tienes de la gestión de los políticos en general ante esta pandemia?

R.-Los políticos en esta pandemia no están teniendo altura de miras. Deberían estar más por la colaboración que por la confrontación. Resulta paradójico que en la primera ola cuando las competencias las asumió el gobierno central, todo eran críticas al estado de excepción y todo lo que se hacía tenía una réplica inmediata. Cuando, con buen criterio, se les da las competencias a las autonomías, ahora a los presidentes autónomos les cuesta tomar las decisiones que tanto criticaron, desde todos los partidos, sin exclusión.

P. – ¿Cuáles son tus mejores y peores de tu paso por la política?

R.- Yo solo tengo buenos recuerdos de mi paso por la política. Disfruté mucho y aprendí también. Siempre he dicho que hice un máster en cultura en general y en patrimonio histórico en particular. No voy a negar que cuando paralice las obras de Méndez Núñez para que la empresa arreglara los desperfectos de la Iglesia de la Concepción lo pasé mal.

Fue una decisión difícil pero que afortunadamente salió bien. La empresa pagó y se arregló. Ahí está para disfrute de todos los onubenses.

P. – ¿Nos cuentas algunas anécdotas?

R.-Anecdotas muchas y algunas muy graciosas como cuando en Aroche en unas jornadas culturales había una ponencia sobre las enfermedades de los cerdos y yo en mi intervención me puse hablar de la enfermedad de las cabras. La sala estaba llena de veterinarios y esa anécdota, me consta, que fue ampliamente comentada en la Sierra. Algunas veces la variedad de temas que se tratan en cultura y las prisas hacen que ésta y otras meteduras de patas sean bastantes corrientes.

P. – ¿Qué diferencia hay entre los políticos de la transición y los actuales?

R.- Los políticos de la transición eran políticos de raza. Estaban luchando por dotar a España de unas normas democráticas y ponían por delante el afán de sacar al país del agujero en el que había estado durante cuarenta años de dictadura: Ahí quedan nombres como Tierno Galván, Carrillo Manuel Fraga, Felipe González, entre otros muchos.

P. – Qué opinión tienes del papel que están jugando medios de comunicación y redes sociales ante esta pandemia?

R.-Los medios de comunicación están teniendo en general un papel importante en esta pandemia. Digo en general porque también hay medios sensacionalistas, que distorsionan mucho la realidad. Todo lo que se lee en un periódico o se escucha en la radio o la televisión no es cierto. Hay que saber distinguir y no digamos de las redes sociales hay cabe todo y cada uno puede decir lo que le venga en gana, sin ningún control, por eso hay que saber dónde te informas para no caer en falsos alarmismos.

P. – ¿Te gustaría vacunarte rápidamente?

R.- Una de las cosas que estoy haciendo es esperar la vacuna de la Covid, como agua de Mayo. Me la pondré cuando me llamen, sin pensármelo, porque creo que es la manera de que salgamos de todo esto. Les diría a los que tienen reticencias, porque piensan que no está suficientemente testada, que cómo la OMS va dejar que de vacunen tantos millones de personas en el mundo sin una garantía.

P.- Guadalupe, que me ha encantado echar este ratito de charla contigo pero, ¿quieres añadir algo más?

Quiero agradecerte que me hayas dado la posibilidad de poder hablar de todos estos temas y que siguas trabajando con tanto entusiasmo.

Deberías ser un ejemplo a seguir.

Un besote amiga