CCOO exige a la Junta “medidas urgentes” para salvaguardar la educación en la tercera ola

La Secretaria General del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO en Huelva, Marina Vega Jiménez, ha analizado la situación del sistema educativo público andaluz, una vez finalizado el primer trimestre del año y en plena tercera ola de la pandemia.

En la provincia de Huelva se han cerrado varios centros educativos, numerosas peticiones de cierre de diferentes centros con incidencias y aulas cerradas. “Las direcciones de los centros están desbordadas y ven con impotencia cómo se tarda una semana en hacer pruebas y diagnosticar casos sin poder cerrar aulas o confinar cuando ya existe transmisión”

La sindicalista es muy crítica con la actuación del Gobierno andaluz, al que ha acusado de actuar “bajo la improvisación, con una absoluta desorientación y falta de coordinación, compromiso y liderazgo” planteando que, ante la grave situación de la pandemia y las temperaturas del invierno, hay que evitar otro “apagón masivo” como el de marzo de 2020, exigimos los medios necesarios para que la actividad docente pueda continuar con calidad sin descartar la implementación de la enseñanza en línea en escenarios de alta tasa de contagios, cuando así lo recomienden las autoridades sanitarias”

Desde CCOO exigimos a la Junta de Andalucía que dote a los centros educativos de las mascarillas ffp2, para la correcta protección de la salud de todo el personal de los centros y seguir las indicaciones que dan desde sanidad.

Vega Jiménez ha acusado al consejero de Educación de “esconderse día sí y día también tras la mascarilla, para ocultar las debilidades del sistema educativo”, y le ha afeado que haga declaraciones “sin testar y sin rigor científico”.

Según señala CCOO, “el enorme aumento de los contagios y el frío de semanas anteriores, parece no llegar a las aulas, según el criterio de la Consejería de Educación que improvisa y exhibe una falta de rigor tremendo en la gestión de esta pandemia”.

En lo que respecta a la comunidad educativa, la responsable sindical ha puesto en valor “el sobreesfuerzo que ésta ha realizado y siguen realizando”, y ha criticado que el Gobierno andaluz “le traslade al profesorado, equipos directivos y padres y madres, las que son sus responsabilidades”. “Desde CCOO defendemos la presencialidad como mejor instrumento contra la desigualdad, pero no se puede descargar esa responsabilidad en los docentes y equipos de dirección como está pasando en Andalucía”

Precisamente, señala algunas de las deficiencias más importantes del sistema educativo andaluz; entre ellas la falta de financiación por parte de la Junta de Andalucía que, “no ha dedicado ni un solo euro a adaptar los centros al cambio climático ni a facilitar medios tecnológicos a familias con bajos recursos ante una previsible formación online como a la que el actual contexto nos obliga” Esta situación se ha visto agravada con la pandemia en esta tercera ola, ya que con las bajas temperaturas “se están dando situaciones insostenibles que han llevado al sindicato a poner numerosas denuncias ante inspección de trabajo sobre la si-tuación de numerosos centros educativos.”.

Sobre esa situación, la sindicalista ha criticado que Educación no respete la ley andaluza de bioclimatización en los centros educativos y no aplique medidas como filtros HEPA y sensores CO2 para facilitar la ventilación en las aulas y evitar que las ventanas tengan que estar abiertas durante toda la jornada. “La Administración no está a la altura de la pandemia y en vez de poner mecanismos para adaptarse a las circunstancias, se pone de perfil, obviando lo incuestionable.”

Por otra parte, y en relación al profesorado, el sindicato ha dejado claro que trabajará para que 7.000 profesores y profesoras que se han incorporado al sistema educativo público gracias al acuerdo del que forma parte CCOO-A, pasen a ser de estructura, una vez acabada la pandemia. “El objetivo es bajar la ratio porque ya ha quedado demostrado que con ello se aumenta la calidad de la enseñanza”.