Antonio González “El Raya”: “Las seguidillas bíblicas y alosneras, hoy son  mal llamadas sevillanas”

Traemos hoy a esta sección a uno de los artistas más destacados de nuestra geografía provincial, aunque nunca le hayan concedido la medalla de la provincia. Me refiero a Antonio González Merchante “El Raya”.

Su vida ha sido un autentico puzzle musical que avalan sus más de cuarenta LP’s, editados en compañía de su inseparable Santiago Martín, con el popularísimo nombre de “Los Rocieros” y, en estos últimos años, en solitario como Antonio “El Raya”.

Grabaciones donde las sevillanas tradicionales, seguidillas bíblicas y fandangos de la provincia de Huelva se dan la mano para airear por todos los confines inimaginables la partitura musical más representativa de nuestra Andalucía. Todo ello con el sabio apoyo de los mejores músicos y guitarristas más representativos: Felipe Campuzano, Manolo Sanlúcar, Paco de Lucia, Paco Cepero, Enrique de Melchor, Niño de Pura, Manolo Franco, Tomatito, Mae, Juan Díaz, Ramón Jesús Díaz y otros. Orquesta de Radiotelevisión Española, Orquesta Nacional, etc. Éxitos de más de cuarenta sevillanas para la historia, citaremos algunas como Esas Marismas Azules, El Desamor, Eres Mi Cruz, Sueña la Margarita, Mi andalucia, Ave Solitaria, Antonio Bienvenida, Pensando En Ella, El Tío del Tambor, Señorito Presumio, Cien veces Huelva, Madre Tierra Andalucía, Que Dios Existe, Macarena Flor Morena, Esperanza de Triana, Sevillanas del Betis del Sevilla, y como no, del Recreativo de Huelva, etc.

Pero un artista como Antonio, con la inquietud y acaparando tantos conocimientos sobre el extraordinario acervo musical de la provincia de Huelva, los años sucesivos a que Los Rocieros dejarán de actuar, lo ha dedicado hacer un estudio pormenorizado, recabando estudiando los distintos fandangos de nuestra provincia y plasmando sus investigaciones en documentos de todo tipo para que queden para la posteridad. Sin lugar a dudas un trabajo algo impresionante, que debe servir para que las nuevas generaciones puedan disfrutar del mismo.

Hay que destacar que en Enero de 2011 el Ayuntamiento de Huelva le concede la Medalla de la Ciudad por haberse convertido en el más fiel defensor y difusor de una de sus principales señas de identidad: El Fandango.

Me pongo en contacto con él para charlar un ratito y que los lectores de diariodehuelva.es conozcan su opinión sobre la actualidad y otros temas relacionados con su vida y su profesión. El resultado es el siguiente:

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

La calificaría de muy grave. Esto es una guerra sin tiros en la que contamos con escasos recursos para defendernos y donde todos los días pierden la vida muchas personas, se pierden gran cantidad de puestos de trabajo, se cierran empresas, muchas familias carecen de alimentos y pierden sus casas al no poder pagar la hipoteca… en definitiva: un desastre que no he conocido en los últimos cuarenta años en España.

¿Qué hiciste en tu día a día, durante el confinamiento, dónde y con quién lo pasaste?

Lo pasé solo en mi casa en Sevilla, escribiendo, pensando en nuevos proyectos y dando un paseo diario de una hora por prescripción médica.

¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo el mundo del espectáculo?

La vida cambió en febrero de 2020 y, como nada ni nadie se libra de esta pandemia, el mundo del espectáculo es un sector más de los que está sufriendo esta catástrofe. En circunstancias normales en este país se apoya poco la Cultura. Se le ayuda poco y cuando se le ayuda es para utilizarla con algún fin. Es por desgracia, lo último, así que creo que será también lo último en recuperarse.

¿Has pasado miedo en algún momento?

Más que miedo, preocupación por mi familia. Especialmente por mis hijas y mis nietas. Una de mis hijas ha estado y está por su trabajo en el hospital en contacto diariamente con el virus y en primera línea.

¿Qué proyectos tienes para el futuro, o que te gustaría hacer?

El tema de los proyectos es tan complicado… actualmente tengo invertidos alrededor de cien mil euros más mi trabajo. Quiero dejar claro que todos los proyectos que he realizado sobre el Fandango los he sufragado con mi dinero sin saber si podría obtener alguna subvención. Y a pesar de conseguir alguna vez alguna, el proyecto ha acabado costándome a mí el dinero, pero me he sentido muy feliz y satisfecho por haber conseguido los objetivos que pretendía.

Comencé en 2006 un proyecto que estoy a punto de terminar. Una Antología Audiovisual del Fandango de Huelva y la provincia. 80 horas de imágenes para montar 13 capítulos para televisión y también para una edición en DVD. En esta obra intervienen alrededor de 400 personas entre cantaores y cantaoras profesionales, aficionados y guitarristas, todos de nuestra tierra.

Intervienen también prestigiosos flamencólogos, algunos ya desaparecidos, como mi buen amigo y colaborador Onofre López, al que hecho mucho de menos. Él se preocupaba de poner orden entre algunos “profetas”, que trataban de contaminar o falsear nuestro fandango.

Manteníamos largas conversaciones y coincidamos en todo lo concerniente a nuestros cantes, era el que más sabía en Huelva de nuestro Fandango. Más de una vez terminaba diciéndome: “¿qué tienes en esa cabecita Antonio?”. “A ti y a mí Huelva nos debe sueño”.

El otro proyecto que he comenzado, pero que tengo parado por la pandemia, es la Historia Antológica de las Seguidillas Bíblicas y Alosneras, hoy mal llamadas sevillanas. De muchos es sabido mi cariño al pueblo de Alosno, corazón del Andevalo, árbol étnico y cuna del

Fandango. Agradezco a su gente lo que me enseñaron, los momentos vividos en sus cruces de mayo, en las mañanas de San Juan Santo… pueblo y gente por los que siento veneración.

¿Qué has echado de menos en estos once meses que llevamos pandémicos?

El modo de vida anterior a la pandemia. La normalidad de esa vida. Sin limitaciones. Poder reunirte y estar con tus seres queridos, tu familia, abrazar o besar a tus hijas, a tus nietas a tu hermana, a un amigo. Poder realizar tu trabajo y moverte con libertad. Pero los seres humanos no valoramos las cosas hasta que las perdemos.

¿Qué significa para ti el fandango y Huelva?

El fandango es mi vida. No hay cante más importante para mí. El fandango es el palo más antiguo y más rico del flamenco. El fandango es anterior al flamenco. Cuando el flamenco llegó, ya existía el fandango, por lo tanto, “el fandango no le debe nada al flamenco, el flamenco sí le debe al fandango”. Y Alosno fue lo primero en la historia del fandango…

Huelva es mi capital, yo soy bollullero y onubense. Nací en Bollullos Par del Condado, amo la tierra que piso como si fuera sagrada…. Cuando estoy fuera de Huelva o de mi pueblo me erijo embajador de mi tierra, sin haberme nombrado nadie y pregono a los cuatro vientos su grandeza, su historia, su riqueza, su poesía, su vino, su gastronomía y su todo, desde hace muchos años con un fandango en mi boca.

Quiero terminar con un fandango que escuché muchas veces a mis Niños de Huelva.

“Quisiera morir escuchando/ cantes que tiene mi tierra/y cuando esté agonizando/ que me toque una guitarra/ y me canten por FANDANGOS”.

Antonio, se suele decir que nadie es profeta en su tierra ¿a ti te ha tratado bien Huelva?

Como he dicho anteriormente, yo a mi tierra la llevo en el corazón y viene siempre conmigo. Nada de lo que he hecho ha sido pretendiendo reconocimiento alguno, lo he hecho porque lo sentía y quería hacerlo, sin más. Habrá quien lo haya valorado y quien no, pero a mí no me quita nadie la satisfacción de haberlo hecho y eso me lo llevo conmigo.

Tengo que agradecer a todos los compañeros artistas y aficionados de Huelva y la provincia su colaboración desinteresada y su apoyo en todos los proyectos que he realizado para Huelva.

Me ha ayudado también el Ayuntamiento de Huelva en numerosas ocasiones. No puedo olvidarme de la difusión y el apoyo que siempre me prestaron todos los medios informativos de Huelva, prensa, radio y televisión, tanto a mis trabajos como a mi persona. Gracias.

¿Cuáles son tus mejores y peores recuerdos de tu vida como profesional del cante?

Pues mira, es muy bonito escuchar a la gente en cualquier feria o en El Rocío cantar tus canciones.En 50 años he tenido muchos premios y menciones y hay muchos días inolvidables:

El día que se presentó en Huelva en la Casa Colón La Historia Antológica del Fandango no puedo explicarte las sensaciones que sentí al verme rodeado de gente de Huelva y la provincia todos felices y cantando lo nuestro, el Fandango. Ése día nació el DIA DEL

FANDANGO una idea original de mi amigo Onofre, el impulsor de tantas cosas de Huelva.

Sería bueno que se dejara a un lado el afán de protagonismo y trabajáramos todos para que se instituyera un día todos los años y se siguiera celebrando. Por lo menos en memoria de su creador. Siempre recuerdo una frase que me dijo ese día. “Lo conseguiste, esta es la obra de tu vida”.

El espectáculo de la Bienal de Flamenco en Sevilla, HUELVA, LA ESENCIA DEL FANDANGO. Fue un gran éxito de público y crítica, las entradas se agotaron 15 días antes y toda la gente quería escuchar cómo cantaba Huelva. La dirección de la Bienal me dirigió una carta de felicitación, que hice extensiva a todos los componentes. En esa carta me decía que había sido el mejor espectáculo de la Bienal junto al de Sara Baras. El espectáculo lo componían más de 150 personas, todas de Huelva y la Provincia.

Lo que viví junto a los Niños de Huelva, en sus grabaciones, en sus actuaciones, en los concursos de fandangos, en las fiestas y reuniones de convivencia que organizaban sus padres. Una de esas niñas a las que tuve el honor de darle clase de Fandangos en la asociación de los Dolores, junto a otras cinco compañeras, y enseñarle lo que me transmitieron a mi, es hoy una figura del flamenco se llama Argentina y pasea por España a Huelva y su Fandango. Con ella no me equivoqué.

El día que creé la Fundación Amparo Correa con el apoyo de todos los padres de los niños y del padre de Amparo Manolo Correa.

El día que me pusieron la insignia de oro del Real Club Recreativo de Huelva. Decano del Futbol Español en el centro del campo del antiguo Estadio.

Cuando me entregaron el premio Nacional de Flamenco por mi obra, Historia Antológica del Fandango de Huelva, la Cátedra de Flamencología y Estudios Folklóricos Andaluces de Jerez.

Este premio solamente lo ostentan en Huelva dos personas: José María Roldán Fernández, que en paz descanse, sacerdote, musicólogo y flamencólogo, que fue director de la Cope.

El libro que escribí sobre la biografía y obra de mi buen amigo y Maestro Paco Toronjo.

Premiado en la Unión en el Festival internacional de Cante de las Minas.

El homenaje de la Peña Cante Jondo de Moguer por mi labor sobre los fandangos de Huelva y la provincia.

El homenaje del Ayuntamiento de Alosno en 1974 por la primera Antología del Fandango de Huelva con Manolo Sanlúcar e Isidro Muñoz, donde dimos a conocer por primera vez fandangos desconocidos y que grabamos para que no se perdieran. Fue un acto popular al que asistió mucha gente del pueblo. En un escenario en el paseo de Alosno su alcalde, Juan Mateo Jiménez, nos hizo entrega de una placa y nos agradeció la labor de investigación sobre los fandangos de Alosno. Cantamos acompañados a la guitarra por Juan Díaz, el minero que tantas veces me acompañó en grabaciones y en muchas de las conferencias que di sobre los Fandangos de Huelva y la provincia.

Recuerdo también especialmente la noche en que, grabando la segunda Antología DEL fandango en los estudios Sonolán de Madrid con Juan Díaz mi suegro me comunicaba el nacimiento de mi primera hija, Teresa.

Si sigo nos podemos llevar un año contándote buenos momentos…

En ese mismo estudio pasé una noche inolvidable grabando unas sevillanas con Rocío Jurado, el Niño de Pura y Ortega Cano para mi disco Homenaje a Manuel Pareja Obregón.

Siguiendo en Madrid otra noche grabando para el mismo disco acompañado a la guitarra por Paco de Lucía, era la primera vez y la última que me acompañó a la guitarra, jamás lo olvidaré.

Manolo Sanlucar me acompañó muchas veces. Dice que uno de los mejores trabajos que ha hecho en su vida es la Antología del fandango de Huelva en 1974.

La presentación en el Rancho El Rocío de los Hermanos Ángel y Rafael Peralta del disco “Ensueño de las Marismas”. Homenaje a Manuel Pareja Obregón. Sus primeras e inéditas sevillanas con Ángel Peralta. Asistieron todos los artistas que intervinieron y otros famosos invitados Rocío Jurado con José Ortega Cano, su hija Rocio Carrasco con su marido, Felipe Campuzano, Chiquetete, Los Marismeños, Amigos de Gines, Marujita Diaz, María Vidal, Ángel y Rafael Peralta etc. Todas las televisiones nacionales prensa del corazón e importantes periódicos. Rocío Jurado y los artistas que nos encontrábamos en el almuerzo cantamos la Salve del olé olé acompañados por los Tamborileros del Rocío de la Hermandad Matriz de Almonte.

Una vez más Alosno se acordó de mí y me dedicó el Concurso de Fandangos Paco Toronjo de ese año y me hizo entrega el Concejal de Cultura, de un bonito pergamino. Y tras las palabras del mantenedor del acto, mi buen amigo alosnero Santiago Osorno, el presidente de la Hermandad de San Juan Bautista me hizo entrega de un cascabel pequeño de oro, que simboliza el de los cascabeleros de San Juan.

Otra noche que recuerdo fue cuando el Ayuntamiento de Huelva me hizo entrega de la MEDALLA DE HUELVA a la Identidad Onubense por mi labor desarrollada en pro del Fandango. Como verás mi fiel amigo es el Fandango porque siempre está conmigo.

Recuerdo también con cariño el estreno en Sevilla en el Teatro de la Maestranza de la obra sinfónica, FANDANGO, SINFONÍA DE LA LUZ que compuso José Miguel Évora por encargo mío. Se trataba de elevar el fandango a lo más alto, a lo que los clásicos llaman la música culta. Era la primera vez que la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla acompañaba a un artista o a un aficionado en la interpretación de un fandango, que es música popular. Fue un trabajo de dos años viajando a Sanlúcar de Barrameda todas las semanas para trabajar con él. Me siento muy orgulloso de que Huelva y la provincia tenga una obra sinfónica y que la pueda tocar cualquier orquesta sinfónica del mundo.

Hasta el día de hoy ha sido imposible tras mis intentos y los otros artistas con la Exma. Diputación representarla en Huelva.

Tengo tantos buenos recuerdos que no terminaría de contarlos en dos años.

Dentro de los malos recuerdos están la muerte del Papa del Fandango, PACO TORONJO, ONOFRE LÓPEZ, AMPARO CORREA, ROCÍO JURADO, ÁNGEL PERALTA , MANUEL PAREJA OBREGÓN, y otros compañeros artistas, poetas, y colaboradores que tuvieron relación a lo largo de mis 50 años de carrera artística.

¿Qué haces en la actualidad?

Trabajar con las limitaciones que me impone la pandemia en los proyectos sobre el fandango que estoy finalizando y en el nuevo sobre las Seguidillas Bíblicas y Alosneras

¿Te gustaría ser de los primeros en vacunarte del covid19?

No me planteo ser el primero ni el último, simplemente me vacunaré cuando toque vacunarse.

¿Qué te parece el papel que juegan en tiempos de pandemia los medios de comunicación y las redes sociales?

Creo que han jugado en beneficio de la sociedad un papel muy importante

¿Qué es lo que más te ha dolido en estos últimos meses?

La muerte de tantas personas y la desprotección que ha padecido los médicos, enfermeras y el resto de personal sanitario y que han pagado con su vida. También la irresponsabilidad de algunos poniendo en peligro a sus seres queridos y a las personas de su entorno por incumplir las medidas sanitarias. Es muy duro ver cómo hay personas jugándose la vida y su salud mental y que se ha pasado de los aplausos a ignorar las recomendaciones de los mismos médicos a los que se aplaudía.

Antonio, que ha sido todo un lujazo haberte tenido como invitado en esta serie de entrevistas, que me da mucha alegría que sigas ahí, luchando por esa seña de identidad de nuestra provincia como es el fandango y que espero y deseo que cualquier día se acuerden de ti la Diputación y te concedan la medalla de la provincia, que personalmente creo te tienes tan merecida.