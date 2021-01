¿Querrá ahora Juan Manuel Rodríguez que el Recreativo viaje a Las Palmas?

Es un refrán desagradable, pero también una máxima que siempre se cumple: quien escupe para arriba, en la cara le cae. Es lo que le ha sucedido a Juan Manuel Rodríguez, entrenador de Las Palmas Atlético, que hoy debía haberse enfrentado al Recreativo de Huelva, en un partido que finalmente ha sido aplazado por la existencia de un brote de coronavirus en la primera plantilla albiazul.

Una circunstancia que ha llevado al técnico amarillo a denunciar que “se está adulterando la competición” -aquí no le falta razón-, y a exigir al Decano que viaje a las Islas Canarias la próxima semana. “Si no es lunes, el martes. Si no el miércoles, pero el Recre tiene que venir a jugar“, ha señalado en los medios de comunicación del club insular. Unas declaraciones de las que seguro se arrepiente.

Cinco bajas por COVID

Porque, caprichos del destino, la UD Las Palmas ha comunicado que los jugadores del filial Iñaki Elejalde y Diego Gutiérrez dieron positivo en las pruebas realizadas en la tarde de ayer. Ambos permanecerán confinados durante diez días, junto a David Vicente, Juan Fernández y Echedey Carpintier) por ser contactos estrechos. En estas condiciones, ¿querrá ahora Juan Manuel Rodríguez jugar contra el Recre?