Antonio Brioso: “Hay que apretarle las tuercas a nuestros gobernantes para que se muevan por Huelva”

Hoy viene a nuestra sección de entrevistas en tiempo de pandemia Antonio Brioso, toda una institución en Huelva en el mundo de las autoescuelas, no en vano se ha llevado toda su vida enseñando a conducir a los onubenses, para lo cual hay que tener mucha paciencia, pues obviamente ha tenido alumnos de todo tipo.

Lleva unos años jubilado y disfrutando de sus hobbies que entre otras cosas lo llevan a El Portil o a Los Pinos de Valverde, donde, se lo pasa en grande tanto en la playa como en el campo, sin olvidar los ratitos de tertulia en la capital, si bien ahora está todo más restringido por el Covid-19.

Ahora parte de su tiempo lo emplea también en disfrutar de su primera y única nieta, que por cierto es preciosa con quien se lo pasa en grande. Eso sí, la pequeña no le ha salido verdiblanca. Antonio es persona cordial, de fácil sonrisa, bético y recreativista, servicial, familiar, amante de las costumbres y tradiciones de Huelva, desprendido, fiable, conversador, de ideas claras… Y sobre todo muy buena gente.

He de decir que me encuentro muy a gusto cuando comparto ratitos de tertulia con él, por lo que la entrevista se me hace fácil y empezamos en cuanto le propongo que dé su opinión para los lectores de diariodehuelva.es , y este es el resultado :

P. – ¿Antonio, qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo en estos momentos?

R.- Pues muy lamentable, hay gente que ha perdido la vida de una manera muy triste, que ha muerto sola en los hospitales sin una palabra de cariño y sus familiares también lo han pasado muy mal, lo recordarán el resto de su vida. P. – ¿Qué hiciste en tu confinamiento, dónde y con quién lo pasaste? R.- Durante en confinamiento, tuve la gran suerte de pasarlo en los Pinos de Valverde, junto a mi esposa, en plena naturaleza, respecto al día a día, disfrutar de esa maravillosa primavera que tuvimos, paseando por el campo e intentando acordarme lo menos posible de esta plaga que azota al nuestro planeta.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida tras la pandemia? R. – La vida para mucha gente cambiará de manera significativa, tardaremos mucho tiempo en recuperar la normalidad, muchos de los negocios que han cerrado sus puertas, no podrán abrirlas de nuevo y difícilmente se recuperarán los puestos de trabajo que se ha llevado por delante, no hace falta ser pesimista, para ver, que en un país donde el tejido industrial es casi inexistente, pueda absorber los puestos de trabajo que se perderán, así como el turismo, que supone la mayor fuente de ingresos, tardará en recuperarse. P. – ¿Has pasado miedo en algún momento? R.- Miedo lo que se dice miedo no, puesto que a pesar de lo grave que es la situación que estamos padeciendo, nosotros hemos tenido la suerte que no nos ha afectado el virus, ni a nosotros ni a nuestra familia. No obstante siempre he sido consciente que el riesgo estaba ahí. P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro? R.- El proyecto para el resto de mi vida es llegar a la meta en las mejores condiciones posible junto a mi mujer, ambos estamos jubilados y esa es, ante todo, nuestra máxima aspiración, y que podamos disfrutar de la compañía de nuestro hijos, nieta, familiares y amigos y que tardemos en llegar.