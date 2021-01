Antonio Sánchez: “Hay medios de comunicación que piensan que están en posesión absoluta de la verdad”

Antonio Sánchez era el vocalista de la orquesta Esencia y durante muchísimos años, y no había, fiesta, verbena o celebración que no contase con este grupo para animar el evento, y nuestro invitado de hoy era todo un espectáculo encima del escenario, con lo cual el público que estaba presente se lo pasaba en grande, pues la diversión estaba asegurada.

Nuestro invitado de hoy es un huelvano de pro, economista de profesión y cantante por vocación. La música la lleva metida en vena y aunque lleve contabilidades no sólo de Huelva sino también de Sevilla y Alicante, siempre compaginó su profesión con la música. En la actualidad sigue disfrutando de la misma como el primer día, cuando debutó con “Los Ases Flamencos” en el casino de Rociana del Condado, junto al grupo “Los Bombines”.

Aunque ya no ejerce como cantante activo, no se resiste a subir a un escenario donde es un auténtico showman, a cantar algún tema que le siguen solicitando los amigos. Recuerda con mucho cariño los 16 años que estuvo como vocalista con la orquesta Esencia y no los cambia por nada, con todas sus alegrías y algunos disgustos,

Antonio es persona de lo más agradable y cordial, solidario, empático, de fácil sonrisa, servicial, conversador, con alto sentido de la amistad, trabajador defensor a ultranza de Huelva, sus costumbres y tradiciones, y desde luego muy buena persona.

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo en la actualidad?

Mi opinión es que estamos ante una situación tan nueva como anormal, está llena de dudas e incertidumbres y desde luego, ha cogido a todo el mundo por sorpresa y con estupor.

¿Qué hiciste en tu día a día en el confinamiento, dónde y con quién lo pasaste?

Hice, creo que como todo el mundo, aburrirme, agobiarme, y deseando que todo pasara pronto y que pudiéramos salir a convivir con los demás. La verdad es que lo pasé muy mal en casa junto a mi mujer y mi hijo

¿Crees que cambiará la vida tras la pandemia?

Después de la pandemia, pienso que nada será como antes, pues seguiremos con miedo, dudas y rezando para que no vuelva a ocurrir algo similar.

¿Y el mundo del espectáculo?

Respecto al mundo del espectáculo al principio será complicado por los aforos, aunque después, poco a poco se irá normalizando, por lo menos eso espero y deseo.

¿Has pasado miedo en algún momento?

Miedo exactamente no, pero si, dudas y el temor ante la posibilidad de contagiarme y poder contagiar a otras personas.

¿Qué proyectos tienes para el futuro?

Intentar trabajar y para ello estoy preparando proyectos varios en diferentes puntos de España

¿Qué has echado de menos en estos meses de pandemia?

Muy fácil. La convivencia con la familia, amigos y amigas y desde luego la normalidad

¿Cómo ves la situación de la pandemia de Huelva?

La veo igual que en otras provincias, mal, muy mal. Esto es como otras enfermedades, nadie piensa que le puede tocar a él o ella. Hay mucha irresponsabilidad en el mundo.

¿Qué opinas de las vacunas contra el covid19?

Que estoy deseando me llamen cuando me corresponda para presentarme, que me la pongan y recomendarla a los que estén indecisos.

¿Qué es lo que más te ha molestado de esta pandemia?

Lo que más, la poca coordinación entre organizaciones como por ejemplo la OMS, estados instituciones internacionales y nacionales, gobierno central y autonomías, científicos…. Y sobre todo, la falta de información veraz y contrastada. Se están vertiendo muchas falsedades y se ocultan verdades. En todo esto hay muchos intereses creados y por crear y no nos enteramos ni de un veinte por ciento

¿Qué te parece el papel que están jugando medios de comunicación y redes sociales?

Los medios y las redes son una extensión de la sociedad. Cada cual con sus pensamientos, creencias y tendencias políticas, ¿no crees? Cada cual piensa que está en posesión absoluta de la verdad y la mayoría no acepta rectificaciones.

¿Cuáles han sido tus mejores y peores momentos dentro de la música?

Sin lugar a dudas cuando terminaba una actuación y el público te felicitaba, viendo caras de satisfacción y complicidad, entonces me sentía orgulloso del trabajo bien realizado.

Los peores, cuando murió mi padre y al día siguiente empezaba a actuar en la caseta de los mayores de Colombinas o cuando falleció la madre de Julián, nuestro pianista en la orquesta Esencia, fuimos al entierro y por la noche estábamos actuando

Cuenta a los lectores de diariodehuelva.es algunas anécdotas vividas

Recuerdo una madrugada actuando con la orquesta en Aroche y siendo las 6 de la mañana las gentes no se iban de la plaza, y al terminar con las tres últimas notas del tema “sin documentos”, yo daba saltos con los brazos abiertos y en el último, se rompió el escenario y caí al fondo, menos mal que lo hice de pie, de lo contrario no estaría aquí. Lo curioso es que el público, en su mayoría jóvenes, creyeron que estaba preparado así y cuando caí se volvían locos aplaudiendo, pues pensaban que había sido un efecto espectacular.

¿Qué diferencia encuentras entre la música que se hacía antes y la actual?

La música ha cambiado mucho. Antes se hacía música en directo y por músicos de verdad y orquestas como la nuestra. Trabajábamos los temas con sumo cuidado y perfección en las voces y coros y se valoraba nuestro trabajo.

Hoy se valora más el espectáculo de luz y sonido, olvidándose de las voces y la conexión con el público. Nosotros nos lo trabajábamos a conciencia, aunque improvisabamos muchísimo.

Antonio, estamos llegando al final de esta entrevista y me ha encantado el ratito de charla que hemos mantenido. Para terminar, ¿quieres añadir algo más?

Que acabe ya esta pandemia, que pase a la historia, que los gobernantes no nos mientan tanto, solo un poquito, lo estrictamente necesario, que no haya más guerras, hambre ni desigualdades. Que desaparezcan tantas enfermedades, que haya más verdad entre nosotros menos cinismo y envidias, que es un mal generalizado en nuestro mundo por último, el que diga que es tu amigo que te lo demuestre cada día de verdad y corazón, aunque este en la distancia

Amén Antonio.