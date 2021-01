Fernando F. Díaz: “El Ayuntamiento debería solicitar la declaración de Conjunto Arqueológico para Huelva, hasta Saltés”

Traemos hoy a nuestra serie de entrevistas en tiempo de pandemia al investigador Fernando Fernández Díaz, un libre pensador con currículum transversal, una persona del renacimiento. Desde 2.017 viene divulgando gratuitamente los resultados de sus investigaciones en dos muros de Facebook: “Troya y Tartessos”, y “Atlántida encontrada y demostrada”; sus obras están disponibles en bibliotecas públicas. El conocer muchas áreas del saber le ha permitido interrelacionar conocimientos y asociar pruebas, que de otro modo hubieran permanecido inconexas. Un ejemplo que me ha gustado es cómo asoció el tsunami documentado en Huelva capital hacia 1.130 a.C., con el testimonio dado por Estrabón en Geografía II y III, de la llegada de los fenicios a Onuba buscando las Columnas de Heracles (1.107 a.C.), derribadas por la gran ola, y como lo relacionó también con el depósito hallado en su ría (cientos de armas de bronce de aprox. 1.000 a.C.), una ofrenda a Posidón, supuesto causante de esa catástrofe (al golpear el suelo con su tridente).

Así, se licenció en Administración de Empresas y estudió también Ingeniería Técnica Industrial. Además, ha procurado leer y conocer de casi todas las ciencias, y visitar museos de Europa. Nacido en 1.966 e hijo de un Ingeniero del Puerto de Huelva, se crió frente a su muelle, viendo cada día cargar los barcos con planchas de cobre y fajos de pasta de papel…rumbo a Escandinavia. Su padre le enseñó a pensar. Así por ejemplo, le explicó como demostrar el Teorema de Pitágoras de tres maneras: tanto aritmética como gráfica, y geométricamente. Patrón de vela, navegó por la Bahía, y es experto en náutica y navegaciones. Trabaja en administración, en una constructora. De joven recorrió la provincia onubense como profesor de colectivos desfavorecidos por vocación, lo que unido a la lectura y su curiosidad por saber, le convirtió en un experto conocedor de la zona. Viajero incansable, se ha documentado para sus obras en numerosos museos de Grecia, Iberia, Canarias, Inglaterra, Suecia, Dinamarca, y Noruega.

Publicaciones y trabajos de investigación: es autor de cuatro obras de investigación sobre Troya y Tartessos, de las cuales lleva publicadas dos: “Atlántida encontrada y demostrada” (Editorial Onuba, 2.018), premiada por la crítica, y “Capitales Imperiales de Tartessos” (Editorial Onuba, 2.020), con 5 videos de presentación en su cuenta de Youtube, Fernando F. Díaz, y uno en la cuenta de “Divulgadores del Misterio”, titulado “Atlántida encontrada y demostrada” Y ha redactado el Proyecto de Escuelas Cooperativas de la Mancomunidad para el Desarrollo del Condado de Huelva. Además ha redactado para la Diputación Provincial de Huelva tres guías sobre economía social y autoempleo, publicados. Como han podido comprobar con este “breve” cv, que estamos ante una persona que va a resultar de lo más interesante entrevistarlo, por lo tanto vamos a empezar.

P.- ¿Fernando, qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R.- A corto plazo, excepcional, pero si miramos hacia atrás, habitual para la Humanidad. De hecho sufrieron una “peste”, durante la guerra de Troya. No obstante creo que su origen y difusión no ha sido ni está siendo natural, sino desarrollada por una mano oculta. Pongo como ejemplo que la segunda ola se desarrolló en los meses de Octubre y Noviembre sin ola de frio, todo lo contrario: no había causas objetivas que explicasen una situación distinta a la de los meses de Julio o Agosto, donde descendió. Para mí es evidente que explotaron la expectativa de un repunte para difundir el virus y vendernos luego las vacunas. Estoy convencido que esta tercera ola ha vuelto a ser creada artificialmente, aprovechando la expectativa de esa tercera ola, creada con las “reuniones de Navidad”. Así, confirman lo que se esperaba, y no canta.

P.- ¿Qué hiciste en tu día a día, durante el confinamiento, y dónde y con quién lo pasaste?

R.- Lo pasé con mi esposa. Por el sector en el que trabajo, la construcción, no dejé de trabajar casi en ningún momento. Acababa de presentar mi segunda obra, “Capitales Imperiales de Tartessos”, en la que demuestro la llegada del Ulises histórico a Huelva (Odisea), y estaba invitado a presentarla en 5 foros diferentes, tras el éxito de la primera. Por desgracia, todo se suspendió, incluida la Feria del Libro. Aproveché para seguir investigando y escribiendo. Para fijarme un plazo de terminación, me he presentado a un concurso editorial aún no resuelto. Así tirando del hilo, fui haciendo nuevos descubrimientos. Seguí investigando la Troya de Homero (Iliada), convencido de que no es la que localizaron en Anatolia (Turquía). Además, me propuse escribir un artículo para revistas académicas demostrando definitivamente cuál era la capital de Tartessos. Al final, fui encontrando nuevas pruebas, por lo que he creado una obra específica, en la que presento pruebas definitivas de que Huelva era la capital de Tartessos.

P.- ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia?

R.- Creo que al medio ambiente le hacía falta un respiro. Hemos ganado en valorar la salud, una tendencia que existía ya pero ahora se ha multiplicado exponencialmente. También hemos puesto a prueba la convivencia y nuestro sistema de producción y distribución. Habrá cambios de gobierno en todo el mundo.

P.- ¿Has pasado miedo en algún momento?

R.- Sí, de hecho estuve muy mal en una ocasión, en Septiembre, con tos, pero sin fiebre. Luego se unió una colitis. Casi no lo cuento. También por mis padres y suegros. Creo que mi suegra lo tuvo.

P.- ¿Qué es lo que has echado de menos en estos 10 meses que llevamos pandémico?

R.- Una mejor gestión de la situación, informada con muchísimo retraso. Y mayor apoyo por parte de las librerías onubenses, que casi no me han ayudado siendo autor de Huelva. Muchas, me boicotearon por tener la obra a disposición de los lectores en Amazon. Una mentalidad tercermundista. Por ello, no la verán casi en ningún escaparate, a pesar de ser muy leída. Estas navidades ha sido un éxito, y se ha agotado en muchos sitios. Estoy contento.

P.- ¿Cómo ves la situación de Huelva?

R.- Huelva ha pasado de ser un lugar que atraía población en los 60 (a mis padres, por ejemplo) a ser una ciudad que se desangra: nuestros jóvenes se marchan por no encontrar trabajo, ni oportunidades Los onubenses carecemos de fe y autoestima, a diferencia de los de Sevilla: queremos poco a la ciudad y es raro el que habla bien de ella. La mayoría procede de pueblos, o de fuera, y no se consideran de la ciudad. El cierre de fábricas, la O.R.A, y la especulación y corrupción de los políticos, han echado a perder el dinamismo comercial de las calles del centro, por la falta de aparcamientos y las altas tasas municipales. Han conseguido que Huelva resulte poco atractiva ni para el que se quiere quedar. El contraste con la gestión de la Autoridad Portuaria es tremendo. Da gusto pasear por la ría del Odiel.

P.- ¿Qué es lo que más te ha dolido en estos últimos meses?

R.– Por supuesto el dolor de las víctimas, muchos ancianos, y sus familias, que no se pudieron despedir de ellos. También ha servido para destapar la mala gestión de muchas residencias de ancianos. Ellos levantaron nuestra calidad de vida. Todos vamos para ancianas y ancianos.

P.- ¿Qué papel están jugando en esta pandemia los medios de comunicación y las redes sociales?

R.- Positivo y negativo. Los medios de comunicación han generado tanta obsesión y paranoia que en casa dejamos de ver las noticias. De hecho aprovechamos los vuelos baratos para viajar a Dinamarca, en verano. Procuramos aprovechar las salidas para investigar, y en esta ocasión he descubierto una necrópolis real allí, que sigue el patrón de la nuestra, la del cabezo de La Joya. En la Joya se comulgó por primera vez; eran “libaciones” sagradas o brindis con “espirituosos” realizados en honor de los dioses y por los antepasados (semi-dioses). : dice Homero que rebajaban aguardiente (Manguara). Se hacían con copas “dobles”, halladas en Huelva y Málaga, muy nombradas por Homero, y en las que se vertía aguardiente obtenido al pie de los enterramientos de La Joya, para nutrirse de “la sangre” de los “semidioses” allí enterrados, sus fundadores, los Cefalonios, nuestros antepasados, según estudios de A.D.N. Un cabezo similar, con antiguos enterramientos y cepas a su pie para “comulgar” luego con su vino, lo he encontrado en la tierra de los “Danaos” de que habla Homero, Dinamarca (Lindholm Hoje, Norresundby

P.- ¿Cuáles fueron los mejores momentos de tu vida profesional?

R.- Sin duda cuando comenzaba a investigar, con la intuición y seguridad de que Huelva fue La Atlántida de Platón. Un día, concerté una cita con el catedrático de Geología de la Universidad de Huelva, D. Juan Antonio Morales González, experto en tsunamis en la zona. Juan Antonio había participado en un documental sobre la búsqueda de la Atlántida. Le expuse esa intuición, y pude conocer sus trabajos y conclusiones personales. Había leído su novela: “Más allá de las Columnas de Hércules”. En sus conclusiones, señalaba que los tsunamis en Huelva son “un hecho demostrable desde el punto de vista geológico (análisis de estratos de sus depósitos: tsunamitas) y desde el punto de vista arqueológico: muros derribados de forma orientada, alineaciones de gruesos fragmentos constructivos, y sobre todo, una gran capa de arenas marinas con conchas, que lo cubre todo” (P. 294). Aparece en el documental “La Gran Ola” (2017), disponible en Youtube. Luego, me asesoró gratuitamente. Desde aquella cita, investigué el tsunami que arrasó Huelva capital, demostrado por el profesor de la Universidad de Huelva Joaquín Rodríguez Vidal, y datado hacia 1.130 a.C, donde sitúo el testimonio de Solón a Platón.

P.- ¿Qué te parecen el comportamiento de los políticos en general en esta pandemia?

R.- La crítica siempre es fácil, y ha sido algo muy nuevo, sin precedentes recientes. Está claro que para ellos ha sido “un marronazo” que los ha puesto a prueba, y muchos no han aprobado el examen. Personalmente creo que España ha estado desgobernada. En concreto me parece un error que se nombrara y mantuviera a un Ministro de Sanidad sin experiencia ni titulación (un amiguete Licenciado en Filosofía). Ya se venía machacando a los autónomos desde el gobierno, y ahora se les ha dejado morir, especialmente a los de la hostelería. El daño ha sido y está siendo TREMENDO.

P.- ¿Te vas a vacunar contra el covid?

R.- Sí, aunque creo que es un negocio-chantaje, una inercia muy PELIGROSA.

P.- ¿Cómo ves la situación del patrimonio histórico de Huelva?

R.- Patrimonio significa, herencia de nuestros ancestros. Eso, lo tienen casi todas las capitales, pero los restos de Huelva son protohistóricos, es decir, datan desde 1.575 a.C. Eso no lo van a reconocer nunca oficialmente: se limitan a datar el hallazgo del templo de C/ Méndez Núñez, hacia 1.100 a.C. Las tumbas excavadas en La Joya son de reyes y reinas muy famosos y conocidos en su época por todo el Mediterráneo. Sus piezas, son únicas, y de un valor incalculable, pues no las tenía nadie en todo el orbe conocido. Esos “Reyes” (de entre 1.300 y 900 a.C.) eran los guerreros más sabios y fuertes de cada tribu; eran padres, directos o indirectos, de sus habitantes. Según estudios de ADN (Tyler-Smith y Yali Xue-David Poznik) los europeos del atlántico descendemos del linaje de un Rey, enterrado quizás, en La Joya.

Huelva tiene mucha Historia y patrimonio histórico, a pesar de que mucho ha sido destruido (por ej., el Castillo circular o Barbacana), y el patrimonio que quedaba no se ha conservado ni dejado a la vista, por ej., el Palacio Real de Tartessos, tapado hoy por dos edificios en la Plaza de San Pedro esquina C/ San Andrés.Es una oportunidad de empleo para convertirnos en Resort, un destino que no solo ofrezca playa o montaña, sino que tenga también una oferta cultural que visitar. Para ello, hay que investigarlo, conservarlo, y ponerlo en valor. Huelva se merecía un Museo Provincial en condiciones, no usar esa excusa para rehabilitar el Edificio del Banco de España, una obra que desde un principio se sabía que se iba a paralizar por estar en donde está, pues la probabilidad de encontrar restos arqueológicos era del 100 %.

En ese sentido, la Provincia de Huelva es, a día de hoy, la única de Andalucía que no tiene declarado ningún “Conjunto Arqueológico” a pesar de todos los hallazgos arqueológicos en Huelva y alrededores: La Joya, Itucci (Tejada), Turóbriga (Aroche), Saltés, etc, y de tener el registro arqueológico “Capital de Tartessos”, con su Necrópolis Real, Palacio Real, y acueducto prerromano, destruido por un seismo, y reconstruido luego por Roma. La elevación a “Conjunto Arqueológico” de cualquiera de los yacimientos de Huelva, supondría dotarlo de un Plan de puesta en valor, con presupuesto y funcionarios propios, no solo para conservar sino para facilitar su visita y disfrute. Ejemplos de ello son Medina Azahara o Baelo Claudia. Además, considero que el Ayuntamiento debería solicitar a Naciones Unidas, la UNESCO, la declaración del casco histórico hasta Saltés, Patrimonio de la Humanidad.

También propongo desde estas líneas que la Fundación Atlantic Copper levante, con la colaboración de la Autoridad Portuaria de Huelva, levante esculturas-monumentos en el Parque fluvial del Odiel-paseo de la ría de Huelva, a reyes y reinas de Tartessos: Gerión, Argantonio, Alcinoo, Calirroe, Areta, Tros, Ulises, Nausitoo, Nausicaa, Gárgoris, Ábidis, Heracles, etc.

P.- ¿Qué haces en la actualidad?

R.- En 2.021 está previsto que Discovery Channel difunda otro documental sobre el tema “Atlántida” del premiado James Cameron. Veremos a ver si tiene la decencia de acercarse por nuestras costas, por donde la situó Platón con todo lujo de detalles.Por mi parte, tengo previsto presentar las pruebas definitivas de que Huelva era la capital de Tartessos. Será en mi tercera obra, “Tartessos encontrada y demostrada”. Morales dice: “Ninguno de estos acontecimientos naturales ha sido tenido en cuenta por los historiadores para explicar los fenómenos humanos de esas fechas”. Y dice algo importantísimo:“¿Qué pasaría si todo el conocimiento sobre la cultura de Tartessos alrededor del Valle del Guadalquivir se basaba en una premisa equivocada? Pues lo que pasa es que solo nos queda Huelva”. Voy demostrar que así es, que las premisas eran falsas (preconceptos). Ya lo hice con la toponimia “Columnas”, demostrando que las que estaban frente a Atlántida, son las que Platón atribuye a Heracles, precisamente el que atacó al Rey Gerión en Huelva. Estrabón ya dijo que estaban en el paralelo de Huelva, el de Atenas, y no en el de Gibraltar, y que no eran peñascos sino columnas físicas, atribuidas luego a Hércules, no a Heracles.

También ultimo la obra sobre Troya en Andalucía, y estoy en diálogo con editoriales interesadas en su publicación. Ya están escritas ambas obras.

P.- ¿Qué proyectos tienes para el futuro?

R.- Lo primero, publicar esas obras. También acabar un documental sobre Las Minas del Rey Salomón en Huelva, empezar otro sobre Tartessos y Troya, y la traducción de las obras a otros países e idiomas. Cuando acabe todo eso, comenzaré a preparar una exposición divulgativa. Haré todo lo que esté en mi mano para devolverle a Huelva el lugar y el esplendor que le corresponde en la Historia, a nivel internacional. Ese es mi compromiso. Pero no puedo remar solo, necesito que compartan esto en las redes sociales.