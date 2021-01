La DOP ‘Condado de Huelva’ registra un descenso del 20% de consumo en 2020

El Consejo Regulador ha entregado 1.200.000 contraetiquetas en el último ejercicio. Se trata de un año muy complicado para todos los sectores, y para el vino en particular, que para esta DO ha supuesto un descenso del 20% respecto a 2019, debido a la pandemia sufrida y a la crisis del canal Horeca, con la caída en el consumo que ello ha implicado.

Sin embargo, gracias al arraigo de marca, a la presencia en el canal de alimentación y a la calidad de sus vinos, ‘Condado de Huelva’ ha conseguido mitigar dicha caída, pues los consumidores “han seguido confiando en la misma y han hecho que los canales de alimentación y online se conviertan en las alternativas para seguir comprando vino de la D.O.P. Condado de Huelva y poder disfrutarlo”, según ha destacado el presidente del Consejo Regulador de las denominaciones de Vino, Vinagre y Vino Naranja, Manuel Infante.

“Es un descenso importante, pero mucho menor del que se podía prever en estos momentos tan complicados para el sector. Durante estos meses hemos aumentado las ventas online, en supermercados y tiendas especializadas y hemos tenido una mayor presencia de marca, aunque esta subida no compensa la caída del canal Horeca”, confirma el presidente.

Además, en 2020, la Denominación de Origen Condado de Huelva, ha celebrado elecciones al Consejo, renovando la presidencia Manuel Infante por quinta vez. También ha cumplido 87 años, una fecha especial que se ha podido celebrar de forma más reducida que en anteriores ocasiones y porque la efemérides lo merecía, ya que se ha homenajeado a la bodega decana de la D.OP. “Herederos de Cosme Sáenz Jiménez” de Moguer por su 250 aniversario. También ha sido el año en el que se ha conseguido que los vinos rosados producidos por sus bodegas y cooperativas “estén amparados por nuestra denominación para favorecer su comercialización, ya que el consumidor cada vez es más exigente con la calidad y apuesta por vinos con denominación de origen, no sólo los consumidores españoles, sino también los extranjeros, que lo valoran muy positivamente”, afirma Infante.

A la situación sanitaria vivida en 2020 por la pandemia, hay que añadir la crisis del mildiu en los campos condales, que afectó a más de la mitad de la cosecha. Si bien desde el Consejo Regulador “hemos conseguido que la Consejería de Agricultura ofreciera una ayuda directa a las bodegas y cooperativas para hacer frente a la misma y vamos a continuar luchando para que las administraciones competentes ofrezcan una ayuda directa al agricultor, para que éste pueda salvar la próxima cosecha 2021”, manifiesta el presidente de la D.O.P. “Es muy importante esta ayuda porque nuestra denominación está compuesta mayoritariamente por pequeños agricultores que han tenido que aplicar hasta catorce tratamientos a la viña para atajar los daños de este hongo”. En palabras de Infante, “esta ayuda es necesaria para que no decaiga el desánimo, sobre todo entre los jóvenes agricultores, futuro de nuestra D.O.P, y para nuestro entorno, ya que somos el cinturón sanitario de Doñana”.

Las bodegas y cooperativas amparadas por la D.O.P. han vivido a expensas de la evolución de la pandemia y muchas se han visto afectadas por su destacada presencia en el canal Horeca, teniendo que reinventarse para adaptarse a la presente situación.

“Pese a todo, nos mantenemos optimistas e ilusionados, y estamos muy satisfechos de ver cómo los consumidores y distribuidores continúan apostando por nuestros vinos”, apunta Manuel Infante.

En este sentido Infante añade que “el buen hacer de viticultores y bodegueros resulta clave a la hora de mantener el éxito de nuestra Denominación de Origen. Han demostrado tener capacidad para transmitir la calidad del producto y elaborar unos vinos que se adecuan muy bien a las tendencias gastronómicas, partiendo de nuestras uvas autóctonas como la Zalema y la Listán del Condado, sin olvidarnos del resto de variedades amparadas tintas y blancas”.

El descenso de ventas durante el 2020 está en línea con los datos de otras denominaciones de origen nacionales.

Retos para 2021

Desde la D.O.P. Condado de Huelva se está trabajando con las instituciones públicas, como la Diputación de Huelva y la delegación territorial de Agricultura, para realizar un calendario alternativo de eventos promocionales acordes con la actual situación sanitaria. “Para nuestra D.O.P. era fundamental acudir a ferias y congresos de la mano de estas instituciones para dar a conocer nuestros vinos y marcas, facilitando a nuestros bodegueros y cooperativistas ese contacto directo con distribuidores y compradores”, comenta Infante. “La promoción y difusión de nuestras denominaciones de origen de Vino, Vinagre y Vino Naranja va a seguir siendo una de nuestras prioridades este año 2021, teniendo que adaptarnos todo el sector a las nuevas tecnologías para ello”, asevera el presidente.

Por otro lado, la DOP Condado de Huelva afianza su apuesta por la versatilidad de su uva autóctona, la Zalema, capaz de producir elaboraciones tan diferentes como vinos jóvenes, espumosos, olorosos y generosos. Manuel Infante comenta que “queremos seguir sorprendiendo a nuestros consumidores con el gran potencial de la variedad Zalema. Según los propios enólogos, aún nos queda mucho por descubrir, sobre todo desde el punto de vista del envejecimiento. De ahí que se continúe colaborando con las universidades de Sevilla, Huelva y Córdoba en su estudio”.

Sobre nuestras denominaciones

Las D.O.P. ‘Condado de Huelva’ ampara a 1.277 viticultores, con un total de hectáreas de viñas acogidas de casi 2.500. En cuando al registro de bodegas, trece son de elaboración, veintiuna de almacenamiento, dieciséis de crianza o envejecimiento, y viente bodegas de embotellado y envasado. Estas quedan distribuidas en veintiuna bodegas que pertenecen a la D.O.P Vino del Condado de Huelva, doce a la D.O.P. Vino Naranja del Condado de Huelva; y siete a la D.O.P ‘Vinagre del Condado de Huelva.

La zona de producción, crianza y envejecimiento de los vinos protegidos por esta D.O.P. está constituida por los terrenos y pagos vitícolas ubicados en los términos municipales de Almonte, Beas, Bollullos par del Condado, Bonares, Chucena, Gibraleón, Hinojos, La Palma del Condado, Lucena del Puerto, Manzanilla, Moguer, Niebla, Palos de la Frontera, Rociana del Condado, San Juan del Puerto, Trigueros, Villalba del Alcor y Villarrasa, todos en la provincia de Huelva.