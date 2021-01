Los porteros llaman la atención en la lista del Recreativo

Es la gran noticia de la convocatoria del Recreativo de Huelva para el partido de mañana (Nuevo Mirador, 12.00 horas) frente al líder Algeciras. No porque no sea un habitual de las citaciones de Claudio Barragán. Al contrario, no se ha perdido una hasta el momento. Pero la baja por enfermedad de Nauzet Pérez brinda la oportunidad que Louis Yamaguchi lleva tanto tiempo esperando.

El japonés acapara todos los focos en la previa del choque, pero no debe obviarse a Ángel Bermejo, el meta de la cantera que se estrena en la lista del primer plantel. Le acompañan en el capítulo de novedades José Antonio González y Jesús Valentín, que regresan a la lista. Por el contrario, se quedan sin vestir los lesionados Moha Traoré y Alberto Martín, y Ponce y David Alfonso por decisión técnica.

La convocatoria completa

La expedición albiazul la forman Yamaguchi y Ángel Bermejo, como porteros; Leal, Morcillo, Diego Jiménez, Cera, Madrigal y Jesús Valentín, como defensas; Dani Molina, José Antonio González, Fran y Matheus Santana, como centrocampistas; José Carlos, Sillero, Víctor Barroso, Szymanowski y Yaimil Medina, como atacantes; y Seth, Quiles y Chuli, como delanteros.