Gerardino Macias: “El Corredor del Atlántico creo que es perjudicial para Huelva y Extremadura”

Sin lugar a dudas a nuestro entrevistado de hoy es una de esas personas que más aprecio en Huelva. Nos conocemos prácticamente desde que llegué a esta tierra y siempre hubo y hay una gran sintonía y mucha empatía entre nosotros. Me estoy refiriendo a Gerardino Macías Rebollo, aunque la mayoría de las personas lo conocen como Gerardo

Siempre es para mí motivo de satisfacción echar un ratito de charla con nuestro invitado de hoy y cuando lo llamo para esta entrevista le hace ilusión y empezamos asi:

P.- ¿Cuál es tu opinión sobre la situación que estamos viviendo en estos momentos?

La resumo en una palabra: incertidumbre.

P- ¿Qué hiciste durante el confinamiento, dónde y con quién lo pasaste?

El confinamiento lo pasé con María Jesús, en casa, en la urbanización La Galera, en El Rompido. Mientras María Jesús teletrabajaba, ya que como sabes es maestra, yo me dedicaba a andar, hacer algún que otro ejercicio, leer y organizar algunas cosillas que tengo pendientes de escribir.

La realidad es, que el vivir en su lugar tan privilegiado casi a la orilla de la ría del Piedras , hizo más llevadera la cosa.

P- ¿Cómo crees será la vida tras la pandemia?

No es mi condición la de un individuo pesimista, pero hay que reconocer una crisis de líderes a nivel mundial y lo peor es que su falta de convivencia con la gente común y corriente, su yo y miopía, no les deja ver más allá de sus narices que jugar con fuego nos puede quemar a todos, ellos incluidos. Cuando la ola llega, no hace distinciones.

En mi ingenua opinión, y basada en el principio de que la unión hace la fuerza, las naciones, en determinadas situaciones de riesgo general, deberían unirse a fin de atajarlo. Pero observa que en nuestro propio País priman más los intereses partidistas e individuales que los de la colectividad.

No llego a entender como los adelantos de cooperación que se hicieron a nivel del proyecto, como por ejemplo, con la estación espacial o en aeronáutica con la construcción europea del Airbus, no cunde en otro tipo de cosas de vital importancia como es el oscurantismo existente en esta pandemia. Sin embargo, el panorama internacional, como no cambie la mentalidad de las naciones…

P- Has pasado miedo en algún momento?

La realidad es que no he pasado miedo, pero si preocupación por mis hijos, aunque eso es algo inherente a cualquier padre. Por mi parte, he intentado adaptarme lo mejor posible a la situación y extremando precauciones, sobre todo en el principio que no teníamos ni idea de que iba la cosa, ni tan siquiera los profesionales sanitarios.

Posteriormente y ya con algo de más conocimiento y ante los desaciertos en la información e indicaciones del político, eché uso de la razón y la lógica y por ellas me he guiado hasta la fecha. Siempre, como te digo, con un ojo cerrado y el otro abierto.

P- ¿Qué proyectos tienes cara al futuro?

Hombre, José Luis, este año, si Dios quiere, que porqué no va a querer, cumpliré 77 añitos, o sea, que proyectos profesionales ya nada, aunque no creas que no me gustaría ni me faltan ideas…. A otro nivel, meditar, leer, escribir algo cuando me apetece, echar un rato con amigos, aunque ahora es más complicado, y lógicamente, salir y entrar con María Jesús. Más la vida hogareña, aunque suene un poquito cursilón.

P- ¿Porqué Huelva no despega de una vez por todas?

En cuanto a pretender diagnosticar las causas de la falta de despegue promocional de Huelva por mi parte, sería muy presuntuoso y osado hacerlo. Ahora bien, si me puedo permitir como español que soy (risa) opinar sobre lo que a mi entender podría intentarse o mejorar.

Te contaré algo que igual no sabes.

Hace años, cuando los camiones de fresas eran quemados en la frontera con Francia, se me ocurrió desde el aeródromo de La Jara, junto con un piloto apodado “el chocolate” y adquiriendo unos aviones de carga ya fuera de uso en EEUU, transportar fresas, que era el único berry que se plantaba en Huelva en aquella época, al corazón de Europa. Ten en cuenta que en un avión no se necesitaba ni frío.

Mucho más adelante, en los comienzos que se empezó tímidamente a querer construir un aeropuerto en Huelva, me puse en contacto con los dueños de La Jara para indicarles que yo tenía la idea de poder sacar el proyecto adelante (después no cumplieron); con el hijo, fui a ver va José Luís García, a la sazón presidente de ASAJA exponiéndole el tema, cosa que le entusiasmó; es un tipo muy válido. El objetivo era fundamentar la necesidad de un aeródromo para transportar productos perecederos a Europa, en principio…Ya después vendría lo demás. No sé qué ocurrió. No sé más de los propietarios de La Jara.

Debemos estar preparado para ese proyecto que opino, es perjudicial para Huelva y Extremadura, denominado “Corredor del Atlántico”, ferrocarril que recorriendo toda la costa, partiría de Algeciras hasta el corazón de Europa y que, según lo que sé, está programado para dar salida preferentemente a los productos del norte de África. Dejaría pues, marginadas a Huelva y Extremadura. Vuelve a entrar aquí la dichosa comunicación con Cádiz.

Dejando esta faceta, aunque ligada a él, en mi opinión en el aspecto turístico, debería hacerse un plan urbanístico coordinado de toda la costa onubense y no ir dando tiros cada uno por un lado de forma que el inversor sepa a qué atenerse. Mejorar enormemente las comunicaciones con la sierra y Extremadura en todos los aspectos, tanto para el turismo como para la salida de los productos de las zonas, añadiéndole más actividad, paulatinamente, de conteiner.

Ofrecería a empresas importantes terrenos y facilidades de todo tipo, ya sea en terrenos o exacciones, para instalarse en la Provincia, como ya lo ha hecho tímidamente alguna empresa nacional de transformación.

Volviendo al turismo, que es una industria pujante a nivel nacional, dejarnos de cateturas y coordinar con Sevilla un turismo monumental y de naturaleza e histórico. Concienciar a la población trabajadora de la necesidad de mejorar en todos los aspectos, sobre todo en la atención al público, cosa que a mi entender, es más bien flojita, por ser indulgente.

La riqueza minera. Oigo que se han descubierto nuevos y magníficos filones de mineral. Me pregunto… ¿Quétrabas hay para ponerlos en explotación. Quienes son los propietarios…?

En fin, pensar y actuar como provincia, pensar que la costa de Huelva no se limita a Punta Umbría, que la gente de la Sierra no puede venir a la Capital sólo a arreglar un papel.

P- ¿Cuáles son tus mejores y peores recuerdos profesionales?

Hombre, yo he hecho de todo un poco y de todos he guardado buenos momentos y malos momentos. Pero me voy a mojar un poco. Primero los malos; yo era administrador de una constructora que le trabajábamos al 90% al Estado, primero trabajamos con Madrid y todo eran facilidades pero cuando cambió al sistema autonómico, Sevilla que siempre me pareció un encanto de ciudad desde pequeñito, acabé casi por cogerle algo de “enguina”.

Los mejores, pues mis principios con Diego Velo y cuando veía una construcción bien terminada o cuando decoraba las Cajas Rurales, el ver tu obra acabada era una auténtica satisfacción. Los años que estuve con Diego fueron francamente felices, tenía un jefe pero también un amigo, que conservo y aprecio.

P- ¿Qué te parece el papel que están jugando los medios de comunicación en esta pandemia?

José Luis, tú precisamente eres un profesional de primera línea de esto. Tienes más escamas que un pescado en el mundo de los medios. No obstante, te diré mi opinión. Como sabes, estuve en la Facultad de C.C. de la Información e hice algún pinito en prensa escrita.

Creo que aunque, lógicamente, las empresas de prensa siempre existieron y como tal estaban estructuradas, sin embargo, a mi criterio, el modo de tratar la información creo que ha cambiado mucho y opino que es debido a la influencia de la política en los medios. Con esto quiero decir que por lógica carece descaradamente de objetividad. Por ejemplo, hoy mascarilla si, mañana no, pasado obligatoria, ahora están defectuosas.etc. Y los medios: unos lo airean, otros con la boca chica, otros callan, en fin, ya sabes.

P- ¿Y el de las redes sociales?

R.- Yo ya uso algo, a veces demasiado. En ellas hay de todo, es como una caja de grillos. que te puedo decir que no sepamos, que son muy manipulables, que están sujetas a fakes, pero que también son muy útiles y te encuentras con gente muy interesante. Gracias a ellas te enteras de muchas cosas que de otro modo sería difícil.

Hay empresas controladoras de los bulos, pero, ¿quiénes controlan a esas empresas…?

P- ¿Qué piensas de la parte política en general con la situación que estamos viviendo?

La actitud de los políticos en relación con la pandemia, a mi entender, es incalificable, desastrosa. No quiere decir esto que para ser ministro de sanidad tenga que ser médico o sanitario, no, pero si debe ser una persona válida y sobre todo rodearse de un equipo de gente experta y olvidarse del partidismo en esta situación tan grave.

Ésta es una misión de Estado. Qué haya habido cerca de 80.000 fallecidos es imperdonable y muchos en las circunstancias que lo han hecho. A mi entender, esta enfermedad guarda muchas incógnitas. Hay cosas muy extrañas y difíciles de entender. Como por ejemplo, los mismos responsables no guardan en muchas ocasiones, las normas asépticas que han dictado. Los deportistas y otros colectivos, tampoco las guardan, y no ocurre nada.

P- ¿Te gustaría ser de los primeros en vacunarte?

Tajantemente No. Según las opiniones de los expertos que he oído, no se sabe nada sobre esta vacuna, ni cuánto duran los efectos, si no puedes contagiar a otro una vez te la pones (razono que si te la pones se supone que ya no deberías contagiar a nadie), etc. En fin, una serie de incógnitas que me la hace infiable. Creo, que lo más prudente, es esperar a ver el desarrollo del resto de vacunas que irán saliendo, entre ellas una española que según oí a una científica del laboratorio, sería más eficaz que la actual y más fácil de conservar y administrar.

El Narcotráficos, la industria del armamento y la industria farmacéutica, son las tres industrias más potentes delmundo. ¿Si la vacuna de Moderna es más fácil en cuanto a logística se refiere, por qué elegir otra…? ¡Ay!

P.- Qué es lo que más te ha dolido de este último año?

Con franqueza te diré que lo que más me duele es ver como muchas criaturas, con un esfuerzo enorme, tanto personal como económico, algunos entrampados hasta los ojos, han abierto o tienen sus negocios en una auténtica ruina. Y te voy a decir algo que tu habrás observado, afortunadamente nuestro clima junto con el tiempo por aquí abajo, ha acompañado, lo que ha facilitado convertir las calles en terrazas para el gremio de la hostelería.

Eso, unido a la iniciativa de dotarse de “carpas”, han contribuido a que los negocio hosteleros vayan tirando, dándoles al menos algo de ambiente a las calles y consiguientemente a las personas, haciendo efectivo ese refrán que dice, “a mal tiempo buena cara…”.

Si te he de confesar que no comprendo mucho eso de las consultas médicas telefónicas, atención bancaria bajo citas, al igual que muchos organismos oficiales, Gestión Tributaria, etc. Esto es algo que no solo soy yo, la gente en general está molesta con estos colectivos ya que un empleado de gran superficie, por ejemplo, está más expuesto que algunos. Excepto, eso sí, de los sanitarios con contacto directo con los contagiados.

Poca cosa más te voy a decir, la industria en general está funcionando gracias al esfuerzo de muchos,trabajadores, transportistas, etc. y por lo que he podido comprobar, no se ha notado la falta de productos en los establecimientos.

P- Por último, ¿Quién es Geraldino, o Gerardo?

(Risas) Soy un huelvano que nació en 1.944, un año antes de terminar la segunda Guerra Mundial y niño de la posguerra incivil. Tiempos infantiles de poca abundancia y variedad, pero muy feliz. Hijo de padre huelvano y madre alosnera. Quinto de 6 hermanos.

Tengo unos hijos maravillosos que tú bien conoces.Estudié bachiller superior en el Instituto “La Rábida” de Huelva. Con 17 años recién cumplidos marcho a Madrid a estudiar en la Escuela de Peritos de Obras Públicas (aún no había ni televisión en Huelva; precisamente allí vi el asesinato de Kennedy y los Beatles en una tele), después de unos años, marcho al no convencerme. Hago el ingreso en la antigua Real Escuela de Bellas Artes de Madrid y posteriormente al enterarme de la existencia de una Escuela Oficial de Publicidad dependiente del Ministerio de Turismo del que era titular Fraga Iribarne, hago el ingreso en dicha escuela. De ahí me paso a la Facultad de CC de la Información de la Universidad Complutense, pasando un curso por Sevilla.

Esta última fase deestudios lo hago ya en Huelva trabajando. Fui portero del equipo de futbol de la entonces Escuela de Peritos Agrícolas de Madrid, jugando el campeonato universitario. Un equipo muy malo por cierto. Durante mi estancia en Madrid, conocí a gente muy interesante de todos los colores y tendencias y que han llegado a ocupar cargos de relevancia. Alguno hasta de Presidente de Gobierno. A la vez que estudiaba me ganaba algunas perras como dibujante y dando clases particulares a chavales.

Profesionalmente mi vida ha sido muy diversa y fecunda, ya que comencé trabajando en el negocio de mi padre para continuar como ayudante técnico de mi jefe y amigo, supervisando, desarrollando e inspeccionando grandes obras, casi todas del Estado. Posteriormente pasé a formar parte como jefe y socio de un estudio de arquitectura y más adelante creé una sociedad constructora, de las más importantes constructoras del Estado de Huelva, dedicada, casi por completo a obras oficiales, algunas, pocas, particulares y promociones propias, sociedad de la cual fuí administrador y participante en labores técnicas. Título de Experto Inmobiliario.

En otro orden de cosas más creativas fuí decorador de cerca de treinta oficinas de la Caja Rural Provincial de Huelva, repartidas entre la Provincia y la Capital, en sus principios de expansión. Diseño y construcción de algunas de ellas.

Creo, fundo y edito a través de una sociedad el primer periódico en color gratuito de la Provincia de Huelva, “El Fantasma del Conquero”, en recuerdo y reconocimiento de aquella gacetilla de Huelva que se llamó “El Fantasma de la Glorieta”. De una tirada mensual de 7.000 ejemplares. Con más de treinta colaboradores de la provincia sin cobrar, excepto el director, los informáticos y maquetadores.

Dejando de lado lo profesional, empujado por mi gran amigo y fecundo escritor Alfredo Macías, ya fallecido, he hecho algunos pinitos en la escritura descriptiva, definirlo literatura me parece demasiado presuntuoso, participando en varios certámenes, sobre todo de relato corto, lo que más me atrae, no saliendo mal parado publicándose algunos de los trabajos..

Algo se he hecho también en prensa escrita y en alguna tertulia radiofónica como invitado.

Fuí el primer Director Provincial del Voluntariado y Socios de la Cruz Roja Española en la Asamblea Provincial de Huelva. Durante mi dirección se celebró la primera Fiesta de la Cruz Roja Española, conocida cariñosamente como “Fiesta de la Banderita”, rozando la cuestación en sólo aquella mañana de Diciembre de 1.980, cerca de un millón de pesetas. Mi objetivo era lograr hacer un mínimo de 400 socios durante ese año, cantidad que sobrepasé en sólo mes y medio.

Vicepresidente segundo de UPECO durante escaso tiempo. Diputado de Caridad de la Hermandad de “La Borriquita”, organizando una cuestación y otros a fin de conseguir fondos para la restauración y dorado del “Paso”, lográndose los objetivos.

Durante este periodo, ejercí mi encomienda desarrollando obras de caridad, abasteciendo de alimentos a distintos centros benéficos. Por ese tiempo la Fundación de Cajahuelva editó mi libro sobre Semana Santa “Entre bastidores”.

Dediqué un tiempo a la pintura, acuarelas y óleos, principalmente el segundo. Fue un tiempo muy activo que corté repentinamente. Sólo conservo un cuadro, los demás, Dios sabe por dónde andarán, ya que todos fueron dados excepto algunos que cobré en Madrid.

En cuanto a aficiones, intento relajarme, cosa difícil con los tiempos que corren, leer, eso sí. Escribir. Estoy documentando una novela corta y sobre todo, volver al relato corto, cosas que tengo abandonadas desde que me dejó mi hijo Marco. Me gusta la escritura satírica y desenfadada, sobre todo desenfadada. Me gustaría volver a pintar, pero me da pereza. Y el mar sobre un barco.

Soy un desastre porque mareo en ocasiones, pero me encanta navegar. Me han llamado en varias ocasiones para algún proyecto, pero a mi entender, entre los tiempos que corren y la edad, creo que es momento de la juventud a la que hay que dar paso. Cada tiempo tiene su momento. Ahora a arreglar Huelva, España y la Humanidad en una tertulia con los amigos con un café o una cerveza delante.