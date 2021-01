Miriam Candón: “El Portil está dejado de la mano de Dios”

A Míriam Candón, nuestra invitada de hoy, la conozco desde niña, no en vano soy buen amigo del padre José Candón, propietario junto a su hermano Manolo del popular Kiosco Manolín, por lo que la he tratado desde hace muchos años, además se casó con otro buen amigo, Prudencio Serrano, lo que hace todavía más fuerte nuestros lazos de amistad

Míriam es una trabajadora nata, encantadora, simpática, cordial, servicial, empática, positiva, comprometida con la sociedad, y sobre todo muy buena persona

Cuando la llamo para proponerle echar un ratito de charla con ella y que los lectores de diariodehuelva.es conozcan sus opiniones sobre distintos temas, tanto de actualidad como personales, no lo duda, dice que sí, pero que he de esperar unos días pues estaba muy ocupada. No hizo falta llamarla de nuevo, ella lo hizo y comenzamos con la entrevista.

Míriam, ¿qué opinión tienes sobre la situación que estamos viviendo en la actualidad?

En estos momentos en los que se nos ha privado de la libertad por una inesperada o no tan inesperada pandemia, ya que todo apuntaba a que pasaría lo peor, creo que nuestro país reaccionó tarde y desorganizado, pues si nuestros mismos dirigentes estaban en una batalla de poder cómo iban a dirigirnos y organizarnos para poder combatir la pandemia. No entendí cómo se le podía dar más importancia a algunos aspectos antes que a la sanidad, y lo peor, es que lo siguen haciendo, poniendo en peligro las vidas de estos héroes y no dignarse a darles lo necesario para la batalla.? ¿Cómo hemos podido ser el país que lo ha gestionado peor? ¿Tiene algo que ver la ruptura dentro del poder o es de verdad no sabían dónde estaban metiéndose mientras todos los demás lo sabían? Creo que ha habido muchísimos errores en estas dos fases pero veo que no son consecuentes con los actos y no asumen los errores, puesto que siguen cometiéndolos de nuevo. Pero bueno, yo soy una mera ciudadana la cual tiene este pensamiento y así lo manifiesto.

¿Qué hiciste durante el confinamiento, dónde y con quién lo pasaste?

Durante el confinamiento a mi familia nos cogió en el Portil y la verdad que lo llevamos bien puesto que llevábamos una rutina, hacíamos deberes, jugábamos, el deporte no faltaba, veíamos películas, en fin intentábamos tener la mente entretenida para llevarlo lo mejor posible, también hay que destacar que los niños han sabido adaptarse a esta situación mejor que los mayores y aunque ellos sabían que no podían salir o hacer lo que antes era habitual, siempre han aguantado como unos campeones y son los verdaderos héroes de la pandemia.

¿Crees que va a cambiar la vida a partir de esta pandemia?

No se que decirte. En cuanto a cómo estamos llevando la vida ahora te diré que no veo mucho civismo. Por suerte o por desgracia trabajo de cara al público y veo mucha gente quejándose de que hay muchas personas en la calle o en las tiendas o donde sea, que no respetan la distancia que se exige y aunque no hay que generalizar porque si hay gente que las cumplen a raja tabla, pero yo entiendo que la mayoría no, y así estamos, metidos de lleno en la tercera ola y ello es una auténtica pena.

¿Has pasado miedo en algún momento?

En todo este tiempo no he tenido miedo al bicho como le digo a mis hijos, pero si respeto, pues por mucho miedo que se tenga se puede coger igual, así que manteniendo las distancias y cumpliendo con las medidas de seguridad e intentando no tenerlo cerca, podemos protegernos para no contagiarnos.

¿Qué es lo que más has echado de menos en estos meses?

Lo que podemos echar casi todos, una quedada con los amigos, un abrazo, simplemente la libertad de hacer lo que quieras y cuando quieras.

¿Te gustaría ponerte la vacuna de las primeras?

En el tema vacuna no lo tengo claro si me la pondría de las primeras, aunque como no me toca todavía, ya veremos cuando llegue mi turno.

¿Qué opinas de la situación del centro de Huelva?

Si te refieres al cierre de tantísimas tiendas, tengo que decirte que yo me he visto involucrada y creo que por parte del ayuntamiento no nos han ayudado lo suficiente y tengo mis razones para decirlo, pero bueno tampoco es hora de airear ahora estos temas pues ya es toro pasado. De todas formas, el centro lleva muchos años en declive y todo lo que propone el Ayuntamiento la verdad no veo que lo incentive, ¿por qué no hay aparcamientos para que puedan venir los ciudadanos a comprar tranquilamente?, la zona hora hizo mucho daño y los aparcamientos pagados también. En definitiva, no creo que lo estén haciendo bien y veo el futuro del centro muy negro, la verdad.. Ojalá volviera a ser el que fué, pero tengo mis dudas.

¿Qué haces en la actualidad?

Ahora trabajo en Zara en el centro comercial puesto que hace dos meses cerraron mi tienda después de más de 20 años en el centro.

¿De El Portil, donde pasas mucho tiempo al cabo del año que opinas?

Que quieres que te cuente a ti, si tú también vives allí desde hace muchos años. El Portil está dejado de la mano de Dios, o más bien de los políticos. Los que gobiernan este núcleo costero lo tienen claro, muchos impuestos y pocas inversiones en la localidad. Además, aunque se intente por parte de la ciudadanía que nos tengan en cuenta, no nos ayudan a nada, y les da igual el Portil y sus habitantes.

Míriam que hemos llegado al final de esta entrevista, pero si quieres añadir algo más, hazlo

Que este maldito bicho nos ha trastornado la vida y desear a todo el mundo un feliz 2021 que nos traiga salud que es lo mejor que podemos pedir. Muchos besos