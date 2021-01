Antonio Ponce: “Alguien debería llevar a la Universidad ejemplos de empresarios de éxito en Huelva”

Antonio Ponce Fernández, nuestro protagonista de hoy en esta serie de entrevistas en tiempos de pandemia, es una de las personas más influyentes de nuestra provincia en las últimas tres décadas. Ha ostentado entre otros cargos el de presidente de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), presidente de la Fundación FOE, vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio de Andalucía, presidente de la Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación de Huelva, vicepresidente de la Autoridad Portuaria de Huelva (APH) y Consejero Delegado de Huelva Información… Es lo que hoy se llama un ‘influencer’ aunque sin necesidad de manejar las redes sociales.

Otra cuestión es cómo se va a normalizar la vida económica, especialmente la de los autónomos o las pymes que se han visto obligadas a cerrar. Creo que los ERTEs han sido y siguen siendo una gran medida, surgida del alto consenso social alcanzado por los interlocutores sociales y que debe servir de modelo a quienes nos gobiernan para legislar en otras materias. Por eso creo que los fondos tienen que llegar, no sólo para financiar proyectos relacionados con los sectores estratégicos y de futuro orientados a la digitalización, cuestión absolutamente necesaria, sino también para reabrir aquellas empresas del sector servicios, hoteles, bares, restaurantes, comercios, etc., que se han visto obligados a cerrar en esta pandemia.

asesor de empresas, como empresario y no digamos como dirigente empresarial. Hoy, echando una vista atrás, pienso que quizás dediqué mucho tiempo al mundo de la empresa y poco a mi familia. Por eso durante el confinamiento principalmente tuve una sensación bipolar. Por un lado eché de menos las reuniones, las gestiones, en definitiva el mundo de lo profesional, pero gané tiempo para la familia, especialmente para mi mujer, que es la que me ha soportado en mi trayectoria de hombre de negocios.

¿Qué te ha parecido el comportamiento de los políticos en general en estos meses de pandemia?

Como ciudadano me gustaría que un ente independiente pudiera hacer una auditoria de cómo se ha actuado. No para “meter en la cárcel” a nadie, sino para ver lo que se ha hecho mal y qué medidas hay que adoptar para

afrontar con éxito situaciones de emergencia como la actual, que esperemos no la veamos en muchos años.

He echado en falta, no sólo en España, quizás también a nivel de la Unión Europea una estrategia global con las medidas a adoptar en cada momento. Creo que nuestros gobernantes no han entendido que el virus no se detiene

ante frontera alguna.