Concha Gómez: “Una vuelta de tuerca en la gestión del Recre podría hacernos ver una luz al final del túnel”

Sin lugar a dudas es uno de los rostros más populares de la televisión en Huelva, no en vano lleva más de 25 años asomándose a nuestros hogares a través de la pequeña pantalla. Me estoy refiriendo a la encantadora Concha Gómez, quien se inició en este mundillo televisivo en la mítica Atlántico TV, y a partir de ahí ha ido pasando por distintos canales, donde deja constancia de su buen hacer periodístico con la sonrisa y la simpatía que le caracteriza

Concha es la simpatía personificada, agradable, cordial, trabajadora, con alto sentido de la amistad, carismática, positiva, optimista, fiable, responsable, gran profesional y por encima de todo muy buena gente.

Formó parte de La Tertulia Recreativista durante algún tiempo, lo cual fue un lujo para el programa. Hace tiempo que no coincidimos, pero en cuanto la llamo para proponerle la entrevista no lo duda, acepta del tirón y comenzamos con la misma.

-¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

-Estamos atravesando un momento, aunque ya vamos camino de un año, realmente crítico y -preocupante. Nos encontramos ante una situación nunca antes vivida y eso nos desconcierta porque no hay un referente donde mirar para articular los mecanismos idóneos para salir de esta situación.

-¿Qué hiciste en tu día a día, durante el confinamiento, dónde y con quién lo pasaste?

-El confinamiento fue un momento muy duro para todos los españoles. Yo, por mi profesión, acudía cada día a mi trabajo en TCD, televisión local en Palos de la Frontera, donde únicamente acudíamos por las mañanas y solo algunos trabajadores de la empresa, ya que una parte podía teletrabajar, pero no era mi caso. Por las tardes, en casa, pude conocer mejor a los vecinos cuando salíamos a las ocho a aplaudir y con mi hija Paula se me pasaban las tardes volando ayudándole con sus clases y deberes on line.

-¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo el mundo del fútbol?

-Difícil respuesta. Lo que sí te puedo decir es lo que deseo que pase, y no es otra cosa que podamos volver a los campos a animar a nuestros equipos, yo a mi Recre, de la misma manera que lo hemos hecho hasta que apareció este maldito virus.

-¿Qué proyectos tienes para el futuro?

-Ahora mismo me siento muy valorada en mi trabajo, y eso hace que me sienta bien. Trabajo en lo que me gusta, la comunicación, y quisiera seguir haciéndolo en el futuro. TCD es una empresa que cuida a sus trabajadores y mi futuro está en esta empresa… espero, jajaja.

-¿Qué es lo que echaste de menos mientras estuviste confinada?

-Yo soy mucho de relacionarme, de hablar con la gente, de verte y darte dos besos. La familia, los amigos y salir a tomarte un café o cenar lo echaba mucho de menos. Y el no poder ir a ver al Recre los domingos o a mi hija jugar en su equipo de voleibol, el CD Estuaria, me causaba tristeza. Y también echaba de menos ver los partidos del Real Madrid en la tele.

-¿Cómo ves el futuro de Huelva capital?

-¡¡Ay mi Huelva!! … yo siempre miro al futuro con optimismo y espero y deseo que a Huelva lleguen las infraestructuras necesarias para consolidarse como lo que es, una capital y una provincia con una riqueza inigualable.

-¿Qué es lo que más te ha dolido de estos meses de pandemia?

-Creo que lo que más me ha dolido a mí y a todos, son las miles de muertes que se han producido en España. Y también lo mal que lo han pasado o lo están pasando familiares o amigos.

-¿Qué te parece el papel que están jugando medios de comunicación y redes sociales?

Los medios de comunicación, entre los que me incluyo, hacemos nuestro trabajo, siempre de forma profesional, pero hay veces que alguien mete la pata y se criminaliza a todos los medios. Las redes sociales son instrumentos muy valiosos en la comunicación, eso sí, bien empleados.

-¿Qué le falta al Recreativo de Huelva para despegar?

-El Recreativo lleva ya muchos años sumido en un caos administrativo y, por ende, deportivo, difícil de resolver porque cualquier camino que se tome tiene sus pros y sus contras. En cualquier caso, creo que una vuelta de tuerca en la gestión del club podría hacernos ver una luz al final del túnel.

-¿Qué supone para Huelva que se suspendan, carnaval, Semana Santa, Rocío, Colombinas…?

-Huelva y los onubenses somos gente de tradiciones, nos gusta vivir año tras año intensamente nuestras señas de identidad. Para el ciudadano de a pie es una tristeza, pero para los empresarios que viven de acontecimientos como estos, es aún más. Hay que articular medidas para que los sectores más perjudicados puedan llevar un salario digno a sus casas.

-¿Cuáles son tus mejores y peores recuerdos de tu vida?

-Sin duda, mi mejor experiencia es la de haber sido madre, una experiencia única e incomparable. Mi hija Paula, que tiene ya 11 años, me ha hecho crecer como persona y aprender a valorar muchas cosas. El peor recuerdo es la pérdida de mi primera hija que nació con seis meses de gestación y no pudo aferrarse a la vida.

-¿Qué haces en la actualidad?

-Como te he comentado, trabajo en TCD, televisión local de Palos de la Frontera y la más antigua de la provincia con 33 años de vida. Y en estos tiempos que corre, eso no es ‘moco de pavo’. Ahí desarrollo mi vida profesional como presentadora y redactora y me siento muy bien. Creo que las televisiones locales desempeñan un papel muy importante en la información. A todos nos gusta saber lo que pasa a nuestro alrededor, y eso es lo que hacemos, que el espectador conozca de primera mano la información más cercana.

-¿Qué opinas de las vacunas?

-Las vacunas, hoy en día, son necesarias para la supervivencia del ser humano. La vacuna contra el covid-19 debería ser tan segura como las demás. Lo que aún estamos esperando es a conocer los resultados.

-Concha, que siempre es una gozada echar un ratito de charla contigo, pero esta entrevista llega a su final, pero si quieres añadir algo más, hazlo.

-Ya que me lo permites, quisiera mandar un mensaje de esperanza a todos para sobrellevar esta situación que nos está cambiando nuestro habitual modo de vida. Y, por supuesto, animo a cumplir las medidas sanitarias para que pronto podamos volver a abrazarnos y besarnos con normalidad.

-Amén.