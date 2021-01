Manuel Infante: “Nuestros vinos fueron los vinos del descubrimiento y aún, en algunos casos, nos tienen que descubrir”

Hoy es un placer recibir en esta sección al ingeniero agrónomo especializado en exportaciones agropecuarias, en vinicultura y enología Manuel Infante, que asimismo es Diplomado en gestión ambiental de administraciones y alta dirección de empresas agroalimentarias, entre otros muchos conocimientos y trabajos realizados sobre estos sectores.

En la actualidad es presidente de las Denominaciones de Origen de Vino, Vinagre y Vino Naranja del Condado de Huelva. A Manuel lo conozco desde hace más de un cuarto de siglo, con el que empatizo un montonazo, y es que es persona cordial, amable, servicial, solidario, culto, trabajador nato, comprometido, defensor a ultranza de todo lo que huela a Huelva, excelente profesional y, desde luego, muy buena persona. Hemos tardado una mijita en llevar a cabo esta entrevista por el exceso de trabajo de Manuel, pero una vez que iniciamos la misma brota son soltura y fluidez.

-Manuel, ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

-Pues la misma que una gran mayoría, algo inesperado que, estimo, ha venido para quedarse, siendo lo más triste la cantidad de pérdidas humanas que está costando y como segunda consecuencia la tremenda crisis económica y las secuelas que ello va a generar.

-¿Qué hiciste en tu día a día, durante el confinamiento, dónde y con quién lo pasaste?

-Seguir las indicaciones que nos iban y siguen dando las autoridades sanitarias y confinarme en casa, saliendo lo estrictamente necesario y seguir trabajando, bien presencial o teletrabajo, ya que nuestra actividad está considerada como básica-esencial y hay actividades de campo y bodega que así lo exigían. Ahora bien, reuniones telemáticas, muchísimas.

-¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo el mundo vinícola?

-Bueno, me dices después de la pandemia. Ya te he dicho antes que creo que ha venido para quedarse y es mejor que nos acostumbremos a convivir con ello. Pues las actividades de campo y bodega hay que seguir haciéndolas y son las que son, y no se pueden realizar nada más que in situ.

-¿Ha afectado mucho a los vinos la pandemia?

-Bastante, piensa que nuestro sector depende en un 80% del sector HORECA (hoteles, bares, cafeterías, restauración, turismo, etcétera), y todo ello ha estado paralizado, con lo que las ventas te las puedes imaginar, y el otro 20% serían mercados exterior y nacional, que también han estado paralizados, así que puedes hacer cálculos.

-¿Qué proyectos tienes para el futuro a nivel personal y profesional?

-A nivel personal solo pido, aunque sea un tópico, salud y trabajo. Es un deseo que comparto con todos. Y a nivel profesional, una vez celebradas las elecciones, y ser reelegido recientemente por otros cuatro años en el cargo, seguir luchando por este maravilloso sector vitivinícola del Condado de Huelva, que es mi ilusión. Proyectos teníamos muchos y los seguimos teniendo, pero con esta situación hay que meditar mucho y no hacer proyectos inalcanzables. Prefiero, como decía Lucas Alcaraz, y ahora el Cholo, en el fútbol, ir día a día y partido a partido.

-¿Qué has echado de menos en estos diez meses que llevamos pandémico?

-Pues creo que todos nos hemos sentido algo extraños, en nuestro modus vivendi diario, han cambiado las relaciones de todo tipo con familia, amigos, conocidos, etc, aunque hay quien no se ha dado o querido dar cuenta y sigue haciendo todo tipo de locuras, con el consiguiente perjuicio, no solo para él, sino para todos. Echo de menos los abrazos, las charlas alrededor de una copa de vino, los paseos por la ría, asistencia a actividades culturales, los amigos y muchas cosas que las circunstancias nos han obligado a cambiar.

-¿Cómo “venderías” Huelva para atraer inversores y turismo?

-Bueno, creo que Huelva se vende sola. Tiene de todo y para todos los gustos. Si pensamos en la gastronomía: desde los vinos y demás productos vínicos, que cuentan con una de la Denominaciones de Origen Protegida más antiguas de España, desde 1933. Si nos vamos a la Sierra, el cerdo y sus derivados, cuenta con la Denominación de Origen Protegida Jabugo, que por sí sola es un reclamo.

Y así podemos seguir con la IGP Garbanzos de Escacena; los Aceites de Oliva Virgen de nuestras cooperativas agroalimentarias; los productos de la mar y sus conservas de la costa onubense; los frutos rojos; los cítricos y una larga lista de producción agroalimentaria y ganadera, así como sus parques nacionales y naturales, donde se pueden hacer todo tipo de actividades en sus distintas comarcas naturales.

Recuerdo una anécdota que me sucedió en Barcelona, feria Alimentaria-86, fíjate la fecha, mientras dialogaba con unos catalanes, por los que siento respeto, cambiaron y se pusieron a hablar en catalán. Les dije que por favor me hablaran en castellano y como no lo hicieron, les llamé nuevamente la atención, y uno de ellos me dijo, en un castellano muy clarito: “comprenderás el porqué pedimos la independencia”. Mi respuesta, pausada pero firme, fue: “No”, y además proseguí: “El día que lo consigáis, pido yo la de Huelva capital y provincia, porque somos autosuficientes en todo, incluso en el idioma”, cosa que les alarmó. Y siguiendo, les dije: “Si es por el idioma, el andaluz es más antiguo que el catalán, porque somos un dialecto propio, avanzado del castellano. Tú me acabas de decir que no quieres el carnet español, y un onubense te diría, pues yo me siento orgulloso de ser choquero, “andalú” y tener “carné” español. Sin olvidar lugares mágicos que existen en la capital y provincia. No en todas las provincias de España se tiene un premio Nobel y muchas maravillas por descubrir.

-¿Cómo definirías los vinos del Condado?

-Como únicos e inimitables, porque tenemos algo propio que no tienen en otras partes de España, que son dos variedades de uvas propias y autóctonas, como la Zalema y la Listán del Condado. Aparte de ello, como he dicho, somos una de las primeras de España y que más hemos diversificado en productos amparados con tres alcances: el primero, “Condado de Huelva”, que protege a toda la gama de vinos blancos y tintos, siendo la última incorporación los rosados; el segundo, con los “Vinagres de Vino Condado de Huelva”, y el tercero, con el “Vino Naranja Condado de Huelva”, única DOP protegida por Europa. Y seguiremos investigando para introducir otros tipos de productos vinitinícolas. Es decir, respetando nuestras tradiciones, seguiremos innovando por el futuro, pero siempre apostando por la calidad.

-¿Se venden mucho los vinos del Condado en Huelva?

-No sé exactamente el contenido de la pregunta, pero te diría que lo suficiente para permitir subsistir de forma honesta a este sector primario de la economía onubense. Nuestros vinos fueron los vinos del descubrimiento y aún, en algunos casos, nos tienen que descubrir. ¿

-Qué opinas del papel que están jugando los medios de comunicación y las redes sociales en este tiempo de pandemia?

-Para nosotros los medios son fundamentales, ya que sois nuestro altavoz entre los clientes-consumidores y nosotros, sois la mejor forma de llegar a todos. Y si algo nos ha enseñado la situación de pandemia que estamos viviendo es a ponernos las pilas con internet y las redes sociales para implementar otro modo de ventas, la venta online, que ha subido casi un 60% y que habrá que seguir perfeccionando y usando más.

-Tú reflexión final

-Como reflexión final, te diría que lo que nos falta a los onubenses es creernos más nuestras posibilidades y luchar por lo nuestro, porque historia, tradición, cultura y belleza nos sobra, visitemos nuestra provincia y consumamos productos locales que así ayudamos a la fijación del mundo rural.

Te doy las gracias a ti y a tu medio, diariodehuelva.es , por los detalles que tenéis conmigo y con el Consejo Regulador.