Carolina Marín es un cohete y ya está en las ‘semis’ del Open de Tailandia (21-16 y 21-16)

Carolina Marín es un cohete en Bangkok. La jugadora onubense se ha clasificado hoy para las semifinales del Open de Tailandia, tras derribar a la local Supanida Katethong en dos sets y 44 minutos de juego (21-16 y 21-16). Es una nueva demostración de autoridad por parte de nuestra volantista.

La Campeona Olímpica, triple Campeona del Mundo y cuádruple Campeona de Europa está confirmando en la pista las “buenas sensaciones” que tenía antes de empezar el torneo. De momento, no ha cedido ni un solo set tras derrotar sucesivamente a la francesa Xuefei Qi, y a las tailandesas Pornpawee Chochuwong y Katethong.

Dura prueba para Carolina Marín

Mañana sábado, Carolina se medirá a la surcoreana An Se Young por un puesto en la gran final del domingo. La asiática es el talento joven más prometedor del circuito mundial de la Badminton World Federation, por lo que será una dura prueba para Marín, que no gana un título desde el año 2019, si bien, no se ha bajado de las semifinales.