Antoñito, ‘El Romario del polígono’, piensa que “el Recreativo debe ser exigente y tener mentalidad ganadora”

Esta semana se asoma a este vuestro rincón semanal Antonio Ramiro Pérez, futbolísticamente conocido por Antoñito ‘El Romario del Polígono’. Lo conocí personalmente en 2002 cuando llegó cedido al Recreativo en el mercado de invierno por el Sevilla, aunque ya me había hablado de su calidad Joaquín Caparrós. Tengo que reconocer que desde el primer momento me sorprendió con su juego de dibujos animados. En el área era imprevisible y su talento estaba fuera de toda duda. Todo esto hizo que un jugador que tan solo militó media temporada en el conjunto albiazul se convirtiera en un símbolo de la historia recreativista.

Y en lo personal puedo decir que era y es un chico jovial, apacible, empático y, sobre todo, ‘güena gente’. Por ello, cuando estos días le llamaba para hacerle una entrevista, con la amabilidad que le caracteriza accedió a la primera. Así que vamos con ella.

– Lo primero que te tengo que preguntar que es de Antoñito desde 2013, año en que colgaste las botas, y si sigues vinculado al fútbol.

– He tenido la fortuna de seguir fusionado con lo que más me gusta que es el fútbol. Gracias a Dios, cuando las cosas van bien en el Sevilla FC, cosa que viene aconteciendo hace muchas temporadas por su buen hacer en la entidad de Nervión, suelen contar con exfutbolistas. Concretamente, yo estoy incorporado en el área de tecnificación, trabajando con los delanteros. Y también en la televisión y en la radio oficial haciendo los partidos.

– Por cierto, tú presumes de ser sevillista hasta la médula, pero primero llevaste la camiseta del Betis. Aunque se dice que durante tu etapa de verdiblanco te ponías alguna prenda sevillista debajo de la equipación del conjunto verdiblanco. ¿Qué hay de cierto?

– Jejeje…Bueno, yo estuve tres meses en el Betis con Valenzuela y lo que yo hacía o mejor dicho mi madre, era ponerme los calcetines tobilleros del Sevilla debajo de las medias del Betis.

– Hablando del Sevilla, ¿Cuál es tu mejor y per recuerdo?

– Mis mejores recuerdos son los partidos importantes que gané con la camiseta del club de mis amores. Recuerdo un 4-1 frente al Real Madrid y no puedo olvidar los goles que hice frente al eterno rival y ver la satisfacción de nuestra afición, sobre todo me quedo con eso. Y mi peor momento quizás sea el día que tuve que abandonar el Sevilla, ya que me ilusión hubiese sido terminar mi carrera en Nervión. Aunque no es menos cierto que me salió lo del Racing de Santander de Manolo Preciado, que era una buena opción y como no estaba teniendo minutos decidí salir. Aunque, lo hice con mucha tristeza, pues precisamente aquella temporada el Sevilla logró su primera Europa League y yo no la pude disfrutar.

– Tres nombres: Manolo Jiménez, Joaquín Caparrós y José Antonio Reyes.

– Hombre Félix, Manolo Jiménez fue la persona que apostó por mí. Me vio jugando en el Marchena y como era el máximo goleador, no dudó en llevarme para el filial y desde la pretemporada siempre contó conmigo. Joaquín Caparrós fue el que me hizo debutar con el primer equipo, siempre me trató con mucho cariño, yo diría que como un hijo. Y José Antonio Reyes, mi amigo, mi compañero y confidente, siempre estuvo a mi lado en los momentos importantes, sobre todo al principio de mi carrera. Una gran pérdida y lo recuerdo con mucho cariño.

– Cambiando de club, aunque tan solo estuviste media temporada en el Recre, no es menos cierto que calaste en la afición albiazul. ¿Cómo recuerdas esa época y que significó deportivamente hablando tu paso por Huelva?

– Sin duda fue mi trampolín, donde me di a conocer. Aunque llegué en el mercado de invierno, me encontré con un buen grupo que venía desde tiempo atrás haciendo buenas cosas. Fue Lucas Alcaraz el que apostó por mí y gracias a Dios salieron las cosas muy bien. Se consiguió el ascenso después de tantos años. Y qué decir del trato exquisito dispensado por el consejo de administración y compañeros. Me reitero Félix, para mí fue la plataforma de lanzamiento a nivel nacional. No en vano el Recre era en esos momentos un equipo puntero de la categoría.

– Han pasado 19 años de aquella temporada, ¿sigues teniendo contacto con alguien del club?

– Bueno, contacto a diario no tanto. Pero sí nos llamamos de vez en cuando, concretamente con Bornes, Raúl Molina y con Oscar Arias que, como bien sabes, estuvo aquí en el Sevilla y la verdad que tenía una buena relación. Y cuando coincidimos algunos de la plantilla en algún lado rememoramos aquella tan maravillosa temporada.

– ¿Qué te dice la fecha del 19 de mayo de 2002?

– Fue una fecha super importante para Huelva y también muy especial para mí, ya que fue mi primer ascenso a Primera División. Perdón, mi segundo, aunque en éste fui más participativo e importante que el logrado con el Sevilla. Que te voy a decir que tú no sepas, que lo viviste a pie del campo. Fue impresionante, se vivía en todas las arterias principales de la ciudad un aire variopinto, entre fútbol y Rocío. Yo creo que ha sido uno de los ascensos más bonito que he vivido, pues toda Huelva y provincia se echó a la calle. Jamás lo olvidaré.

– Hablando de ascenso. En tu carrera lo has disfrutado en cuatro ocasiones todos de Segunda a Primera: con el Sevilla, Recre, Murcia y el último con el Xerez. ¿Cuál es la pócima para dársela al Recre?

– La receta bajo mi punto de vista es exigencia. Yo soy una persona que siempre creí en mis posibilidades, pensaba que si hacía las cosas bien podía ayudar mucho al equipo. Creo que eso es muy importante, que el futbolista crea en lo que está haciendo. Sin duda, un equipo para querer ascender, además de tener buenos futbolistas debe de mentalizarse que puede lograr metas importantes. En definitiva, y perdona que me reitere, tener mentalidad ganadora.

– Supongo que sigues al Recre en la distancia, ¿qué opinión tienes del equipo?

– No como antes, pero obviamente sí que lo sigo, entre otras cosas por el cariño que le tengo a la entidad, porque es un grupo donde se pueden ver buenos futbolistas. Y sobre todo porque quisiera verlo de nuevo en categoría nacional que es donde debe de estar el conjunto albiazul, por ciudad, afición e historia. No podemos olvidar que es el Decano del fútbol español. Y ojalá lo logre. Yo le deseo lo mejor.

– Con la pandemia que estamos viviendo ves peligrar finalizar la temporada en Segunda B.

– Al igual que no veo peligrar la finalización en Primera y Segunda, primero porque la finalización de la temporada es lo que sustenta la viabilidad de los equipos. Y en segundo lugar, porque el tema de los test se lleva muy a rajatabla, cosa que me consta, pues lo estoy viviendo muy cerca en el Sevilla. Sí te diría que en la Segunda B lo veo todo un poco más complicado, máxime con la llegada de la tercera ola. Pero ojalá no haya impedimentos para finalizar el campeonato.

– Muchas gracias por prestarme tu tiempo, ¿te gustaría decir algo más que durante la entrevista que no te haya preguntado?

– Yo creo que ya está todo dicho, solo agradecerte a ti la deferencia para conmigo. Y por supuesto que el Recre logré el objetivo y que más pronto que tarde vuelva a estar en categoría profesional que concibo que es donde debe de estar.