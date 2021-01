Una alumna agrede a otra en el IES San Blas de Aracena provocándole una contusión en el cráneo

Una estudiante del IES San Blas de Aracena ha propinado una paliza a otra compañera, provocándole, según fuentes cercanas a la afectada, una leve contusión en el cráneo.

Tal y como han relatado a diariodehuelva.es , todo comenzó ayer, cuando dos alumnas del instituto, de unos 12 años, bromeaban entre ellas en los pasillos del centro durante uno de los intercambios de clase. Otra alumna mayor, que pasaba junto a las dos jóvenes, pensó que se reían de ella y comenzó a insultar a una de las menores de manera recurrente, llegando, incluso a amenazarla con pegarle una paliza.

Tan graves y persistentes fueron los insultos, que la menor no ha acudido esta mañana a clase, atemorizada. Ha sido su compañera, sin embargo, la que se ha llevado la peor parte.

Según cuentan fuentes cercanas a este medio, la otra alumna del instituto, al dar la cara por su compañera, se ha llevado este jueves una brutal paliza a manos de la mayor. La joven va camino del Hospital General de Riotinto con presuntas fracturas craneales.

Ahora, los familiares de las afectadas piden a la comunidad educativa del IES depurar responsabilidades. No entienden por qué no han reforzado la seguridad y han evitado que esta agresión se produzca cuando, aseguran, en el centro eran conocedores del incidente, “incluso los propios profesores pararon el corrillo que se formó el día previo a la agresión entre la alumna responsable de la paliza y la chica amenazada”.

Piden que la agresora sea trasladada del instituto a un centro de menores, donde no puede causar más daños y aseguran que llevarán el asunto ante los tribunales.

Elena Rodríguez, una antigua maestra del colegio de la niña agredida, sí ha manifestado su “confianza plena” en la joven víctima de la paliza. “Siempre fue una niña con un comportamiento brillante, pongo la mano en el fuego porque ella no ha originado la pelea. Desconozco bien cómo ocurrieron los hechos, pero lo que está claro es que la chica que ahora está en el hospital no ha provocado a nadie. No es una alumna conflictiva, sino al contrario. Es responsable y siempre ha mantenido un buen comportamiento en clase”, asegura.

Entretanto, desde Independientes Aracena se han solidarizado con la afectada: “Es inaudito que estos hechos se lleven a cabo en un centro el cual debe estar dotado de las medidas oportunas para que estos problemas no ocurran, y que además esto siga ocurriendo a estas alturas”, resaltan.

EDUCACIÓN EXPLICA LO OCURRIDO

La delegada de Educación en Huelva, Estela Villalba, se ha puesto en contacto con la directora del IES San Blas, que ha confirmado el terrible incidente vivido este jueves en el centro educativo.

“Se trata de una agresión puntual producida hoy a la hora del recreo. Dos profesores que estaban de guardia han tomado medidas inmediatamente, tanto con la alumna agredida como con la agresora”, afirma Villalba.

A este respecto, la delegada ha mostrado tolerancia cero, desde el ámbito educativo, con la violencia en los centros. “No podemos permitir este tipo de agresiones bajo ningún concepto y se han tomado todas las medidas con la alumna agresora conforme al plan de convivencia del centro y en cuanto a la agredida, esperamos información sobre su evolución. Seguiremos en contacto con sus familiares para conocer su estado. Mientras tanto, en el IES se ponen en marcha ya todos los mecanismos para trabajar desde el punto de vista de la convivencia del centro”.