Las agencias de viajes critican las ayudas de la Junta y denuncian su “crítica situación”

La Asociación Experta de Profesionales Autónomos y Empresarios de Agencias de Viajes (AXPAEVI) ha mostrado su rechazo a las ayudas aprobadas por la Junta de Andalucía a través del Decreto-ley 1/2021, de 12 de enero, por el que se establecen medidas urgentes para el mantenimiento de la actividad de los sectores del comercio minorista y de la hostelería y agencias de viajes.

En opinión de Paula Velasco, presidenta de AXPAEVI, “la normativa deja fuera a la inmensa mayoría de las agencias de viajes, al no permitir la compatibilidad con otras ayudas”. En efecto, el decreto establece la incompatibilidad con ayudas estatales como la prestación extraordinaria por cese de actividad, “que están percibiendo muchísimos autónomos que gestionan agencias de viaje, por lo que nos impiden acceder a esta convocatoria”. En esta crítica, la organización ha sido apoyada por otras organizaciones, como la Unión de Autónomos de Andalucía UATAE.

La exclusión resulta especialmente grave porque la Junta ya conocía esta necesidad, expresada por AXPAEVI en varias ocasiones. La semana pasada se mantuvo una reunión, auspiciada por UATAE, con miembros del Grupo Parlamentario Popular, en la que Velasco expuso los condicionantes que sufría el sector, entre ellos la limitación en el acceso de las ayudas por la incompatibilidad que establecían.

También hace unos meses, la asociación envió una petición al Gabinete de la Presidencia de la Junta, que le respondió el pasado 28 de diciembre a sus demandas prometiendo estudiar “con todo interés” la compatibilidad de futuras ayudas con la centrada en el cese extraordinario de actividad.

Todo ello “no ha servido para nada, según Velasco, ya que han hecho oídos sordos, nos vuelven a dejar tirados y no sabemos cómo vamos a salir de este desastre”.

Según la presidenta de Axpaevi, “las agencias se encuentran en quiebra técnica y deben ser declaradas como un sector estratégico dentro del turismo, que está sin capacidad de venta desde el mes de marzo de 2020, porque nos han inhabilitado de facto para ejercer nuestra actividad”. “Si no nos dejan trabajar, ha continuado Velasco, deben ofrecer salidas y ayudas específicas, un verdadero plan de choque urgente”.

El sector lleva meses sufriendo pérdidas en torno al 95% respecto a la facturación del año anterior, y en breve tendrá que hacer frente a pagos obligados de vital importancia, como los seguros de responsabilidad civil y caución, cuyo impago provocaría la pérdida de la licencia y el cierre de muchos negocios. Todo ello les diferencia de otros agentes del sector turístico, por lo que precisan una atención especializada para salvarles de la ruina.

Para Pepe Galván, Secretario General de la Unión de Autónomos de Andalucía, “es imperdonable que la Junta de Andalucía no se preocupe de la ruina palpable de estos pequeños negocios, que son responsables y reconocen que ahora no pueden vender, pero que necesitan oxígeno cuanto antes para sobrevivir porque, de lo contrario, no existirá este tejido cuando se permita viajar”.

Tras este nuevo desengaño, AXPAEVI y UATAE consideran más necesaria que nunca la asistencia a la manifestación que se producirá en toda España el próximo jueves 21 de enero, centralizada en Andalucía en la marcha que saldrá desde la Consejería de Turismo, en la Plaza Nueva de Sevilla, a las 11.00 horas, y que finalizará en el Palacio de San Telmo. Velasco insiste en la unión del sector y en que “estas protestas sólo tienen la intención de visibilizar la dramática situación que padecemos”.