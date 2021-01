Cascada de cierres temporales y voluntarios de bares y negocios para frenar el Covid en Isla Cristina

Información, fotos y materiales: Redacción/Julia Rodríguez

El Ayuntamiento de Isla Cristina solicitó nada más pasar la festividad de Reyes y poner fin al periodo navideño el confinamiento voluntario de sus vecinos debido al aumento de casos de Covid-19.

La ciudad costera, una de las más importantes de la provincia de Huelva con más de 21.000 habitantes, núcleo pesquero y turístico, supera la tasa de 658,4 por cada 100.000 habitantes después de haber sumado hasta 140 nuevos contagios en los últimos 14 día y 60 en los últimos 7, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía.

El alcalde, Jenaro Orta (PSOE), aconseja que los vecinos “salgan lo menos posible a no ser que sea estrictamente necesario”. Mientras, desde el Ayuntamiento se ha reforzado la desinfección de las zonas públicas y más concurridas como el mercado municipal o las calles del centro, subrayando que los centros escolares “están listos” a la espera de que comiencen las clases. De momento, no se han suspendido clases. No se ha hecho en localidades donde la tasa fue mucho más alta.

A raíz de estas peticiones del alcalde isleño son muchos los empresarios y propietarios de establecimientos isleños que han anunciado su cierre “voluntario y temporal” en los próximos días. Y así lo están comunicando a su clientela desde sus canales sociales. Un comportamiento que está siendo muy valorado.

Bar Verbena o Casa Manino han comunicado ya que cerrarán los próximos 15 o 20 días, dependiendo de la evolución de los contagios. Atienden así a los consejos del Ayuntamiento. También centros de estética y peluquerías están optando por el cierre temporal.

Es el caso de Peluquería y Estética Mila. También avisa que cerrará sus puertas durante las próximas dos semanas “por precaución” y espera que durante este periodo de cautela la situación se normalice.

Algunos sanitarios, establecimientos, vecinos y técnicos consultados reconocen que tras la relajación de las medidas y las aglomeraciones propias de la Navidad “era de esperar” lo que está sucediendo pero no solo en Isla Cristina sino en otros muchos puntos de la geografía nacional.

A lo largo de este fin de semana el goteo de negocios isleños que anuncia su cierre temporal no para de crecer. Brasería y Freiduría La Peña también lo ha anunciado en su cartelería.

Al igual que se han sumado gimnasios y centros de preparación física. Desde Vip Gym también han decidido sumarse a la recomendación municipal.

El equipo directivo de esta conocida y popular empresa ha decidido secundar la petición municipal y la propuesta del alcalde de sugerir un confinamiento voluntario responsable.

El gimnasio reconoce que “es una decisión dura pero a la vez valiente, para poder luchar contra la temida tercera ola del coronavirus”. En principio volverán a abrir sus puertas el 1 de febrero y recuerdan que hasta ahora han conseguido un ‘riesgo 0’ en el gimnasio.

También comercios de todo tipo se han apuntado al consejo municipal.

La Paraíta, El Bocaíto de Pedro han sido los últimos de una larga lista de establecimientos, bares y comercios no esenciales los que han ido anunciando cierres temporales y voluntarios para contribuir a poner freno a una pandemia que no ha parado de crecer en los últimos días en Isla Cristina, hasta convertir la localidad marinera en uno de las zonas más afectadas por la pandemia.

Comunicado del Ayuntamiento y regreso a las clases

El Ayuntamiento isleño ha lanzado un nuevo comunicado en el que aborda la situación que vive la ciudad marinera y analiza el retorno a las clases.

Y recuerda a la ciudadanía que “como consecuencia del aumento del número de positivos por coronavirus y de afectados que, a pesar de no haber dado positivo, tienen que permanecer en cuarentena los días estipulados por las autoridades sanitarias, este ayuntamiento pidió a la ciudadanía el confinamiento voluntario para evitar de esta manera la propagación del Covid 19 en nuestra población”.

Así explica que “el confinamiento voluntario no puede en modo alguno sustituir a las normas establecidas por las Administraciones competentes, es decir, no podemos prohibir que aquellas personas, colectivos, negocios, centros escolares, etc… puedan ejercer su labor cuando hay una norma superior que los ampara y obliga. Hasta este momento, la actividad escolar se ha llevado a cabo con normalidad y no existe norma alguna hasta el día de hoy, que prohíba el que se siga realizando con total normalidad, extremando como viene siendo el caso, todas las medidas de seguridad”.

El Ayuntamiento, sin competencias para cerrar colegios

A pesar del incremento de casos positivos en nuestra localidad, señala la nota, “nosotros como Ayuntamiento no podemos cerrar los centros escolares por carecer de competencias para ello”.

El Consistorio ha apuntado que “la Delegación de Educación nos ha facilitado los datos donde se demuestra que, a lo largo de todo el periodo de pandemia, los centros escolares han sido lugares seguros donde el número de contagios ha sido casi inexistente gracias a la labor de los docentes, de los equipos directivos de los centros, a la concienciación de los padres y madres que, ante cualquier duda de contagio, han dejado a sus hijos en casa informando previamente a los centros, y a las autoridades sanitarias y también gracias a las labores de limpieza y desinfección llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Isla Cristina de forma habitual”. “Hay que tener en cuenta además, que son numerosos los padres y madres que tienen que seguir con su trabajo a diario y tendrían problemas para dejar a sus hijos en casa, siendo la conciliación laboral y familiar un problema más que añadir a la lista”, añade en su explicación.

La Junta esperaba los datos de incremento del Covid tras la Navidad

En su nota deja claro el Consistorio que “las competencias en materia de salud son de la Junta de Andalucía, al igual que también lo son en materia de Educación, de horarios de establecimientos hosteleros, etc”. Y explica que “puestos en contacto con la Delegada de Sanidad, ésta entiende nuestra preocupación por el incremento del número de afectados por coronavirus en nuestra localidad, pero nos traslada que son datos esperados, no solo en Isla Cristina, sino a nivel general, como consecuencia del periodo vacacional de las navidades“.

En su explicación a la ciudadanía a la hora de abordar la situación isleña por la pandemia, el Ayuntamiento de La Higuerita comenta que “este problema ha sido llevado al Comité de Expertos que la Junta tiene para el estudio y seguimiento de la pandemia, siendo la decisión de estos las nuevas normas que comenzarán a ser efectivas en la madrugada del día 10 de enero. También nos traslada que manejan los datos de la evolución de la pandemia y, de hacer falta otra medida más restrictiva, lo harían al igual que han hecho ya en otros municipios de Andalucía, no siendo aconsejable en estos momentos, bajo el criterio de los expertos, tomar ese tipo de decisiones más “radicales.”.

El Ayuntamiento valora la responsabilidad de empresarios y ciudadanía

El Ayuntamiento pone en valor la responsabilidad mostrada por la ciudadanía: “Afortunadamente en Isla Cristina, a la recomendación por parte de este Ayuntamiento de realizar un confinamiento voluntario, han sido muchas las personas y establecimientos hosteleros, gimnasios, establecimientos hoteleros, comerciales y de servicios que por voluntad propia han decidido realizarlo”.

Además de la recomendación de permanecer el mayor tiempo posible confinados voluntariamente en nuestras casas, y por otra, cerrar voluntariamente los establecimientos no esenciales para ayudar así a evitar la posible propagación del Coronavirus en nuestra población, el Ayuntamiento de Isla Cristina ha elaborado una serie de medidas que se vienen a sumar a los esfuerzos de toda Isla Cristina, que se encuentra en Nivel 3.

Medidas municipales para la contención de la pandemia más estrictas

Las medidas puestas en marcha por el Ayuntamiento que preside Jenaro Orta son más estrictas que las que rigen en Andalucía. Entre otras, el “aplazamiento de actividades promovidas por el Consistorio. Las actividades de toda índole promovidas y programadas que impliquen la asistencia presencial de la ciudadanía tanto en espacios cerrados como al aire libre, se pospondrán hasta el día 18 de enero siempre y cuando el número de afectados por el coronavirus no incremente”.

También se añade el cierre temporal al público de espacios e instalaciones hasta el día 18 de enero. Cierre al público y a los usuarios de los siguientes espacios e instalaciones: Centro Cultural, escuelas municipales, instalaciones deportivas (menos aquellos clubes que estén en competición federada y cuyas federaciones no hayan suspendido el calendario competitivo), Mercadillo, Biblioteca y C.A.I.

Los trabajadores de estos espacios e instalaciones están obligados a acudir a sus respectivos centros de trabajo en el horario habitual. El cierre de estas instalaciones será hasta que se dicte nueva resolución al respecto.

Los espectáculos afectados se aplazarán a una nueva fecha.

Atención al público. En los servicios de atención al público se priorizará la atención telefónica y telemática. Para el caso de atención presencial, se establecerán, si fuese necesario, las medidas oportunas para garantizar la prestación del servicio.

Reuniones. En la medida de lo posible se evitarán las reuniones de trabajo y los desplazamientos a otra localidad. Asimismo se fomentará el uso de la videoconferencia.

Cursos y actividades formativas. Las unidades responsables de la organización de cursos y actividades formativas de carácter presencial pospondrán los mismos, valorándose la utilización de medios telemáticos como alternativa, cuando ello resulte posible.

Pruebas selectivas. Posponer, por el tiempo imprescindible, la celebración de pruebas selectivas de concurrencia masiva, garantizándose en todo caso la continuidad de los procesos en curso. Se posponen todos aquellos viajes de trabajo que no sean imprescindibles para la normal prestación de servicios esenciales.

Modalidades no presenciales de trabajo. A pesar de contar con las medidas sanitarias estipuladas por la Junta de Andalucía, tales como mascarillas, pantallas de separación, hidrogeles y otras, debido a que hay espacios de trabajo en los que el número de trabajadores puede conllevar a un mayor riesgo de contagio, para bajar la carga presencial de estos, y previo informe favorable del responsable del Servicio, se permitirá modalidades no presenciales de trabajo, previa valoración y autorización de la Alcaldía.

Los voluntarios de Protección Civil y los Vigilantes Municipales estarán presentes en aquellas instalaciones en las que la presencia de personas sea continuada y prolongada (lonja, mercado, zona centro, etc…) recordando e insistiendo sobre el uso de las mascarillas así como del resto de normas básicas para el control de la pandemia. Repartirán mascarillas a aquellas personas que las necesitaran y, en el caso de observar actitudes contrarias a las normas, las pondrán en conocimiento de la Policía Local para que puedan ser sancionados por ello.

Se reforzará la desinfección de las zonas de mayor tránsito de personas y se seguirá manteniendo la vigilancia con la Policía Local en coordinación con la Guardia Civil, de aquellas zonas de más afluencia y aglomeración de personas, sancionando a todos aquellos que incumplan las normas, insistiendo especialmente en el uso correcto de la mascarilla y en el número máximo de personas que pueden estar reunidas.

El Ayuntamiento hace un llamamiento a la ciudadanía e insiste en que es fundamental cumplir con las normas básicas de seguridad, como el lavado de manos, el uso de geles hidroalcohólicos, el uso de mascarilla y el mantenimiento de la distancia de seguridad, además de salir lo menos posible y evitar aglomeraciones. “Si cumplimos las normas y hacemos bien las cosas podremos entre todos salir de esta situación, especialmente mientras llega la tan esperada vacuna a toda la población. Entre todos y todas podremos salir”, concluye la nota del Consistorio.