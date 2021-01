Antonio Hidalgo ‘Machaito’: ‘Amigos de Gines’ llega a su 50 aniversario

Sin lugar a dudas, junto a Marismeños y Romeros de la Puebla, son Amigos de Gines, los tres grupos más importantes dentro del mundo de las sevillanas que ya triunfaban en los años 70 y que lo han seguido haciendo durante 5 décadas. Después de 50 años encima de los escenarios, llega el momento de decir adiós por parte de Amigos de Gines. Ya lo hicieron antes Romeros y aunque Marismeños siguen, no son los clásicos. Todos ellos han dejado los temas más cantados de este medio siglo de la historia de las sevillanas

Antonio Hidalgo “Machaito”, para charlar un ratito con él y que cuente para los lectores de No he querido perder la oportunidad de ponerme en contacto con uno de los componente de Amigos de Gines, concretamente con mi amigo, para charlar un ratito con él y que cuente para los lectores de diariodehuelva.es su opinión sobre la situación que estamos viviendo y como no, sobre su vida profesional.

Hay que recordar que este mítico grupo de sevillanas, fueron los primeros que decidieron grabar el himno de Andalucía, dejando patente el compromiso que tenían con nuestras raíces, con nuestra tierra. Pero obviamente tienen títulos de sevillanas que se siguen cantando en la actualidad en cualquier fiesta o romería que se precie, pues nadie olvida “Lloran los pinos del coto”, “El adiós”, “Sueña la margarita”, “Marineros de Huelva”, “Sevilla es impresionante”, “El viejo rociero”, “Viva la buena gente”, “No me cuentes pena”, “Que se van pal Rocío”… Y así podríamos seguir reseñando temas que están en la mente de los buenos aficionados.

Todos estos temas y algunos más, están en el álbum discográfico que acaban de poner en el mercado a través de Adriático Récords y que conmemora el medio siglo de Amigos de Gines.

A Machaito empiezo preguntándole por su opinión sobre la situación que estamos viviendo, él nos contesta así:

“Pienso que estamos en una situación que nos ha desbordado entre confusiones incertidumbres y verdades a medias, lo cual es desconcertante”

P.- ¿Cómo fue tu confinamiento, dónde y con quién lo pasaste?

R.- Estuve con mi pareja y me dediqué todo el tiempo a quehaceres en mi casa. Hacer un tejado, pintar, disfrutarla… Vamos que estuve entretenido. No quedaba otra, si estábamos encerrados, algo había que hacer.

P.- ¿Crees que cambiará la vida tras la pandemia?

R.- Veo la vida con muchas reservas, pérdidas de espontaneidad por miedo a contagios. Y el mundo del espectáculo lo veo muy frío, porque la masificación del público desaparece. De todas formas quiero ser optimista.

P.- ¿Has pasado miedo en algún momento?

R.- La verdad es que sí, he pasado mucho miedo, pero también te digo, no se a qué.

P.- ¿Qué proyectos tienes de cara al futuro?

R.- Mi único y último proyecto es despedirme de la profesión con el último trabajo que hemos hecho con tanta ilusión “50 Aniversario de Amigos de Gines”.

P.- ¿Qué has echado de menos en estos meses?

R.- Una vida normal en todos los sentidos: a nivel profesional, el calor de los compañeros, los buenos momentos, sobre todo el escenario, y la satisfacción del ver al público feliz.

P.- ¿El mundo del espectáculo es de los sectores más perjudicados?

R.- Todos nos hemos visto perjudicados, vivimos en sociedad y somos eslabones y cuando a alguien le va mal la cadena se rompe y desde luego la pandemia ha afectado a la sociedad sin medida

P.- Cuéntanos algo de vuestro último trabajo

R.- Es una auténtica maravilla. Se ha elaborado con un cuidado exquisito, ha sido muy meticuloso para poder condensar toda una vida profesional en once temas.

Como se suele decir, están todos los que son, pero no son todos los que están. Se han quedado muchos en el tintero y mi ilusión es que a quienes no nos conozcan o nos hayan seguido poco, este último trabajo les brinde la ocasión de escuchar nuestros temas y disfruten de la discografía. A nuestros seguidores espero les resulte de su agrado

P.- ¿Cuántos años lleváis en el escenario ustedes?

R.- El grupo nació hace 50 años, pero en sus inicios hubo cambios de componentes pero desde hace 45 años como bien sabes, somos Alonso Pavón y Felipe Díaz a las guitarras y como voces ellos dos más Agustín Camino y yo, Antonio Hidalgo “Machaito”.

P.- ¿Cuando llega este momento que sensaciones tenéis?

R.- De satisfacción y agradecimiento. La primera, por cada vez que hemos recibido los aplausos del público. La segunda, también al público, por su respeto a nuestro trabajo. Y desde luego agradecimiento a todos los compañeros de sonido, autores, compositores, músicos que han hecho posible para mí dedicarme a la música.

P.- ¿Qué ha significado Huelva para Amigos de Gines?

R.- Huelva forma parte de Amigos de Gines, pues Alonso uno de componente del grupo, es de Tharsis y ha dejado el sentir, el ritmo característico de esta tierra en los temas, impregnándolo de la esencia de la música onubense. Por otro lado, porque gran parte de los temas que hemos cantados son de lugares de Huelva, especialmente de El Rocío y nos hemos identificado también con tan maravillosa tierra con otros temas, además siempre que hemos actuado por Huelva nos hemos sentido muy queridos y valorados y eso nunca se olvida.

P.- Machaito, que estamos llegando al final de esta charla que hemos mantenido, pero si quieres añadir algo más, hazlo

R.- Me gustaría irme de esta profesión como llegué, con la ilusión de cantar ante el público y verlo disfrutar con nuestras canciones. Me gustaría festejar mi despedida dando paso a otros artistas y pasar a ser público de un cante que no acabe nunca.

Machaito, como buen aficionado al mundo de las sevillanas, muchas gracias por estos 50 años que tan felices nos habéis hecho con vuestras creaciones, que sois grandes entre los grandes y que en la historia de este género tan nuestro, hay un nombre escrito con letras de oro AMIGOS DE GINES.

Eso sí, en cuanto acabemos con este bichito, nos tendremos que ver con unas buenas gambitas de esta tierra por medio.

Un abrazote enorme Antonio Hidalgo “Machaito”: “Amigos de Gines” llega a su 50 aniversario.