Martín Vázquez: “Soy partidario de la inversión y creación de empleo, cueste lo cueste”

A nuestro invitado de hoy a esta serie de entrevistas en tiempo de pandemia lo conozco desde hace más de 25 años, cuando se empeñaba en jugar al fútbol con el equipo de la Prensa y la verdad es que lo hizo en alguna ocasión pero se aburrió rápido. Me refiero a Martín Vázquez Hierro, licenciado en derecho por la Universidad Complutense de Madrid, abogado en ejercicio, y entre otras funciones, Secretario General de la Construcción de Huelva, y Secretario de Proyecto Hombre.

Persona muy optimista, vital, cordial, deportista, solidario, comprometido con la sociedad, con ideas claras…

Coincidimos hace unas fechas en el bar Suizo Chico, le propongo la entrevista, acepta y comenzamos rápidamente.

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Atípica. Esta pandemia nos va a robar año y medio de nuestra vida, y se ha llevado a muchos seres queridos antes de tiempo.

¿Qué hiciste en tu día a día, durante el confinamiento y dónde lo pasaste?

Trabajar mucho. Soy asesor de empresas en la FOE, Secretario General de la Construcción de Huelva, y abogado de libre ejercicio. He dedicado todo mi tiempo en el confinamiento a asesorar a quienes me lo pedían. Por las tardes, estudiaba en casa la normativa que el ejecutivo aprobaba relacionada con el Covid, y por las mañanas atendía llamadas de todos los frentes explicando a los afiliados y clientes los continuos cambios en la normativa. Así, día tras día, y durante el estado de alarma y las distintas fases de desescalada hasta llegar a la normalidad actual.

¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo el mundo de la abogacía y el empresarial?

La abogacía entiendo que cambiará hacia un futuro más digital y, a fecha de hoy, ya se han iniciado los cambios. El miedo al contagio provoca la falta de relacionarse con las personas y esto conlleva el avance de la utilización de los medios telemáticos que ya en la abogacía se venía iniciando lentamente, y con esta nueva situación avanza más

rápidamente. Otro aspecto positivo de la utilización de los medios telemáticos es ganar tiempo al evitarse los traslados.

El teletrabajo y la videoconferencia han venido para quedarse en perjuicio de las relaciones personales, y esto crea el peligro de convertir nuestra vida laboral en una monotonía, que además nos está ocasionando no poder desconectar de nuestro trabajo.

En el mundo de la empresa, la pandemia nos ha enseñado que para sobrevivir hay que reinventarse y adaptarse a las necesidades de los clientes, y esto ha provocado que se deba avanzar en la digitalización de la empresa. El que no se actualice tiende a desaparecer, y la pandemia ha acelerado el proceso de actualización.

¿Has pasado miedo en algún momento?

Miedo no, sí mucho respeto a la situación, y obrar con mucha diligencia y responsabilidad, tomando las medidas que todos conocemos para evitar contagios.

¿Qué proyectos tienes para el futuro?

¿Qué es lo que has echado de menos en estos diez meses que llevamos de pandemia?

En el día a día, de lunes a viernes, no eché de menos nada. Con la monotonía del trabajo, las semanas pasan y pasan, y ni te enteras. Los fines de semana echo de menos las relaciones con mis grupos de amigos, que aunque las seguimos teniendo son mucho menos frecuentes, así como no poder hacer tanto deporte como habitualmente hacía.

¿Qué necesita Huelva para despegar definitivamente?

En mi modesta opinión, en primer lugar, la construcción de infraestructuras relacionadas con mejorar nuestras comunicaciones como el AVE y aeropuerto y, en segundo lugar, inversiones externas que creen nuevas industrias e instalaciones de ocio y actividades que generen empleo y riqueza, y un aumento de la población. Después, una buena gestión de la Corporación Local y de la Junta de Andalucía podrían dar el empuje final. Soy partidario de la inversión y creación de empleo, cueste lo cueste.

¿Qué recursos tiene Huelva y provincia para paliar tanto paro?

Huelva lo tiene todo, buen clima y ubicación, comida excelente, grandes extensiones de playas, sierra, campiña… El sector servicios esta ahí, y genera empleo, pero lo podría hacer mejor si se potenciaran las infraestructuras como antes he dicho.

¿Te ha picado alguna vez el gusanillo de meterte en política?

Claro, y entiendo en mi situación la política como un medio de poner al servicio de los ciudadanos lo que he aprendido de experiencia laboral de 30 años. Creo que puedo aportar a la sociedad y devolverle lo que me ha dado, pero siempre como complemento de mi labor en la abogacía.

¿Qué te parecen las posturas de los políticos españoles en general?

Algunos mal ejemplo nos están dando, y no lo digo yo, lo podemos ver en las sesiones del Parlamento. Cada uno tiene su papel y defienden sus ideales de la forma que consideran. Los políticos no deben olvidar que la política no es un medio para vivir sino para poner su experiencia al servicio de los ciudadanos.