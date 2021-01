Denuncian importantes destrozos medioambientales en las terrazas del Tinto en Moguer

Ecologistas en Acción ha presentado denuncia ante la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, tras la reciente detección de un importante destrozo y desmonte en los escarpes del Tinto, en la zona comprendida entre el Muelle de la Ribera y la depuradora de aguas residuales de Moguer.

Con maquinaria pesada, que fue retirada al poco tiempo, según resalta Ecologistas, se destruyó un tramo significativo de esta formación geológica protegida, hasta que, al parecer, ha actuado el Ayuntamiento de la localidad, paralizando las obras que se estaban realizando.

Los escarpes del Tinto constituyen una formación singular y característica en la margen izquierda del estuario del rio Tinto, que se eleva desde casi el mismo borde de la zona de marismas inundables por las mareas y crecidas del río, y se extiende a lo largo de los términos municipales de Palos de la Frontera, Moguer. Lucena del Puerto y Bonares. Popularmente también se la conoce como “barrancas” o “terrazas” del Tinto.

El Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD) establece limitaciones precisas para las actuaciones en la figura de protección específica “Escarpes de la margen izquierda del Tinto”, coincidente con la zona en la que se han detectado los destrozos. En concreto, en el artículo 123 del citado POTAD se especifica lo siguiente:

“Los escarpes … de la margen izquierda del Tinto … serán objeto de especial protección por el planeamiento urbanístico general. En la superficie de los escarpes no se permitirá: a ) La construcción de viviendas que no esté vinculada al uso agrario ni cualquier otro tipo de construcciones e instalaciones, incluidas las destinadas a la ejecución o entretenimiento y servicio de las obras públicas y las de utilidad pública e interés social. b) Nuevos trazados de infraestructuras terrestres, tendidos aéreos, torres de telecomunicación y otras infraestructuras aéreas. c) Los movimientos de tierra que impidan o alteren de forma permanente el perfil del terreno, excepto las necesarias en actuaciones de mejora ambiental.”

Hay que reseñar también que sobre la misma zona confluyen también los Planes Especiales de Conservación de la Red Natura 2000 de la Unión Europea referentes a las Zonas Especiales de Conservación “Marismas y Riberas del Tinto” (ES6150014) y “Estuario del Tinto” (ES6150019), cuyo objetivo es la preservación de los hábitats prioritarios y especies que allí se encuentran.

Ecologistas en Acción de Huelva pretende con esta denuncia que, además de que se sancionen las prácticas irregulares que se hayan realizado, se recupere la zona del destrozo cometido, y se tomen medidas para una conservación efectiva de los citados escarpes como espacio protegido que son.