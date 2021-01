Juanjo G. Mellado: “El Portil y Nuevo Portil son todo un espectáculo para los sentidos”

Juanjo González Mellado, nuestro invitado de hoy a esta serie de entrevistas en tiempo de pandemia, es el actual secretario de la Asociación de Vecinos “Portileños”, que defiende los intereses de los ciudadanos de El Portil y Nuevo Portil, perteneciente a los municipios de Punta Umbría y Cartaya respectivamente.

Juanjo es ingeniero técnico naval especialista en estructuras marinas y técnico superior en prevención de riesgos laborales. Su labor profesional la ha desarrollado especialmente entre las empresas Astilleros de Huelva y Cimesal 3000. Aparte de tener infinidad de cursos y másteres que ha hecho que sea siempre un profesional muy distinguido y considerado.

Juanjo, que estuvo estudiando canto y solfeo, es un enamorado de la vida y de El Portil, al que le dedica muchas horas en pro de mejoras, aunque los políticos gobernantes, sobre todo de Punta Umbría, suelan pasar de muchas de las necesidades de este núcleo costero. Persona cordial, trabajadora, solidario, conversador, comprometido, fiable, con alto sentido de la amistad, responsable…

¿Qué opinión tiene de la situación que estamos viviendo?

La magnitud del Covid-19 me sorprendió y alteró totalmente mis formas de vida, tuve que recalcular y marcar unas prioridades ante la pandemia, no obstante se trata, de cómo sobrevivir con la crisis, sino de cómo aprovecharla, para construir una sociedad mejor, más justa y ante un nuevo escenario.

¿Qué hiciste en tu día a día durante el confinamiento, donde y con quién lo pasaste?

Al principio todo fue tan rápido que apenas me dio tiempo a reaccionar, como a la mayoría de las personas nos cogió con el paso cambiado, tuve que improvisar sobre la marcha, es decir, desde mi hogar que fue mi cuartel general y donde me sentía más seguro ante los múltiples contagios, internamientos en hospitales y muertes que se estaban produciendo a nivel global, ante la pura y dura rutina. Te pongo algunos ejemplos; desde la higiene personal, labores del hogar, entretenimiento de tipo lúdico on-line, improvisación de un gimnasio y sobre todo, el uso de dispositivos móviles para realizar compras y chatear por las redes sociales, todo ello se fue introduciendo en mi forma de vida apenas sin darme cuenta y para más inri al siguiente día de la celebración de la gran cabalgata de Reyes Magos del Portil, mi señora tuvo que marchar urgentemente a Rumanía por motivos de salud de su madre, por lo que me vi sólo confinado en mi casa, hasta que tras varias intentonas de viajar por cancelación de vuelos pude hacerlo para reunirme con ella. Esto no fue posible hasta finales de junio del año pasado.

¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia?

Evidentemente vamos a sufrir una transformación por esta pandemia, todo depende a qué valores daremos prioridad en el futuro, de cómo evolucionará la economía, o de qué forma cambiarán las relaciones entre las personas y las sociedades. En un momento complejo, hay opiniones muy diversas; las hay pesimistas y también las hay esperanzadoras, entre ellas personalmente apuesto por una sociedad más solidaria. La impresión generalizada que tengo es que estamos en términos históricos, en un punto de inflexión y en una curva cerrada al final de una larga recta. El Covid-19 va a poner a prueba a la humanidad y sus valores. Desde el punto de vista social somos solidarios, pero desde el punto de vista económico, el ser humano es egoísta e irracional, sólo busca satisfacer sus deseos y necesidades, pero la solidaridad se impondrá con más apoyo mutuo después de esta crisis.