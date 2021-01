Ordenan repetir juicio contra la expropietaria absuelta por demoler la Casa Duclós

La Audiencia Provincial de Huelva ha ordenado repetir el juicio contra la expropietaria de la conocida como ‘Casa Duclos‘, un edificio perteneciente al patrimonio municipal de Huelva, que fue absuelta de un delito de daños en bien de dominio o uso público o comunal, por su demolición en julio de 2018.

En una sentencia dictada el 23 de diciembre, la Audiencia ha estimado el recurso de apelación presentado por la Fiscalía y el Ayuntamiento de Huelva contra la sentencia del Juzgado de lo Penal 4 de Huelva que la absolvía porque no había quedado demostrado la perpetración del delito.

Consideraba que el Ayuntamiento no hizo efectivo “el pago total” del justiprecio establecido para la vivienda, “por lo que no podemos entender que se haya producido la transmisión de la propiedad” y que había que “apreciar un error de tipo en la acusada, la cual no podía saber que la vivienda era propiedad del Ayuntamiento de Huelva y que estaba causando daños en un bien ajeno”.

Ahora la Audiencia indica que el razonamiento del juez es “totalmente contradictorio, cometiendo errores de valoración en los elementos fácticos del asunto” y que en la sentencia “no se toma en consideración documentos obrante en autos que pueden llevar a la conclusión contraria”.

Por ello, estima el recurso de apelación, decretando la nulidad la sentencia y acordando que se vuelva a celebrar de nuevo la vista ante un magistrado diferente.

El juicio contra esta mujer de celebró el pasado febrero y en el mismo se enfrentó a una petición de dos años de cárcel por parte de la Fiscalía, que se elevaba hasta los tres en el caso de la acusación particular, que ejercía el Ayuntamiento de Huelva.

El fiscal pedía que pagara una multa de 15.000 euros y una indemnización al Ayuntamiento de 433.124,09 euros -418.648,47 euros por el valor de reposición del inmueble derribado y 14.475,62 euros por los gastos derivados de las labores posteriores a la demolición