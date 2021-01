Paco Nieto: “La Semana Santa, para los ‘jartibles’ como yo, es todo el año”

A nuestro invitado de hoy a esta serie de entrevistas en tiempo de pandemia, Francisco José Nieto Benítez, lo conocí en los años 80, en el programa de radio Tiempo de Carnaval que presentaba en Radio Nacional de España y él pertenecía a una murga independiente que era de lo mejorcito que se subía a los escenarios. Desde el primer momento tuvimos una empatía que sigue manteniéndose en el tiempo a pesar de no vernos con asiduidad.

Paco, que es el propietario de la Serigrafias Colombinas, es persona cordial, trabajador, simpático, conversador, solidario, con alto sentido de la amistad, recreativista, rociero, carnavalero, semanasantero, fútbolero, vamos, más de Huelva que un choco y especialmente, muy buena persona.

Cuando me pongo en contacto con Paco para realizar esta entrevista, accede como no podía ser de otra manera y la iniciamos así:

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

La situación, habría que analizarla, según mi punto de vista, en tres partes.

La primera, sorpresiva, de incredulidad, de miedo a lo invisible y desconocido.

La segunda, de despropósito, de descontrol, de dar palos de ciego, de incapacidad de poder con ella.

Y la tercera, no hay por donde cogerla. Se ha utilizado políticamente para manejarnos, para enfrentarnos, para engañarnos. De todo, menos aunarnos para conseguir un mejor resultado.

¿Qué hiciste en tu día a día, durante el confinamiento, dónde y con quién lo pasaste?

50 días metido en casa. Me dejé barba, no bajé ni a tirar la basura, pues lo hacía mi mujer. Leía andando por el pasillo, veía el día a día por las noticias y desde mi balcón, pensaba mucho, en cómo podía afectarle a mi empresa. Ufff que agobio

¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo el mundo del carnaval?

La vida nos hará más prudentes, más higiénicos y menos tolerantes con los que se pasan las mínimas normas de convivencia por el arco del triunfo. Pero al carnaval no le pronostico cambio alguno. Es autónomo e incombustible.

¿Qué proyectos tienes para el futuro.

Sólo espero que todo vuelva a la normalidad y no falte trabajo ni bienestar. Ya estoy en la cuenta atrás para la jubilación.

¿Qué echaste de menos mientras estuviste confinado?

La calle. Solo veía las copas de los naranjos y el ir y venir de los que nos proporcionaban las mínimas atenciones. Y el trabajo. Era consciente de que sería duro no ver a los tuyos, pero había que superarlo.

¿Cómo ves el futuro de Huelva capital?

Mientras que no haya un amplio consenso en luchar por nuestros derechos y TODOS JUNTOS, demos un buen porrazo en lo alto de la mesa, nos seguirán ninguneando.

¿Qué es lo que mas te ha dolido de estos meses pandémico?

El destrozo de tantos puestos de trabajo. Eso solo trae miseria, hambre y no descarto delincuencia.

¿Qué te parece el papel que están jugando medios de comunicación y redes sociales?

Creo que un papel fundamental, dada la diversidad de opinión que se pone en nuestras manos, para no ser manejados y engañados.

¿Qué le falta al carnaval de Huelva para despegar?

Creérselo, porque mimbres hay.

¿Qué diferencia encuentras entre el carnaval de los primeros años con 50 agrupaciones de la capital y el actual?

Abismal. En mi época, todo era voluntad y diversión. Ahora se le nota más profesionalidad. Pero avanza muy despacio.

¿Cuáles son tus mejores recuerdos y peores como carnavalero?

El tiempo que estuve (tres años), se saldó con premios. En mi caso, era muy satisfactorio. Me encargaba de la letra, colaboraba en la música, diseñaba el disfraz y dirigía. Los premios tenían para mi mucho valor.

Sentía que hacíamos historia. Y lo peor, que dada las exigencias de tener que prolongarlo bastante, debido a las actuaciones, me hicieron tener que decidir y me decanté por la Semana Santa, que me trincó antes y me ató en corto.

¡¡ Ya me conoces !!

¿Qué significa para ti la Semana Santa?

La Semana Santa, para los “jartibles” como yo, es todo el año. Es un veneno que te atrapa desde pequeño y llena tu vida para siempre. Podría hablar de sentimientos, de arte, de trabajo sin medida, de amistad, de ayuda a los necesitados, de tantas cosas, que juntas resultan una forma de vida. Sería en definitiva, muy largo de contar.

¿Y la hermandad de Las Tres Caídas? ¡Ay! mi Hermandad de las Tres Caídas, mi casa, mi gente, mi rincón de pensar, mi seña de identidad. Entré con pantalones cortos, ayudando en lo que te permitían en la mayordomía; montaje y limpieza de enseres, hasta que alguno metía la pata y se escuchaba… “No quiero ni un niño aquí”. Presidente del primer grupo joven, costalero, bordador, diversos cargos de Junta de Gobierno y Hermano Mayor. Como ves, no me cambio por nadie. Uno de tantos recuerdo se produjo en la cena 10° aniversario de la cuadrilla de costaleros. Me tocó brindar y me salió….”Por algo que empezó como un juego de niños, y hoy está escrito con letras de oro, en la historia de la costalería de Huelva”. Aquí me quedo, necesitaría mucho tiempo. Es toda una vida. Otro de los apartados donde te he visto brillar ha sido en el fútbol y creo que tenías madera ¿Nunca te dieron una oportunidad? Sobre el fútbol, la respuesta es la mil veces utilizada, “no estaba pa mi”. Lo más cerca que estuve de dar un salto importante fue en una prueba para el Recre. Solicitaron un grupo de futbolistas de diferentes equipos. Yo jugaba en el Vía Plana. En verano, fuera de forma, al menos los avisados por sorpresa. Campo de césped y una hora malísima. En el vestuario se presenta Muñoz Lozano, repartiendo camisetas y preguntando de qué jugabas habitualmente. En mi caso, la respuesta fue, central o libre. Y me dio el 3. Hasta ahí bien. Pero no salí al principio, no era un partido, era un tiempo establecido y gente de Huelva y provincia. Me llamó; calienta (minuto y medio). Quedaban 15 o 20 minutos. Vas a jugar de lateral zurdo, tranquilo, solo es una prueba. Me dio tiempo de dar un pase y un saque de banda. ¿Quién entró? Cepeda. Se acabó. A otra cosa, mariposa.

¿El que este año no haya Semana Santa ni Rocío que te produce?

Pena, rabia, tristeza. Siento que se me va un año de mi vida sin sacarle partido.

¿La pandemia ha perjudicado mucho a tu empresa de serigrafia?

Gracias Dios, estamos vivitos y coleando. Supongo que a algunas del sector, con menos recursos, las habrá hecho polvo. Dado que la inmensa mayoría de la potencial clientela también había caído. Doy las gracias, a los que han seguido confiando en nosotros, a lo largo de toda una vida.

¿Qué opinas de las vacunas?

Que siempre han salvado vidas y lo seguirán haciendo. Si sirve de algo, mi brazo estará dispuesto para cuando me toque.

¿Qué te gustaría añadir?

“Que nos llegue de una vez la clarividencia, a ciudadanos, poderes públicos, políticos, empresariales….. y seamos capaces de realizar un gran proyecto de Ciudad. Eso sin duda, dará para casi todo. ¡Hasta para tener un RECRE en primera división!

Paco que me ha encanto echar este ratito de charla contigo, y recordar cosillas de tu pasado, pudiendo comprobar que sigues siendo un auténtico crack.